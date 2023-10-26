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В Молдавии объявили о создании Совета для укрепления государственности - РИА Новости, 26.10.2023
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23:35 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/sovet-1905523698.html
В Молдавии объявили о создании Совета для укрепления государственности
В Молдавии объявили о создании Совета для укрепления государственности - РИА Новости, 26.10.2023
В Молдавии объявили о создании Совета для укрепления государственности
Патриотические силы Молдавии объявили о создании Совета страны, деятельность которого будет направлена на укрепление молдавской государственности, нейтралитета... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T23:35
2023-10-26T23:35
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КИШИНЕВ, 26 окт - РИА Новости. Патриотические силы Молдавии объявили о создании Совета страны, деятельность которого будет направлена на укрепление молдавской государственности, нейтралитета и межнационального мира, заявил РИА Новости исполнительный секретарь Общественной платформы "Народный союз Молдовы", председатель Общественного совета Молдавии Вячеслав Пержу. Решение было принято в рамках первого республиканского патриотического "Молдавского съезда", приуроченного к 664-й годовщине молдавской государственности и 350-летию со дня рождения господаря Молдавского княжества Дмитрия Кантемира. "Принято решение о формировании Совета страны, куда войдут представители общественности и политических сил, лидеры организаций разных этносов, которые населяют Молдову, эксперты, диаспора. Деятельность совета направлена на выработку основных стратегий развития молдавского государства в русле укрепления молдавской государственности, суверенитета, нейтралитета, территориальной целостности, межнационального мира и духовно-нравственного развития страны", - сказал Пержу, отметив, что в ближайшее время состоится заседание оргкомитета для определения регламента и плана действий совета. По его словам, участниками съезда также было принято решение о создании научно-образовательного института имени Дмитрия Кантемира, который будет формировать стратегию общественного развития республики с участием экспертов, представителей патриотических кругов страны. Он будет ориентирован на издание учебных пособий по истории Молдавии и молдавскому языку, разработку образовательных программ, научных и географических исследований, подготовку научных кадров и проведение просветительской деятельности о молдавском государстве и его истории как на территории республики, так и за рубежом. В "Молдавском съезде" участвовали представители гражданского общества, общественно-политических движений, национальных и международных организаций. Они обсудили укрепление государственности, вызовы, с которыми сталкивается республика, и пути их решения.
https://ria.ru/20231026/diskriminatsiya-1905475291.html
https://ria.ru/20231026/gosudarstvennost-1905463393.html
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в мире, молдавия
В мире, Молдавия
В Молдавии объявили о создании Совета для укрепления государственности

Общественники Молдавии объявили о создании Совета для укрепления государства

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Кишиневе
Повседневная жизнь в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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КИШИНЕВ, 26 окт - РИА Новости. Патриотические силы Молдавии объявили о создании Совета страны, деятельность которого будет направлена на укрепление молдавской государственности, нейтралитета и межнационального мира, заявил РИА Новости исполнительный секретарь Общественной платформы "Народный союз Молдовы", председатель Общественного совета Молдавии Вячеслав Пержу.
Решение было принято в рамках первого республиканского патриотического "Молдавского съезда", приуроченного к 664-й годовщине молдавской государственности и 350-летию со дня рождения господаря Молдавского княжества Дмитрия Кантемира.
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"Принято решение о формировании Совета страны, куда войдут представители общественности и политических сил, лидеры организаций разных этносов, которые населяют Молдову, эксперты, диаспора. Деятельность совета направлена на выработку основных стратегий развития молдавского государства в русле укрепления молдавской государственности, суверенитета, нейтралитета, территориальной целостности, межнационального мира и духовно-нравственного развития страны", - сказал Пержу, отметив, что в ближайшее время состоится заседание оргкомитета для определения регламента и плана действий совета.
По его словам, участниками съезда также было принято решение о создании научно-образовательного института имени Дмитрия Кантемира, который будет формировать стратегию общественного развития республики с участием экспертов, представителей патриотических кругов страны. Он будет ориентирован на издание учебных пособий по истории Молдавии и молдавскому языку, разработку образовательных программ, научных и географических исследований, подготовку научных кадров и проведение просветительской деятельности о молдавском государстве и его истории как на территории республики, так и за рубежом.
В "Молдавском съезде" участвовали представители гражданского общества, общественно-политических движений, национальных и международных организаций. Они обсудили укрепление государственности, вызовы, с которыми сталкивается республика, и пути их решения.
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