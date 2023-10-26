https://ria.ru/20231026/strelba-1905285447.html

Стрельба в штате Мэн стала крупнейшей по числу жертв в США в 2023 году

Стрельба в штате Мэн стала крупнейшей по числу жертв в США в 2023 году - РИА Новости, 26.10.2023

Стрельба в штате Мэн стала крупнейшей по числу жертв в США в 2023 году

Массовая стрельба в американском городе Льюистоне в штате Мэн унесла наибольшее число человеческих жизней среди всех случаев вооруженного насилия в США за 2023... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T05:44

2023-10-26T05:44

2023-10-26T06:51

мэн (штат)

калифорния

сша

джо байден

в мире

массовая стрельба в штате мэн

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Массовая стрельба в американском городе Льюистоне в штате Мэн унесла наибольшее число человеческих жизней среди всех случаев вооруженного насилия в США за 2023 год, свидетельствуют опубликованные данные организации Gun Violence Archive (GVA), собирающей сведения обо всех инцидентах с применением огнестрельного оружия в стране. Согласно таблице организации, в результате стрельбы в Льюистоне погибшими числятся 16 человек. Данные GVA о жертвах в этом ЧП являются наибольшими среди всех случаев вооруженного насилия в США за 2023 год. На втором месте находится случай стрельбы в городе Монтерей-Парк в штате Калифорния, где в июне погибли 11 человек. При этом, по сообщениям телеканала Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах, число жертв стрельбы в Мэне увеличилось до 22 человек. По данным телеканала CNN, до 60 человек ранены. О случившемся проинформирован президент США Джо Байден. В посольстве России в США РИА Новости сообщили, что следят за ситуацией в Мэне, но информации о пострадавших россиянах пока не поступало.

https://ria.ru/20231026/strelba-1905282731.html

https://ria.ru/20230728/strelba-1886949401.html

мэн (штат)

калифорния

сша

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