https://ria.ru/20231026/spetsoperatsiya-1905494856.html

Боец "Ахмата" рассказал об уничтожении операторов дронов ВСУ у Белогоровки

Боец "Ахмата" рассказал об уничтожении операторов дронов ВСУ у Белогоровки - РИА Новости, 26.10.2023

Боец "Ахмата" рассказал об уничтожении операторов дронов ВСУ у Белогоровки

Группа "Аида" отряда "Охотника" спецназа "Ахмат" уничтожила 12 групп операторов БПЛА ВС Украины в течение прошедших двух недель у Белогоровки в Донбассе,... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T20:12

2023-10-26T20:12

2023-10-26T20:34

специальная военная операция на украине

в мире

технологии

кременная

луганская народная республика

донбасс

апты алаудинов

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КРЕМЕННАЯ, 26 окт - РИА Новости. Группа "Аида" отряда "Охотника" спецназа "Ахмат" уничтожила 12 групп операторов БПЛА ВС Украины в течение прошедших двух недель у Белогоровки в Донбассе, рассказал РИА Новости командир группы с позывным "Аид", выполняющий задачи на данном участке фронта. Ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил РИА Новости, что бойцы спецназа "Ахмат" совместно с другими подразделениями российской армии продвигаются на кременском и белогоровском участках фронта в Донбассе. "Наши операторы БПЛА проводят дуэли с операторами БПЛА противника каждый день. На сегодня уничтожено за две недели 12 групп. Каждый день уничтожается группа БПЛА, но меньше их не становится, завозят все новые, новые и новые", - рассказал "Аид". Он уточнил, что на сегодняшний день на фронте идет противостояние "оснащений и технологий". "Наши разведчики обучены великолепно, могут противостоять любой угрозе. Отлично оснащены, поэтому посмотрим кто кого", - сказал "Аид". Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Восемнадцатого апреля 2022 года в ходе российской военной операции против Украины город перешел под контроль ЛНР, сейчас расположен рядом с линией фронта. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную. На кременском участке фронта идут бои, также в том районе силы РФ ведут бои за Белогоровку.

https://ria.ru/20231026/poteri-1905491971.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кременная

луганская народная республика

донбасс

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, кременная, луганская народная республика, донбасс, апты алаудинов