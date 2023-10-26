https://ria.ru/20231026/spirt-1905279919.html

В России в 2024 году могут ввести акциз на медицинский спирт

В России в 2024 году могут ввести акциз на медицинский спирт - РИА Новости, 26.10.2023

В России в 2024 году могут ввести акциз на медицинский спирт

Акциз в 2024 году могут распространить на весь производимый в России спирт, включая медицинский, дополнительные поступления в бюджет оцениваются на уровне от 15 РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T03:05

2023-10-26T03:05

2023-10-26T11:10

россия

антон силуанов

алексей сазанов

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156376/53/1563765362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f48f65df79bc1c1de29b81d755818073.jpg

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Акциз в 2024 году могут распространить на весь производимый в России спирт, включая медицинский, дополнительные поступления в бюджет оцениваются на уровне от 15 миллиардов до 20 миллиардов рублей, но сроки реализации идеи зависят от проработки механизма, который позволит избежать удорожания лекарств, сообщил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Сазанов.В начале октября глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что министерство согласно облагать акцизом весь производящийся в России этанол, разногласий с Минздравом нет, однако это не должно привести к росту цен на лекарства со спиртовой основой. В середине октября Сазанов говорил, что оба ведомства ищут варианты, как не допустить роста стоимости социально значимых лекарственных препаратов при введении акциза на медицинский спирт, работу планируют завершить в течение месяца."Налоговый период по акцизам — месяц, поэтому налог не обязательно должен быть введен с 1 января. Это может быть и 1 февраля, и 1 марта. В этом году, конечно, вводить не будем, но в следующем — возможно", — сказал Сазанов РИА Новости.Как отметил замминистра, проблема заключается не в введении акциза, а в проработке механизма субсидирования производителей лекарств и создании перечня таких препаратов. "Поэтому срок реализации этой идеи скорее зависит от того, когда мы найдем механизм, который позволил бы нам избежать удорожания социально значимых медицинских препаратов", — пояснил он. Тем не менее, по словам замминистра, в целом эта идея на корню решит проблему "теневого" рынка спирта: весь спирт, независимо от того, куда он идет — на изготовление алкогольной продукции, парфюмерии, технические нужды, либо на производство медицинских препаратов и лекарств, — облагался бы акцизом. "То есть ни у кого не будет никаких преференций, и, следовательно, будут практически минимизированы продажи безакцизного спирта", — пояснил Сазанов. Замминистра уточнил, что, исходя из доли медицинского спирта, который используется нецелевым образом, дополнительные поступления в бюджет могут составить от 15 до 20 миллиардов рублей".

https://ria.ru/20230701/aktsiz-1881594857.html

https://radiosputnik.ria.ru/20231009/spirt-1901487886.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, антон силуанов, алексей сазанов, экономика