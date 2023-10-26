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СМИ: полиция не рассматривает массовую стрельбу в штате Мэн как теракт - РИА Новости, 26.10.2023
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04:58 26.10.2023 (обновлено: 09:27 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/strelba-1905283692.html
СМИ: полиция не рассматривает массовую стрельбу в штате Мэн как теракт
СМИ: полиция не рассматривает массовую стрельбу в штате Мэн как теракт - РИА Новости, 26.10.2023
СМИ: полиция не рассматривает массовую стрельбу в штате Мэн как теракт
Правоохранительные органы американского штата Мэн пока не усматривают в инциденте с массовой стрельбой, унесшей жизни более 20 человек в городе Льюистоне,... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T04:58
2023-10-26T09:27
в мире
мэн (штат)
сша
массовая стрельба в штате мэн
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ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы американского штата Мэн пока не усматривают в инциденте с массовой стрельбой, унесшей жизни более 20 человек в городе Льюистоне, признаков терроризма, передает в среду телеканал NBC News.Подробности на этот счет пока не приводятся.Между тем, полиция штата в ответ на запрос РИА Новости отказалась комментировать произошедшее, сославшись на то, что по данному инциденту продолжается расследование.Согласно последним данным американских СМИ, при стрельбе в штате Мэн погибли не менее 22 человек, десятки пострадали. К расследованию обстоятельств произошедшего подключилось Федеральное бюро расследований США. По предварительной информации, которую опубликовал ранее телеканал Fox News, подозреваемый в стрельбе задержан.
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в мире, мэн (штат), сша, массовая стрельба в штате мэн
В мире, Мэн (штат), США, Массовая стрельба в штате Мэн
СМИ: полиция не рассматривает массовую стрельбу в штате Мэн как теракт

NBC: полиция не рассматривает массовую стрельбу в штате Мэн в США как теракт

© AP Photo / Robert F. BukatyПолиция на месте стрельбы в Льюистоне, штат Мэн
Полиция на месте стрельбы в Льюистоне, штат Мэн - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Robert F. Bukaty
Полиция на месте стрельбы в Льюистоне, штат Мэн
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы американского штата Мэн пока не усматривают в инциденте с массовой стрельбой, унесшей жизни более 20 человек в городе Льюистоне, признаков терроризма, передает в среду телеканал NBC News.
Подробности на этот счет пока не приводятся.
Между тем, полиция штата в ответ на запрос РИА Новости отказалась комментировать произошедшее, сославшись на то, что по данному инциденту продолжается расследование.
Согласно последним данным американских СМИ, при стрельбе в штате Мэн погибли не менее 22 человек, десятки пострадали. К расследованию обстоятельств произошедшего подключилось Федеральное бюро расследований США. По предварительной информации, которую опубликовал ранее телеканал Fox News, подозреваемый в стрельбе задержан.
Полиция в американском штате Мэриленд - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
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