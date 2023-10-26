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В МИД раскритиковали развертывание США систем ПРО и ПВО на Ближнем Востоке

В МИД раскритиковали развертывание США систем ПРО и ПВО на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.10.2023

В МИД раскритиковали развертывание США систем ПРО и ПВО на Ближнем Востоке

Развертывание американских систем ПРО и ПВО на Ближнем Востоке является провокацией и создает дополнительную напряженность в регионе, заявила на брифинге... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T16:34

2023-10-26T16:34

2023-10-26T17:37

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Развертывание американских систем ПРО и ПВО на Ближнем Востоке является провокацией и создает дополнительную напряженность в регионе, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что США развернут на Ближнем Востоке батарею противоракетного комплекса Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) и дополнительные батальоны зенитных ракетных комплексов Patriot для усиления защиты американских войск."Что нужно региону? Скорейшая деэскалация палестино-израильского конфликта, а не провокации со стороны США в виде поставок, развертывания упомянутых противоракетных комплексов. Подобные действия в русле американской тактики по укреплению собственной безопасности за чужой счет, а именно так это нужно квалифицировать, наоборот, еще больше раскачивает ситуацию на Ближнем Востоке, создает дополнительную напряженность, а она может выплеснуться и за пределы региона в том числе", - сообщила Захарова, комментируя планы Пентагона развернуть системы ПВО, в том числе систему Patriot, на Ближнем Востоке.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231026/podderzhka-1905395098.html

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