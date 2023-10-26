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В Уфе сотрудница полиции спасла сову, врезавшуюся в окно многоэтажки - РИА Новости, 26.10.2023
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Хорошие новости
 
14:20 26.10.2023 (обновлено: 15:23 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/sova-1905390700.html
В Уфе сотрудница полиции спасла сову, врезавшуюся в окно многоэтажки
В Уфе сотрудница полиции спасла сову, врезавшуюся в окно многоэтажки - РИА Новости, 26.10.2023
В Уфе сотрудница полиции спасла сову, врезавшуюся в окно многоэтажки
Сотрудница полиции в Уфе спасла самца совы, ударившегося об окно многоэтажки, сообщил интернет-портал "МВД Медиа". РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:20
2023-10-26T15:23
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УФА, 26 окт — РИА Новости. Сотрудница полиции в Уфе спасла самца совы, ударившегося об окно многоэтажки, сообщил интернет-портал "МВД Медиа". Несколько дней назад в Уфе следователь полиции Людмила Шайхразиева утром по дороге на службу возле подъезда своего дома заметила сову, которая взлетела и, ударившись об одно из окон многоэтажки, упала на землю. &quot;Сотрудница правоохранительных органов не осталась равнодушной к судьбе пернатого хищника, вернулась в квартиру, где взяла одеяло, после чего вышла на улицу и укутала им птицу. Беспомощное животное страж правопорядка сначала отнесла к себе, а затем вместе с ним отправилась в ветклинику&quot;, — говорится в материале.Ветеринары выяснили, что сова — самец. Специалисты провели рентгенографию и не нашли у него серьезных повреждений. Для последующего ухода и наблюдения пернатый остался под присмотром специалистов, а в дальнейшем птицу возвратят в естественную среду обитания.
https://ria.ru/20231024/spasenie-1904879816.html
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уфа, сова
Хорошие новости, Уфа, сова
В Уфе сотрудница полиции спасла сову, врезавшуюся в окно многоэтажки

В Уфе сотрудница полиции спасла самца совы, врезавшегося в окно многоэтажки

© Фото : пресс-служба МВД по Республике БашкортостанСамец совы, спасенный сотрудницей МВД в Уфе
Самец совы, спасенный сотрудницей МВД в Уфе - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
Самец совы, спасенный сотрудницей МВД в Уфе
Читать ria.ru в
УФА, 26 окт — РИА Новости. Сотрудница полиции в Уфе спасла самца совы, ударившегося об окно многоэтажки, сообщил интернет-портал "МВД Медиа".
Несколько дней назад в Уфе следователь полиции Людмила Шайхразиева утром по дороге на службу возле подъезда своего дома заметила сову, которая взлетела и, ударившись об одно из окон многоэтажки, упала на землю.
«

"Сотрудница правоохранительных органов не осталась равнодушной к судьбе пернатого хищника, вернулась в квартиру, где взяла одеяло, после чего вышла на улицу и укутала им птицу. Беспомощное животное страж правопорядка сначала отнесла к себе, а затем вместе с ним отправилась в ветклинику", — говорится в материале.

Ветеринары выяснили, что сова — самец. Специалисты провели рентгенографию и не нашли у него серьезных повреждений. Для последующего ухода и наблюдения пернатый остался под присмотром специалистов, а в дальнейшем птицу возвратят в естественную среду обитания.
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