https://ria.ru/20231026/strelba-1905283692.html
СМИ: полиция не рассматривает массовую стрельбу в штате Мэн как теракт
СМИ: полиция не рассматривает массовую стрельбу в штате Мэн как теракт - РИА Новости, 26.10.2023
СМИ: полиция не рассматривает массовую стрельбу в штате Мэн как теракт
Правоохранительные органы американского штата Мэн пока не усматривают в инциденте с массовой стрельбой, унесшей жизни более 20 человек в городе Льюистоне,... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T04:58
2023-10-26T04:58
2023-10-26T09:27
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сша
массовая стрельба в штате мэн
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ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы американского штата Мэн пока не усматривают в инциденте с массовой стрельбой, унесшей жизни более 20 человек в городе Льюистоне, признаков терроризма, передает в среду телеканал NBC News.Подробности на этот счет пока не приводятся.Между тем, полиция штата в ответ на запрос РИА Новости отказалась комментировать произошедшее, сославшись на то, что по данному инциденту продолжается расследование.Согласно последним данным американских СМИ, при стрельбе в штате Мэн погибли не менее 22 человек, десятки пострадали. К расследованию обстоятельств произошедшего подключилось Федеральное бюро расследований США. По предварительной информации, которую опубликовал ранее телеканал Fox News, подозреваемый в стрельбе задержан.
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в мире, мэн (штат), сша, массовая стрельба в штате мэн
В мире, Мэн (штат), США, Массовая стрельба в штате Мэн
СМИ: полиция не рассматривает массовую стрельбу в штате Мэн как теракт
NBC: полиция не рассматривает массовую стрельбу в штате Мэн в США как теракт