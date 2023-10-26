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Прохожий в Москве спас девушку от извращенца - РИА Новости, 26.10.2023
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17:44 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/spasenie-1905458079.html
Прохожий в Москве спас девушку от извращенца
Прохожий в Москве спас девушку от извращенца - РИА Новости, 26.10.2023
Прохожий в Москве спас девушку от извращенца
Прохожий в Москве спас девушку от извращенца, который напал на нее в подъезде дома, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T17:44
2023-10-26T17:44
происшествия
москва
россия
узбекистан
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Прохожий в Москве спас девушку от извращенца, который напал на нее в подъезде дома, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ. По данным следствия, 18-летний уроженец Узбекистана пытался познакомиться с 18-летней девушкой, на что получил отказ. После этого девушка зашла в подъезд своего дома, а фигурант забежал и "попытался совершить в отношении нее действия сексуального характера" на лестничной клетке. Девушку спас проходивший мимо мужчина. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "покушение на насильственные действия сексуального характера", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20231026/nagrazhdenie-1905366629.html
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происшествия, москва, россия, узбекистан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Узбекистан, Следственный комитет России (СК РФ)
Прохожий в Москве спас девушку от извращенца

Прохожий в Москве спас девушку от мужчины, который напал на нее в подъезде дома

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Прохожий в Москве спас девушку от извращенца, который напал на нее в подъезде дома, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.
По данным следствия, 18-летний уроженец Узбекистана пытался познакомиться с 18-летней девушкой, на что получил отказ. После этого девушка зашла в подъезд своего дома, а фигурант забежал и "попытался совершить в отношении нее действия сексуального характера" на лестничной клетке. Девушку спас проходивший мимо мужчина.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "покушение на насильственные действия сексуального характера", - сказали в ведомстве.
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