https://ria.ru/20231026/sovet-1905523698.html

В Молдавии объявили о создании Совета для укрепления государственности

В Молдавии объявили о создании Совета для укрепления государственности - РИА Новости, 26.10.2023

В Молдавии объявили о создании Совета для укрепления государственности

Патриотические силы Молдавии объявили о создании Совета страны, деятельность которого будет направлена на укрепление молдавской государственности, нейтралитета... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T23:35

2023-10-26T23:35

2023-10-26T23:35

в мире

молдавия

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КИШИНЕВ, 26 окт - РИА Новости. Патриотические силы Молдавии объявили о создании Совета страны, деятельность которого будет направлена на укрепление молдавской государственности, нейтралитета и межнационального мира, заявил РИА Новости исполнительный секретарь Общественной платформы "Народный союз Молдовы", председатель Общественного совета Молдавии Вячеслав Пержу. Решение было принято в рамках первого республиканского патриотического "Молдавского съезда", приуроченного к 664-й годовщине молдавской государственности и 350-летию со дня рождения господаря Молдавского княжества Дмитрия Кантемира. "Принято решение о формировании Совета страны, куда войдут представители общественности и политических сил, лидеры организаций разных этносов, которые населяют Молдову, эксперты, диаспора. Деятельность совета направлена на выработку основных стратегий развития молдавского государства в русле укрепления молдавской государственности, суверенитета, нейтралитета, территориальной целостности, межнационального мира и духовно-нравственного развития страны", - сказал Пержу, отметив, что в ближайшее время состоится заседание оргкомитета для определения регламента и плана действий совета. По его словам, участниками съезда также было принято решение о создании научно-образовательного института имени Дмитрия Кантемира, который будет формировать стратегию общественного развития республики с участием экспертов, представителей патриотических кругов страны. Он будет ориентирован на издание учебных пособий по истории Молдавии и молдавскому языку, разработку образовательных программ, научных и географических исследований, подготовку научных кадров и проведение просветительской деятельности о молдавском государстве и его истории как на территории республики, так и за рубежом. В "Молдавском съезде" участвовали представители гражданского общества, общественно-политических движений, национальных и международных организаций. Они обсудили укрепление государственности, вызовы, с которыми сталкивается республика, и пути их решения.

https://ria.ru/20231026/diskriminatsiya-1905475291.html

https://ria.ru/20231026/gosudarstvennost-1905463393.html

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в мире, молдавия