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Боец "Ахмата" рассказал об уничтожении операторов дронов ВСУ у Белогоровки - РИА Новости, 26.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:12 26.10.2023 (обновлено: 20:34 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/spetsoperatsiya-1905494856.html
Боец "Ахмата" рассказал об уничтожении операторов дронов ВСУ у Белогоровки
Боец "Ахмата" рассказал об уничтожении операторов дронов ВСУ у Белогоровки - РИА Новости, 26.10.2023
Боец "Ахмата" рассказал об уничтожении операторов дронов ВСУ у Белогоровки
Группа "Аида" отряда "Охотника" спецназа "Ахмат" уничтожила 12 групп операторов БПЛА ВС Украины в течение прошедших двух недель у Белогоровки в Донбассе,... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T20:12
2023-10-26T20:34
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
кременная
луганская народная республика
донбасс
апты алаудинов
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КРЕМЕННАЯ, 26 окт - РИА Новости. Группа "Аида" отряда "Охотника" спецназа "Ахмат" уничтожила 12 групп операторов БПЛА ВС Украины в течение прошедших двух недель у Белогоровки в Донбассе, рассказал РИА Новости командир группы с позывным "Аид", выполняющий задачи на данном участке фронта. Ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил РИА Новости, что бойцы спецназа "Ахмат" совместно с другими подразделениями российской армии продвигаются на кременском и белогоровском участках фронта в Донбассе. "Наши операторы БПЛА проводят дуэли с операторами БПЛА противника каждый день. На сегодня уничтожено за две недели 12 групп. Каждый день уничтожается группа БПЛА, но меньше их не становится, завозят все новые, новые и новые", - рассказал "Аид". Он уточнил, что на сегодняшний день на фронте идет противостояние "оснащений и технологий". "Наши разведчики обучены великолепно, могут противостоять любой угрозе. Отлично оснащены, поэтому посмотрим кто кого", - сказал "Аид". Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Восемнадцатого апреля 2022 года в ходе российской военной операции против Украины город перешел под контроль ЛНР, сейчас расположен рядом с линией фронта. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную. На кременском участке фронта идут бои, также в том районе силы РФ ведут бои за Белогоровку.
https://ria.ru/20231026/poteri-1905491971.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, технологии, кременная, луганская народная республика, донбасс, апты алаудинов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Кременная, Луганская Народная Республика, Донбасс, Апты Алаудинов
Боец "Ахмата" рассказал об уничтожении операторов дронов ВСУ у Белогоровки

Спецназ Ахмат уничтожил 12 групп операторов БПЛА ВСУ за две недели у Белогоровки

© РИА НовостиКомандир группы из спецназа "Ахмат" с позывным "Аид", выполняющий боевые задачи у Белогоровки в Донбассе
Командир группы из спецназа Ахмат с позывным Аид, выполняющий боевые задачи у Белогоровки в Донбассе
© РИА Новости
Командир группы из спецназа "Ахмат" с позывным "Аид", выполняющий боевые задачи у Белогоровки в Донбассе
Читать ria.ru в
КРЕМЕННАЯ, 26 окт - РИА Новости. Группа "Аида" отряда "Охотника" спецназа "Ахмат" уничтожила 12 групп операторов БПЛА ВС Украины в течение прошедших двух недель у Белогоровки в Донбассе, рассказал РИА Новости командир группы с позывным "Аид", выполняющий задачи на данном участке фронта.
Ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил РИА Новости, что бойцы спецназа "Ахмат" совместно с другими подразделениями российской армии продвигаются на кременском и белогоровском участках фронта в Донбассе.
Боец спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
"Кракен" и "Азов"* несут потери под Кременной, рассказал боец "Ахмата"
26 октября, 19:56
«
"Наши операторы БПЛА проводят дуэли с операторами БПЛА противника каждый день. На сегодня уничтожено за две недели 12 групп. Каждый день уничтожается группа БПЛА, но меньше их не становится, завозят все новые, новые и новые", - рассказал "Аид".
Он уточнил, что на сегодняшний день на фронте идет противостояние "оснащений и технологий".
«
"Наши разведчики обучены великолепно, могут противостоять любой угрозе. Отлично оснащены, поэтому посмотрим кто кого", - сказал "Аид".
Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Восемнадцатого апреля 2022 года в ходе российской военной операции против Украины город перешел под контроль ЛНР, сейчас расположен рядом с линией фронта. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную. На кременском участке фронта идут бои, также в том районе силы РФ ведут бои за Белогоровку.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииКременнаяЛуганская Народная РеспубликаДонбассАпты Алаудинов
 
 
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