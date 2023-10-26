https://ria.ru/20231026/ssha-1905522666.html

Сенат США проголосовал против вывода американских войск из Нигера

Сенат США проголосовал против вывода американских войск из Нигера - РИА Новости, 26.10.2023

Сенат США проголосовал против вывода американских войск из Нигера

Сенат США проголосовал против вывода американского военного контингента из Нигера, сообщает издание Defense News. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T23:30

2023-10-26T23:30

2023-10-26T23:31

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Сенат США проголосовал против вывода американского военного контингента из Нигера, сообщает издание Defense News. "Сенат в четверг проголосовал с большим перевесом (11-86) против законопроекта, принятие которого вынудило бы президента Джо Байдена вывести американские войска из Нигера", - пишет издание. Издание указывает, что в Нигере по-прежнему находятся порядка 1,1 тысячи американских военных. В сентябре издание Politico сообщало, что США готовились почти вдвое сократить военный контингент в Нигере - с 1200 человек до переворота 26 июня до цифры между 500 и 1000. В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.

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в мире, сша, нигер, джо байден