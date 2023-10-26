https://ria.ru/20231026/strelba-1905281943.html

СМИ: число жертв стрельбы в штате Мэн увеличилось до 22 человек

СМИ: число жертв стрельбы в штате Мэн увеличилось до 22 человек - РИА Новости, 26.10.2023

СМИ: число жертв стрельбы в штате Мэн увеличилось до 22 человек

Число погибших при стрельбе в городе Льюистон в штате Мэн, США, выросло до 22, атаке подверглись три места в городе, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T04:30

2023-10-26T04:30

2023-10-26T07:12

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массовая стрельба в штате мэн

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Число погибших при стрельбе в городе Льюистон в штате Мэн, США, выросло до 22, атаке подверглись три места в городе, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на данные правоохранительных органов.Ранее сообщалось о 16 погибших и о 60 раненых."Согласно предварительным данным источника в правоохранительных органах, есть информация о 22 погибших в Льюистоне, штат Мэн", - говорится в публикации журналиста издания в соцсети Х.Уточняется, что огонь велся в трех различных местах города, включая торговый центр и бар. Подозреваемый в стрельбе, по информации Fox News, задержан.В городе мобилизованы полицейские, поддержку им оказывает ФБР. Стражи порядка не считают нападение терактом.О произошедшем проинформирован президент США Джо Байден, он следит за ситуацией, заявили в Белом доме.Согласно данным организации Gun Violence Archive (GVA), собирающей сведения обо всех инцидентах с применением огнестрельного оружия в стране, массовая стрельба в Льюистоне унесла наибольшее число человеческих жизней среди всех аналогичных случаев за 2023 год.

https://ria.ru/20231004/strelba-1900344044.html

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в мире, мэн (штат), сша, фбр, джо байден, массовая стрельба в штате мэн