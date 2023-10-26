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СМИ: число жертв стрельбы в штате Мэн увеличилось до 22 человек - РИА Новости, 26.10.2023
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04:30 26.10.2023 (обновлено: 07:12 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/strelba-1905281943.html
СМИ: число жертв стрельбы в штате Мэн увеличилось до 22 человек
СМИ: число жертв стрельбы в штате Мэн увеличилось до 22 человек - РИА Новости, 26.10.2023
СМИ: число жертв стрельбы в штате Мэн увеличилось до 22 человек
Число погибших при стрельбе в городе Льюистон в штате Мэн, США, выросло до 22, атаке подверглись три места в городе, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T04:30
2023-10-26T07:12
в мире
мэн (штат)
сша
фбр
джо байден
массовая стрельба в штате мэн
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Число погибших при стрельбе в городе Льюистон в штате Мэн, США, выросло до 22, атаке подверглись три места в городе, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на данные правоохранительных органов.Ранее сообщалось о 16 погибших и о 60 раненых."Согласно предварительным данным источника в правоохранительных органах, есть информация о 22 погибших в Льюистоне, штат Мэн", - говорится в публикации журналиста издания в соцсети Х.Уточняется, что огонь велся в трех различных местах города, включая торговый центр и бар. Подозреваемый в стрельбе, по информации Fox News, задержан.В городе мобилизованы полицейские, поддержку им оказывает ФБР. Стражи порядка не считают нападение терактом.О произошедшем проинформирован президент США Джо Байден, он следит за ситуацией, заявили в Белом доме.Согласно данным организации Gun Violence Archive (GVA), собирающей сведения обо всех инцидентах с применением огнестрельного оружия в стране, массовая стрельба в Льюистоне унесла наибольшее число человеческих жизней среди всех аналогичных случаев за 2023 год.
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в мире, мэн (штат), сша, фбр, джо байден, массовая стрельба в штате мэн
В мире, Мэн (штат), США, ФБР, Джо Байден, Массовая стрельба в штате Мэн
СМИ: число жертв стрельбы в штате Мэн увеличилось до 22 человек

Fox News: число жертв стрельбы в американском штате Мэн возросло до 22 человек

© Lewiston Maine Police DepartmentПодозреваемый в массовой стрельбе в штате Мэн в США. Кадр с камер наблюдения
Подозреваемый в массовой стрельбе в штате Мэн в США. Кадр с камер наблюдения
© Lewiston Maine Police Department
Подозреваемый в массовой стрельбе в штате Мэн в США. Кадр с камер наблюдения
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Число погибших при стрельбе в городе Льюистон в штате Мэн, США, выросло до 22, атаке подверглись три места в городе, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на данные правоохранительных органов.
Ранее сообщалось о 16 погибших и о 60 раненых.
«
"Согласно предварительным данным источника в правоохранительных органах, есть информация о 22 погибших в Льюистоне, штат Мэн", - говорится в публикации журналиста издания в соцсети Х.
Уточняется, что огонь велся в трех различных местах города, включая торговый центр и бар. Подозреваемый в стрельбе, по информации Fox News, задержан.
В городе мобилизованы полицейские, поддержку им оказывает ФБР. Стражи порядка не считают нападение терактом.
О произошедшем проинформирован президент США Джо Байден, он следит за ситуацией, заявили в Белом доме.
Согласно данным организации Gun Violence Archive (GVA), собирающей сведения обо всех инцидентах с применением огнестрельного оружия в стране, массовая стрельба в Льюистоне унесла наибольшее число человеческих жизней среди всех аналогичных случаев за 2023 год.
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В миреМэн (штат)СШАФБРДжо БайденМассовая стрельба в штате Мэн
 
 
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