Рейтинг@Mail.ru
В МИД раскритиковали развертывание США систем ПРО и ПВО на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 26.10.2023 (обновлено: 17:37 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/ssha-1905435210.html
В МИД раскритиковали развертывание США систем ПРО и ПВО на Ближнем Востоке
В МИД раскритиковали развертывание США систем ПРО и ПВО на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.10.2023
В МИД раскритиковали развертывание США систем ПРО и ПВО на Ближнем Востоке
Развертывание американских систем ПРО и ПВО на Ближнем Востоке является провокацией и создает дополнительную напряженность в регионе, заявила на брифинге... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T16:34
2023-10-26T17:37
сша
россия
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
министерство обороны сша
мария захарова
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734621785_0:0:3283:1847_1920x0_80_0_0_8e0182c0792c0c5a48b3fa9fb3d8ba2d.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Развертывание американских систем ПРО и ПВО на Ближнем Востоке является провокацией и создает дополнительную напряженность в регионе, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что США развернут на Ближнем Востоке батарею противоракетного комплекса Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) и дополнительные батальоны зенитных ракетных комплексов Patriot для усиления защиты американских войск."Что нужно региону? Скорейшая деэскалация палестино-израильского конфликта, а не провокации со стороны США в виде поставок, развертывания упомянутых противоракетных комплексов. Подобные действия в русле американской тактики по укреплению собственной безопасности за чужой счет, а именно так это нужно квалифицировать, наоборот, еще больше раскачивает ситуацию на Ближнем Востоке, создает дополнительную напряженность, а она может выплеснуться и за пределы региона в том числе", - сообщила Захарова, комментируя планы Пентагона развернуть системы ПВО, в том числе систему Patriot, на Ближнем Востоке.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231026/podderzhka-1905395098.html
https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html
сша
россия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729109575_739:0:3283:1908_1920x0_80_0_0_299ada6abdfd641273e1c14d51524d58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, министерство обороны сша, мария захарова, ближний восток
США, Россия, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Министерство обороны США, Мария Захарова, Ближний Восток
В МИД раскритиковали развертывание США систем ПРО и ПВО на Ближнем Востоке

В МИД назвали развертывание США систем ПРО и ПВО на Ближнем Востоке провокацией

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Развертывание американских систем ПРО и ПВО на Ближнем Востоке является провокацией и создает дополнительную напряженность в регионе, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что США развернут на Ближнем Востоке батарею противоракетного комплекса Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) и дополнительные батальоны зенитных ракетных комплексов Patriot для усиления защиты американских войск.
Военнослужащие Ливанской армии - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Эксперт: Израиль провоцирует "Хезболлу", рассчитывая на поддержку США
26 октября, 14:32
"Что нужно региону? Скорейшая деэскалация палестино-израильского конфликта, а не провокации со стороны США в виде поставок, развертывания упомянутых противоракетных комплексов. Подобные действия в русле американской тактики по укреплению собственной безопасности за чужой счет, а именно так это нужно квалифицировать, наоборот, еще больше раскачивает ситуацию на Ближнем Востоке, создает дополнительную напряженность, а она может выплеснуться и за пределы региона в том числе", - сообщила Захарова, комментируя планы Пентагона развернуть системы ПВО, в том числе систему Patriot, на Ближнем Востоке.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Флаги США и Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
США толкают Израиль к уничтожению
12 октября, 08:00
 
СШАРоссияВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМинистерство обороны СШАМария ЗахароваБлижний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала