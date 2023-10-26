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В США рассматривают возможность предать НАТО - РИА Новости, 26.10.2023
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08:00 26.10.2023 (обновлено: 09:36 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/ssha-1905238195.html
В США рассматривают возможность предать НАТО
В США рассматривают возможность предать НАТО - РИА Новости, 26.10.2023
В США рассматривают возможность предать НАТО
С самого начала СВО мы слышим со стороны Запада ритуальные заклинания о "единстве НАТО". Заклинают так отчаянно, словно выдают желаемое за действительное... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T08:00
2023-10-26T09:36
сша
нато
украина
аналитика
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С самого начала СВО мы слышим со стороны Запада ритуальные заклинания о "единстве НАТО". Заклинают так отчаянно, словно выдают желаемое за действительное. Парадокс в том, что сомкнутым рядам натовцев угрожают не столько внешние враги, сколько внутренние разборки.Украина хорошо выявила все разногласия стран — членов НАТО. Сначала совершенно отдельную позицию заняла Турция: там свели до минимума помощь Украине, воздержались от санкций и активизировали контакты с Россией. Потом Эрдоган упорно расторговывал членство Швеции в НАТО.Затем по пути Турции двинулась Польша. Почти бывший премьер-министр страны больше не обнимается с Зеленским, говорит, что "Украина, словно утопающий, тащит на дно всех вокруг", и лишает Незалежную последней возможности заработать, не пуская украинское зерно в свою страну.Словно раздувшийся труп утопленника, все противоречия альянса выплыли наружу в Вильнюсе на июльском саммите НАТО. Франция, Польша и Британия выступили за членство Украины в альянсе, Германия и США — против. Прибалтийские члены бились в истерике, доказывая, что Киев надо срочно принимать в ряды. Премьер-министр Венгрии отстаивал противоположную позицию. На все это в беспомощной злости смотрел Владимир Зеленский, мимо которого проплывала — и все-таки уплыла в закат — морковка североатлантического членства."Небывалое единство" союзников не позволило им решить даже такой банальный вопрос, как выбор генсека НАТО. Польша заблокировала премьер-министра Дании Метте Фредериксен. США не пустили на пост министра обороны Британии Бена Уоллеса. Уоллес обиделся как не в себя, ушел в отставку и объявил, что пойдет работать в бар. На посту генсека остался безответный Столтенберг — уже десятый год пошел его руководству.В октябре дело усугубилось израильско-палестинским конфликтом. Формально Израиль — один из главных военных союзников альянса, ему полагается срочно помогать. Однако на руководство европейских членов НАТО давят пропалестински настроенные массы мигрантов и граждан мусульманского вероисповедания. Им очень не нравится, что правительства их стран пытаются поддержать Тель-Авив.Понятно, что наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа обеспечит европейцам новое цунами мигрантов. Несчастным просто некуда будет больше податься: США и Великобритания уже заявили, что к себе беженцев из Палестины ни в коем случае не пустят. Нетрудно представить, какие настроения будут у измученных палестинцев, когда они доберутся до европейских стран, чьи правительства в рамках обязательств НАТО поддерживают Израиль.Разногласия проявляются в конкретных решениях. Сейчас военные США в рамках помощи Израилю активно используют аэродромы и порты в Греции, однако не могут привлечь к участию в своих операциях такого союзника по альянсу, как Турция. Потому что всем понятна позиция Турции в сложном вопросе палестино-израильских отношений."США отправляют свой авианосец в Израиль, — возмущается Эрдоган. — Что они здесь делают? Что они собираются делать? Они сделают шаг к серьезной резне, ударив с приближающегося авианосца по Газе".Мы видим, что союзники по НАТО смотрят на ситуацию в Израиле прямо противоположным образом. Две недели назад,11-12 октября, министры обороны стран — членов альянса обсуждали эту тему в Брюсселе. Консенсус искали, но, очевидно, не нашли. Генсек Столтенберг отделался заявлением о том, что альянс осуждает атаку ХАМАС, но в конфликт "прямо не вовлечен".При этом США в конфликт очень даже готовы вовлечься, но, видимо, не как член альянса, а самостоятельно — в порядке, так сказать, частной инициативы, не одобренной, кстати, никем в мире, в том числе и Совбезом ООН.В Вашингтоне прекрасно видят разброд и шатания среди европейских вассалов. И вот вам их реакция. Кандидат в президенты США, республиканец Вивек Рамасвами, назвал "весьма разумной идеей возможность выхода США из НАТО". Так он откликнулся на статью в журнале Rolling Stone "Трамп задумал выйти из НАТО, если не добьется своего".Rolling Stone — СМИ Демпартии Соединенных Штатов. Они думали заголовком напугать своих читателей. Однако миллионам людей в Америке такое решение придется по душе. Если избиратели Демпартии в массе своей поддерживают НАТО и вооруженные интервенции США, то большинство избирателей Республиканской партии — откровенные изоляционисты. Более 70 процентов из них считают, что США стоит не лезть в международные дела, а сосредоточиться на своих проблемах.Почти половина республиканских избирателей (49 процентов) стоит за выход страны из НАТО. С их точки зрения, европейцы — это жадные и трусливые нахлебники, которые хотят, чтобы за них везде погибали американские солдаты, и при этом не желают платить США за свою безопасность.Именно эту точку зрения озвучивал Дональд Трамп в бытность свою в Белом доме. Его окружению запомнился момент, когда он зачитал по бумажке названия маленьких государств, состоящих в НАТО, сказал, что большинство американцев никогда слыхом не слыхивали об этих странах и он не собирается из-за них начинать третью мировую войну.Таким образом, позиция Трампа — на данный момент фаворита президентской гонки — в отношении НАТО такова, что США или просто выйдут из альянса, или, грозя этим своим союзникам, будут добиваться от них увеличения расходов на оборону до четырех процентов ВВП и отказа от принципа коллективной безопасности."Почему это мой сын должен защищать Черногорию?" — спросил как-то Трампа в интервью Такер Карлсон. "Я задавал себе тот же вопрос", — ответил президент США.Но без пресловутого пятого пункта кому нужен будет Североатлантический альянс? Об этом сегодня напряженно думают руководители стран НАТО, не забывая, разумеется, заверять весь мир в своем "уникальном единстве". Тут они правы, вот только объединяют их лишь тревога и страх.
https://radiosputnik.ria.ru/20231022/nato-1904473249.html
https://ria.ru/20231022/nato-1904470240.html
https://radiosputnik.ria.ru/20231016/turtsiya-1903068274.html
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Виктория Никифорова
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Виктория Никифорова
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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сша, нато, украина, аналитика
США, НАТО, Украина, Аналитика

В США рассматривают возможность предать НАТО

© AFP 2023 / Nikolay DoychinovАмериканские солдаты с флагом США во время совместных военных учений НАТО
Американские солдаты с флагом США во время совместных военных учений НАТО - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AFP 2023 / Nikolay Doychinov
Американские солдаты с флагом США во время совместных военных учений НАТО
Читать ria.ru в
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
С самого начала СВО мы слышим со стороны Запада ритуальные заклинания о "единстве НАТО". Заклинают так отчаянно, словно выдают желаемое за действительное. Парадокс в том, что сомкнутым рядам натовцев угрожают не столько внешние враги, сколько внутренние разборки.
Украина хорошо выявила все разногласия стран — членов НАТО. Сначала совершенно отдельную позицию заняла Турция: там свели до минимума помощь Украине, воздержались от санкций и активизировали контакты с Россией. Потом Эрдоган упорно расторговывал членство Швеции в НАТО.
Затем по пути Турции двинулась Польша. Почти бывший премьер-министр страны больше не обнимается с Зеленским, говорит, что "Украина, словно утопающий, тащит на дно всех вокруг", и лишает Незалежную последней возможности заработать, не пуская украинское зерно в свою страну.
Словно раздувшийся труп утопленника, все противоречия альянса выплыли наружу в Вильнюсе на июльском саммите НАТО. Франция, Польша и Британия выступили за членство Украины в альянсе, Германия и США — против. Прибалтийские члены бились в истерике, доказывая, что Киев надо срочно принимать в ряды. Премьер-министр Венгрии отстаивал противоположную позицию. На все это в беспомощной злости смотрел Владимир Зеленский, мимо которого проплывала — и все-таки уплыла в закат — морковка североатлантического членства.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
"НАТО не переживет". В США заговорили о бессилии альянса перед РФ
22 октября, 11:42
"Небывалое единство" союзников не позволило им решить даже такой банальный вопрос, как выбор генсека НАТО. Польша заблокировала премьер-министра Дании Метте Фредериксен. США не пустили на пост министра обороны Британии Бена Уоллеса. Уоллес обиделся как не в себя, ушел в отставку и объявил, что пойдет работать в бар. На посту генсека остался безответный Столтенберг — уже десятый год пошел его руководству.
В октябре дело усугубилось израильско-палестинским конфликтом. Формально Израиль — один из главных военных союзников альянса, ему полагается срочно помогать. Однако на руководство европейских членов НАТО давят пропалестински настроенные массы мигрантов и граждан мусульманского вероисповедания. Им очень не нравится, что правительства их стран пытаются поддержать Тель-Авив.
Понятно, что наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа обеспечит европейцам новое цунами мигрантов. Несчастным просто некуда будет больше податься: США и Великобритания уже заявили, что к себе беженцев из Палестины ни в коем случае не пустят. Нетрудно представить, какие настроения будут у измученных палестинцев, когда они доберутся до европейских стран, чьи правительства в рамках обязательств НАТО поддерживают Израиль.
Разногласия проявляются в конкретных решениях. Сейчас военные США в рамках помощи Израилю активно используют аэродромы и порты в Греции, однако не могут привлечь к участию в своих операциях такого союзника по альянсу, как Турция. Потому что всем понятна позиция Турции в сложном вопросе палестино-израильских отношений.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
В США сделали шокирующее заявление о НАТО и России
22 октября, 11:11
"США отправляют свой авианосец в Израиль, — возмущается Эрдоган. — Что они здесь делают? Что они собираются делать? Они сделают шаг к серьезной резне, ударив с приближающегося авианосца по Газе".
Мы видим, что союзники по НАТО смотрят на ситуацию в Израиле прямо противоположным образом. Две недели назад,11-12 октября, министры обороны стран — членов альянса обсуждали эту тему в Брюсселе. Консенсус искали, но, очевидно, не нашли. Генсек Столтенберг отделался заявлением о том, что альянс осуждает атаку ХАМАС, но в конфликт "прямо не вовлечен".
При этом США в конфликт очень даже готовы вовлечься, но, видимо, не как член альянса, а самостоятельно — в порядке, так сказать, частной инициативы, не одобренной, кстати, никем в мире, в том числе и Совбезом ООН.
В Вашингтоне прекрасно видят разброд и шатания среди европейских вассалов. И вот вам их реакция. Кандидат в президенты США, республиканец Вивек Рамасвами, назвал "весьма разумной идеей возможность выхода США из НАТО". Так он откликнулся на статью в журнале Rolling Stone "Трамп задумал выйти из НАТО, если не добьется своего".
Rolling Stone — СМИ Демпартии Соединенных Штатов. Они думали заголовком напугать своих читателей. Однако миллионам людей в Америке такое решение придется по душе. Если избиратели Демпартии в массе своей поддерживают НАТО и вооруженные интервенции США, то большинство избирателей Республиканской партии — откровенные изоляционисты. Более 70 процентов из них считают, что США стоит не лезть в международные дела, а сосредоточиться на своих проблемах.
Флаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
"С оглядкой на США". Турция не спешит поддерживать заявку Швеции в НАТО
16 октября, 14:54
Почти половина республиканских избирателей (49 процентов) стоит за выход страны из НАТО. С их точки зрения, европейцы — это жадные и трусливые нахлебники, которые хотят, чтобы за них везде погибали американские солдаты, и при этом не желают платить США за свою безопасность.
Именно эту точку зрения озвучивал Дональд Трамп в бытность свою в Белом доме. Его окружению запомнился момент, когда он зачитал по бумажке названия маленьких государств, состоящих в НАТО, сказал, что большинство американцев никогда слыхом не слыхивали об этих странах и он не собирается из-за них начинать третью мировую войну.
Таким образом, позиция Трампа — на данный момент фаворита президентской гонки — в отношении НАТО такова, что США или просто выйдут из альянса, или, грозя этим своим союзникам, будут добиваться от них увеличения расходов на оборону до четырех процентов ВВП и отказа от принципа коллективной безопасности.
"Почему это мой сын должен защищать Черногорию?" — спросил как-то Трампа в интервью Такер Карлсон. "Я задавал себе тот же вопрос", — ответил президент США.
Но без пресловутого пятого пункта кому нужен будет Североатлантический альянс? Об этом сегодня напряженно думают руководители стран НАТО, не забывая, разумеется, заверять весь мир в своем "уникальном единстве". Тут они правы, вот только объединяют их лишь тревога и страх.
 
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