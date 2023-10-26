https://ria.ru/20231026/ssha-1905339250.html

В США представили проект, позволяющий помогать Израилю, а не Украине

В США представили проект, позволяющий помогать Израилю, а не Украине - РИА Новости, 26.10.2023

В США представили проект, позволяющий помогать Израилю, а не Украине

Группа американских сенаторов-республиканцев на фоне роста недовольства от увеличения финансирования Киева представила законопроект, позволяющий выделять помощь РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T12:12

2023-10-26T12:12

2023-10-26T14:06

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Группа американских сенаторов-республиканцев на фоне роста недовольства от увеличения финансирования Киева представила законопроект, позволяющий выделять помощь Израилю, но не спонсировать Украину, пишет издание The Wall Street Journal."Мои коллеги и я твердо верим, что любая помощь Израилю не должна использоваться в качестве рычага для отправки десятков миллиардов долларов Украине", — заявил сенатор от Канзаса Роджер Маршалл.За разделение финансирования также выступили сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс, сенаторы от Юты Майк Ли и от Техаса Тед Круз.Как подчеркивает издание, это говорит о проблемах, с которыми сталкивается предложение Белого дома дополнительно выделить 106 миллиардов долларов на военную и иную помощь Украине, Израилю и другим странам.Таким образом можно будет избежать блокирования выделения денег Израилю в палате представителей, где уже более половины республиканцев выступают против финансирования Киева.Бюджетный запрос президента Джо Байдена предполагает выделение 61,4 миллиарда долларов для Украины, из которых 46,1 миллиарда — оборонные расходы, 11,8 миллиарда — прямая бюджетная поддержка. Израилю предполагается направить 14,3 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20231026/ukraina-1905360975.html

https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html

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израиль

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, украина, израиль