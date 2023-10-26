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Стрельба в штате Мэн стала крупнейшей по числу жертв в США в 2023 году - РИА Новости, 26.10.2023
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05:44 26.10.2023 (обновлено: 06:51 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/strelba-1905285447.html
Стрельба в штате Мэн стала крупнейшей по числу жертв в США в 2023 году
Стрельба в штате Мэн стала крупнейшей по числу жертв в США в 2023 году - РИА Новости, 26.10.2023
Стрельба в штате Мэн стала крупнейшей по числу жертв в США в 2023 году
Массовая стрельба в американском городе Льюистоне в штате Мэн унесла наибольшее число человеческих жизней среди всех случаев вооруженного насилия в США за 2023... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T05:44
2023-10-26T06:51
мэн (штат)
калифорния
сша
джо байден
в мире
массовая стрельба в штате мэн
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Массовая стрельба в американском городе Льюистоне в штате Мэн унесла наибольшее число человеческих жизней среди всех случаев вооруженного насилия в США за 2023 год, свидетельствуют опубликованные данные организации Gun Violence Archive (GVA), собирающей сведения обо всех инцидентах с применением огнестрельного оружия в стране. Согласно таблице организации, в результате стрельбы в Льюистоне погибшими числятся 16 человек. Данные GVA о жертвах в этом ЧП являются наибольшими среди всех случаев вооруженного насилия в США за 2023 год. На втором месте находится случай стрельбы в городе Монтерей-Парк в штате Калифорния, где в июне погибли 11 человек. При этом, по сообщениям телеканала Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах, число жертв стрельбы в Мэне увеличилось до 22 человек. По данным телеканала CNN, до 60 человек ранены. О случившемся проинформирован президент США Джо Байден. В посольстве России в США РИА Новости сообщили, что следят за ситуацией в Мэне, но информации о пострадавших россиянах пока не поступало.
https://ria.ru/20231026/strelba-1905282731.html
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мэн (штат), калифорния, сша, джо байден, в мире, массовая стрельба в штате мэн
Мэн (штат), Калифорния, США, Джо Байден, В мире, Массовая стрельба в штате Мэн
Стрельба в штате Мэн стала крупнейшей по числу жертв в США в 2023 году

Стрельба в Мэне привела к наибольшему числу жертв среди ЧП в США в 2023 году

© Lewiston Maine Police DepartmentПодозреваемый в массовой стрельбе в штате Мэн в США. Кадр с камер наблюдения
Подозреваемый в массовой стрельбе в штате Мэн в США. Кадр с камер наблюдения
© Lewiston Maine Police Department
Подозреваемый в массовой стрельбе в штате Мэн в США. Кадр с камер наблюдения
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Массовая стрельба в американском городе Льюистоне в штате Мэн унесла наибольшее число человеческих жизней среди всех случаев вооруженного насилия в США за 2023 год, свидетельствуют опубликованные данные организации Gun Violence Archive (GVA), собирающей сведения обо всех инцидентах с применением огнестрельного оружия в стране.
Согласно таблице организации, в результате стрельбы в Льюистоне погибшими числятся 16 человек. Данные GVA о жертвах в этом ЧП являются наибольшими среди всех случаев вооруженного насилия в США за 2023 год. На втором месте находится случай стрельбы в городе Монтерей-Парк в штате Калифорния, где в июне погибли 11 человек.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Байдена проинформировали о массовой стрельбе в штате Мэн
26 октября, 04:48
При этом, по сообщениям телеканала Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах, число жертв стрельбы в Мэне увеличилось до 22 человек. По данным телеканала CNN, до 60 человек ранены.
О случившемся проинформирован президент США Джо Байден.
В посольстве России в США РИА Новости сообщили, что следят за ситуацией в Мэне, но информации о пострадавших россиянах пока не поступало.
Цветы и игрушки в память о жертвах трагедии - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
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28 июля, 17:43
 
Мэн (штат)КалифорнияСШАДжо БайденВ миреМассовая стрельба в штате Мэн
 
 
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