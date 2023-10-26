https://ria.ru/20231026/strelba-1905285447.html
Стрельба в штате Мэн стала крупнейшей по числу жертв в США в 2023 году
Стрельба в штате Мэн стала крупнейшей по числу жертв в США в 2023 году - РИА Новости, 26.10.2023
Стрельба в штате Мэн стала крупнейшей по числу жертв в США в 2023 году
Массовая стрельба в американском городе Льюистоне в штате Мэн унесла наибольшее число человеческих жизней среди всех случаев вооруженного насилия в США за 2023... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T05:44
2023-10-26T05:44
2023-10-26T06:51
мэн (штат)
калифорния
сша
джо байден
в мире
массовая стрельба в штате мэн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905282596_0:14:372:223_1920x0_80_0_0_0c2eadf4a6ec1be72b16d61ed1004023.jpg
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Массовая стрельба в американском городе Льюистоне в штате Мэн унесла наибольшее число человеческих жизней среди всех случаев вооруженного насилия в США за 2023 год, свидетельствуют опубликованные данные организации Gun Violence Archive (GVA), собирающей сведения обо всех инцидентах с применением огнестрельного оружия в стране. Согласно таблице организации, в результате стрельбы в Льюистоне погибшими числятся 16 человек. Данные GVA о жертвах в этом ЧП являются наибольшими среди всех случаев вооруженного насилия в США за 2023 год. На втором месте находится случай стрельбы в городе Монтерей-Парк в штате Калифорния, где в июне погибли 11 человек. При этом, по сообщениям телеканала Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах, число жертв стрельбы в Мэне увеличилось до 22 человек. По данным телеканала CNN, до 60 человек ранены. О случившемся проинформирован президент США Джо Байден. В посольстве России в США РИА Новости сообщили, что следят за ситуацией в Мэне, но информации о пострадавших россиянах пока не поступало.
https://ria.ru/20231026/strelba-1905282731.html
https://ria.ru/20230728/strelba-1886949401.html
мэн (штат)
калифорния
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905282596_0:0:372:279_1920x0_80_0_0_da9109ce3dc74fa974eb41799c33acaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мэн (штат), калифорния, сша, джо байден, в мире, массовая стрельба в штате мэн
Мэн (штат), Калифорния, США, Джо Байден, В мире, Массовая стрельба в штате Мэн
Стрельба в штате Мэн стала крупнейшей по числу жертв в США в 2023 году
Стрельба в Мэне привела к наибольшему числу жертв среди ЧП в США в 2023 году