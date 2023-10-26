Боец "Ахмата" рассказал об уничтожении операторов дронов ВСУ у Белогоровки
Спецназ Ахмат уничтожил 12 групп операторов БПЛА ВСУ за две недели у Белогоровки
© РИА НовостиКомандир группы из спецназа "Ахмат" с позывным "Аид", выполняющий боевые задачи у Белогоровки в Донбассе
© РИА Новости
Командир группы из спецназа "Ахмат" с позывным "Аид", выполняющий боевые задачи у Белогоровки в Донбассе
КРЕМЕННАЯ, 26 окт - РИА Новости. Группа "Аида" отряда "Охотника" спецназа "Ахмат" уничтожила 12 групп операторов БПЛА ВС Украины в течение прошедших двух недель у Белогоровки в Донбассе, рассказал РИА Новости командир группы с позывным "Аид", выполняющий задачи на данном участке фронта.
Ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил РИА Новости, что бойцы спецназа "Ахмат" совместно с другими подразделениями российской армии продвигаются на кременском и белогоровском участках фронта в Донбассе.
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"Наши операторы БПЛА проводят дуэли с операторами БПЛА противника каждый день. На сегодня уничтожено за две недели 12 групп. Каждый день уничтожается группа БПЛА, но меньше их не становится, завозят все новые, новые и новые", - рассказал "Аид".
Он уточнил, что на сегодняшний день на фронте идет противостояние "оснащений и технологий".
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"Наши разведчики обучены великолепно, могут противостоять любой угрозе. Отлично оснащены, поэтому посмотрим кто кого", - сказал "Аид".
Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Восемнадцатого апреля 2022 года в ходе российской военной операции против Украины город перешел под контроль ЛНР, сейчас расположен рядом с линией фронта. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную. На кременском участке фронта идут бои, также в том районе силы РФ ведут бои за Белогоровку.