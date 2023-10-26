https://ria.ru/20231026/spasenie-1905458079.html

Прохожий в Москве спас девушку от извращенца

Прохожий в Москве спас девушку от извращенца - РИА Новости, 26.10.2023

Прохожий в Москве спас девушку от извращенца

Прохожий в Москве спас девушку от извращенца, который напал на нее в подъезде дома, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T17:44

2023-10-26T17:44

2023-10-26T17:44

происшествия

москва

россия

узбекистан

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Прохожий в Москве спас девушку от извращенца, который напал на нее в подъезде дома, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ. По данным следствия, 18-летний уроженец Узбекистана пытался познакомиться с 18-летней девушкой, на что получил отказ. После этого девушка зашла в подъезд своего дома, а фигурант забежал и "попытался совершить в отношении нее действия сексуального характера" на лестничной клетке. Девушку спас проходивший мимо мужчина. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "покушение на насильственные действия сексуального характера", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20231026/nagrazhdenie-1905366629.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, узбекистан, следственный комитет россии (ск рф)