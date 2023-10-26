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Это захват. В штабе Байдена испугались нового спикера - РИА Новости, 26.10.2023
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05:02 26.10.2023 (обновлено: 10:04 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/spiker-1905283974.html
Это захват. В штабе Байдена испугались нового спикера
Это захват. В штабе Байдена испугались нового спикера - РИА Новости, 26.10.2023
Это захват. В штабе Байдена испугались нового спикера
Избрание Майка Джонсона новым спикером палаты представителей "закрепляет захват" фракции республиканцев нижней палаты конгресса США "экстремистской MAGA", об... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T05:02
2023-10-26T10:04
в мире
кевин маккарти
конгресс сша
палата представителей конгресса сша
джо байден
дональд трамп
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Избрание Майка Джонсона новым спикером палаты представителей "закрепляет захват" фракции республиканцев нижней палаты конгресса США "экстремистской MAGA", об этом, как передает CNN, заявил представитель предвыборного штаба Джо Байдена Аммар Мусса.В своем комментарии Мусса раскритиковал Джонсона как "верного пехотинца" экс-президента Дональда Трампа, выступив с утверждением, что на своем посту новый спикер будет стремиться "запретить аборты по всей стране", "возглавить усилия по отрицанию свободных и справедливых результатов выборов", "подорвать социальное обеспечение" и "продвигать экстремистскую программу MAGA" (связанного с Трампом движения Make America Great Again – "Снова сделаем Америку великой").По словам представителя штаба главы Белого дома, за 22 дня до срока "шатдауна" федерального правительства крайние республиканцы возвели на важный пост человека, который "все еще не признает, что президент Байден победил на выборах 2020 года"."Американский народ отверг экстремистскую идеологию MAGA у избирательных урн, потому что он понимает, что поставлено на карту. И поэтому каждому республиканцу MAGA, поддержавшему этот выбор: увидимся в ноябре (выборах президента 2024 года. – ред.)", - пригрозил Мусса.Как отмечает CNN, Байден в своем заявлении поздравил Джонсона и призвал конгресс "действовать быстро" для решения насущных проблем.Палата представителей с начала октября оставалась без спикера после того, как республиканец Кевин Маккарти впервые в американской истории был отстранен с этой должности. Это произошло под давлением ультраправого крыла Республиканской партии, представители которого обвинили Маккарти в тайном сотрудничестве с демократами.
https://ria.ru/20231025/dzhonson-1905230972.html
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в мире, кевин маккарти, конгресс сша, палата представителей конгресса сша, джо байден, дональд трамп
В мире, Кевин Маккарти, Конгресс США, Палата представителей конгресса США, Джо Байден, Дональд Трамп
Это захват. В штабе Байдена испугались нового спикера

В предвыборном штабе Байдена раскритиковали нового спикера палаты представителей

© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYИзбранный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выступает на пресс-конференции у здания Капитолия в Вашингтоне. 25 октября 2023
Избранный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выступает на пресс-конференции у здания Капитолия в Вашингтоне. 25 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
Избранный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выступает на пресс-конференции у здания Капитолия в Вашингтоне. 25 октября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Избрание Майка Джонсона новым спикером палаты представителей "закрепляет захват" фракции республиканцев нижней палаты конгресса США "экстремистской MAGA", об этом, как передает CNN, заявил представитель предвыборного штаба Джо Байдена Аммар Мусса.
В своем комментарии Мусса раскритиковал Джонсона как "верного пехотинца" экс-президента Дональда Трампа, выступив с утверждением, что на своем посту новый спикер будет стремиться "запретить аборты по всей стране", "возглавить усилия по отрицанию свободных и справедливых результатов выборов", "подорвать социальное обеспечение" и "продвигать экстремистскую программу MAGA" (связанного с Трампом движения Make America Great Again – "Снова сделаем Америку великой").
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Конгрессмен Джонсон будет фантастическим спикером, заявил Трамп
25 октября, 18:39
По словам представителя штаба главы Белого дома, за 22 дня до срока "шатдауна" федерального правительства крайние республиканцы возвели на важный пост человека, который "все еще не признает, что президент Байден победил на выборах 2020 года".
"Американский народ отверг экстремистскую идеологию MAGA у избирательных урн, потому что он понимает, что поставлено на карту. И поэтому каждому республиканцу MAGA, поддержавшему этот выбор: увидимся в ноябре (выборах президента 2024 года. – ред.)", - пригрозил Мусса.
Как отмечает CNN, Байден в своем заявлении поздравил Джонсона и призвал конгресс "действовать быстро" для решения насущных проблем.
Палата представителей с начала октября оставалась без спикера после того, как республиканец Кевин Маккарти впервые в американской истории был отстранен с этой должности. Это произошло под давлением ультраправого крыла Республиканской партии, представители которого обвинили Маккарти в тайном сотрудничестве с демократами.
Республиканец Майк Джонсон после избрания спикером палаты представителей США. 25 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
СМИ: избранный спикер Джонсон резко стал "скептиком" новой помощи Украине
25 октября, 23:50
 
В миреКевин МаккартиКонгресс СШАПалата представителей конгресса СШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
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