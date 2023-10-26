https://ria.ru/20231026/spetsoperatsiya-1905304076.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.10.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.10.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T15:56

2023-10-26T15:56

2023-10-26T17:17

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 26 октября 2023 годаЗа минувшие сутки российские части отбили 12 атак ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Запорожском направлениях. Параллельно нанесены удары по живой силе и технике противника в 128 районах. Уничтожен склад боеприпасов, поражены три пункта управления. Средства ПВО сбили 27 беспилотников, шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS и GLSDB.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 515 самолетов, 253 вертолета, 8298 беспилотников, 441 зенитный ракетный комплекс, 1169 реактивных систем залпового огня, 12 950 танков и других бронемашин, 6888 орудий полевой артиллерии и 14 672 единицы автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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