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В США представили проект, позволяющий помогать Израилю, а не Украине
В США представили проект, позволяющий помогать Израилю, а не Украине - РИА Новости, 26.10.2023
В США представили проект, позволяющий помогать Израилю, а не Украине
Группа американских сенаторов-республиканцев на фоне роста недовольства от увеличения финансирования Киева представила законопроект, позволяющий выделять помощь РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:12
2023-10-26T12:12
2023-10-26T14:06
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Группа американских сенаторов-республиканцев на фоне роста недовольства от увеличения финансирования Киева представила законопроект, позволяющий выделять помощь Израилю, но не спонсировать Украину, пишет издание The Wall Street Journal."Мои коллеги и я твердо верим, что любая помощь Израилю не должна использоваться в качестве рычага для отправки десятков миллиардов долларов Украине", — заявил сенатор от Канзаса Роджер Маршалл.За разделение финансирования также выступили сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс, сенаторы от Юты Майк Ли и от Техаса Тед Круз.Как подчеркивает издание, это говорит о проблемах, с которыми сталкивается предложение Белого дома дополнительно выделить 106 миллиардов долларов на военную и иную помощь Украине, Израилю и другим странам.Таким образом можно будет избежать блокирования выделения денег Израилю в палате представителей, где уже более половины республиканцев выступают против финансирования Киева.Бюджетный запрос президента Джо Байдена предполагает выделение 61,4 миллиарда долларов для Украины, из которых 46,1 миллиарда — оборонные расходы, 11,8 миллиарда — прямая бюджетная поддержка. Израилю предполагается направить 14,3 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20231026/ukraina-1905360975.html
https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, израиль
В мире, США, Украина, Израиль
В США представили проект, позволяющий помогать Израилю, а не Украине
Республиканцы представили законопроект, позволяющий передать миллиарды Израилю