https://ria.ru/20231026/spasenie-1905458079.html
Прохожий в Москве спас девушку от извращенца
Прохожий в Москве спас девушку от извращенца - РИА Новости, 26.10.2023
Прохожий в Москве спас девушку от извращенца
Прохожий в Москве спас девушку от извращенца, который напал на нее в подъезде дома, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T17:44
2023-10-26T17:44
2023-10-26T17:44
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Прохожий в Москве спас девушку от извращенца, который напал на нее в подъезде дома, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ. По данным следствия, 18-летний уроженец Узбекистана пытался познакомиться с 18-летней девушкой, на что получил отказ. После этого девушка зашла в подъезд своего дома, а фигурант забежал и "попытался совершить в отношении нее действия сексуального характера" на лестничной клетке. Девушку спас проходивший мимо мужчина. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "покушение на насильственные действия сексуального характера", - сказали в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, узбекистан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Узбекистан, Следственный комитет России (СК РФ)
Прохожий в Москве спас девушку от извращенца
Прохожий в Москве спас девушку от мужчины, который напал на нее в подъезде дома