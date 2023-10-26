https://ria.ru/20231026/spetsoperatsiya-1905391426.html

Российская ПВО за сутки сбила 27 украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила 27 украинских дронов - РИА Новости, 26.10.2023

Российская ПВО за сутки сбила 27 украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 27 украинских беспилотников и шесть снарядов РСЗО HIMARS и GLSDB, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T14:22

2023-10-26T14:22

2023-10-26T14:22

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

мирный

запорожская область

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 27 украинских беспилотников и шесть снарядов РСЗО HIMARS и GLSDB, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачены шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и GLSDB. Также уничтожены 27 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Тополевка, Кременная Луганской Народной Республики, Мирное, Инженерное, Золотая Поляна Запорожской области, Чаплинка, Саги Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 515 украинских военных самолетов, 253 вертолета, 8298 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 950 танков и других боевых бронированных машин, 1169 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6888 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 672 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20231026/udar-1905386566.html

россия

мирный

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, мирный, запорожская область