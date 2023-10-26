https://ria.ru/20231026/strelba-1905283692.html

СМИ: полиция не рассматривает массовую стрельбу в штате Мэн как теракт

СМИ: полиция не рассматривает массовую стрельбу в штате Мэн как теракт - РИА Новости, 26.10.2023

СМИ: полиция не рассматривает массовую стрельбу в штате Мэн как теракт

Правоохранительные органы американского штата Мэн пока не усматривают в инциденте с массовой стрельбой, унесшей жизни более 20 человек в городе Льюистоне,... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T04:58

2023-10-26T04:58

2023-10-26T09:27

в мире

мэн (штат)

сша

массовая стрельба в штате мэн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905297686_0:162:3072:1890_1920x0_80_0_0_5cdb454ce623ba640a701eccd60aa8ff.jpg

ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы американского штата Мэн пока не усматривают в инциденте с массовой стрельбой, унесшей жизни более 20 человек в городе Льюистоне, признаков терроризма, передает в среду телеканал NBC News.Подробности на этот счет пока не приводятся.Между тем, полиция штата в ответ на запрос РИА Новости отказалась комментировать произошедшее, сославшись на то, что по данному инциденту продолжается расследование.Согласно последним данным американских СМИ, при стрельбе в штате Мэн погибли не менее 22 человек, десятки пострадали. К расследованию обстоятельств произошедшего подключилось Федеральное бюро расследований США. По предварительной информации, которую опубликовал ранее телеканал Fox News, подозреваемый в стрельбе задержан.

https://ria.ru/20231004/strelba-1900344044.html

мэн (штат)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мэн (штат), сша, массовая стрельба в штате мэн