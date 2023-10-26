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Российские войска отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе Работино
Российские войска отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 26.10.2023
Российские войска отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе Работино
Российские военнослужащие отразили атаку украинской штурмовой группы на запорожском направлении, потери противника составили до 85 солдат и три танка, сообщили... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:09
2023-10-26T14:09
2023-10-26T14:16
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку украинской штурмовой группы на запорожском направлении, потери противника составили до 85 солдат и три танка, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника на данном направлении составили до 85 военнослужащих, три танка, в том числе два Leopard, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля", - добавили в Минобороны РФ.Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777 и гаубица М119, обе американского производства, и орудие Д-20.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожская область
Российские войска отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе Работино
Минобороны: ВС России отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе Работино
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку украинской штурмовой группы на запорожском направлении, потери противника составили до 85 солдат и три танка, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
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"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ
в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери противника на данном направлении составили до 85 военнослужащих, три танка, в том числе два Leopard, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля", - добавили в Минобороны РФ.
Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777 и гаубица М119, обе американского производства, и орудие Д-20.