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Байдена проинформировали о массовой стрельбе в штате Мэн
Байдена проинформировали о массовой стрельбе в штате Мэн - РИА Новости, 26.10.2023
Байдена проинформировали о массовой стрельбе в штате Мэн
Президента США Джо Байдена проинформировали о стрельбе в городе Льюистон в штате Мэн, где, по предварительным данным, погибли 22 человека и десятки получили... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T04:48
2023-10-26T04:48
2023-10-26T04:55
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Президента США Джо Байдена проинформировали о стрельбе в городе Льюистон в штате Мэн, где, по предварительным данным, погибли 22 человека и десятки получили ранения, заявили в Белом доме."Президенту сообщили о том, что известно на настоящий момент о массовой стрельбе в Льюистоне, Мэн, и он продолжит получать новости", - говорится в распространенном сообщении Белого дома.Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что число жертв стрельбы в Льюистоне увеличилось до 22, огонь велся в трех разных местах города, включая местный торговый центр и бар. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники также сообщал о том, что до 60 человек ранены.В городе мобилизованы полицейские, поддержку им оказывает ФБР.
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в мире, мэн (штат), сша, джо байден, фбр
В мире, Мэн (штат), США, Джо Байден, ФБР
Байдена проинформировали о массовой стрельбе в штате Мэн
Белый дом: Байдена проинформировали о массовой стрельбе в штате Мэн