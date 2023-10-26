https://ria.ru/20231026/stadion-1905503093.html

Стадион с "умной" площадкой открыли в Сургутском районе Югры

Стадион с "умной" площадкой открыли в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 26.10.2023

Стадион с "умной" площадкой открыли в Сургутском районе Югры

Самый большой стадион с первой в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "умной" площадкой открылся в поселке Солнечный, на реализацию... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T21:08

2023-10-26T21:08

2023-10-26T21:12

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

общество

солнечный

лянтор

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Самый большой стадион с первой в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "умной" площадкой открылся в поселке Солнечный, на реализацию проекта было потрачено почти 90 миллионов рублей, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой в Telergram-канале. "В Сургутском районе открыли самый большой стадион с "умной" площадкой. Стоимость объекта 89 миллионов рублей. Большую часть, а именно 62 миллиона рублей, мы вложили из бюджета Сургутского района, еще 27 – федеральные и региональные средства", - написал он.Трубецкой отметил, что первая в Сургутском районе "умная" спортивная площадка представляет собой зону со спортивными тренажерами, оснащенными специальными QR-кодами. С их помощью любители спорта смогут ознакомиться с программами упражнений, разработанными специально для этих тренажеров. Построена площадка в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)", всего в стране будет 250 таких локаций. Помимо этого, на стадионе была проведена реконструкция: оборудовано современное футбольное поле с искусственным покрытием, дренажная система, ливневая канализация, зрительские трибуны, семь функциональных спортивных зон, в том числе мини-футбольная, баскетбольная, волейбольная, площадка для воркаута и сдачи нормативов ГТО, а также секторы для прыжков в высоту и длину. Как добавил Трубецкой, стадион сможет принимать поселковые соревнования, также на нем будут заниматься школьники и местные жители. Подобный объект планируется построить в городе Лянтор, для этого уже направили заявку в округ на выделение финансирования, подчеркнул глава района. По данным властей, в 2019 году уровень охвата жителей Сургутского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составлял 50% от общего количества населения района (возраст от 3 до 79 лет). К 2022 году муниципалитет достиг показателя в 72,6%, тогда как в общем по Югре средний показатель составляет 44,7%.

https://ria.ru/20231023/stend-1904597905.html

https://ria.ru/20230928/yugra-1899301169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сургутский район, общество, солнечный, лянтор, ханты-мансийский автономный округ