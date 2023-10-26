https://ria.ru/20231026/sova-1905390700.html
В Уфе сотрудница полиции спасла сову, врезавшуюся в окно многоэтажки
В Уфе сотрудница полиции спасла сову, врезавшуюся в окно многоэтажки - РИА Новости, 26.10.2023
В Уфе сотрудница полиции спасла сову, врезавшуюся в окно многоэтажки
Сотрудница полиции в Уфе спасла самца совы, ударившегося об окно многоэтажки, сообщил интернет-портал "МВД Медиа". РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:20
2023-10-26T14:20
2023-10-26T15:23
хорошие новости
уфа
сова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905386032_0:0:1170:658_1920x0_80_0_0_25838b28c2a48b550d3988a1310f9467.jpg
УФА, 26 окт — РИА Новости. Сотрудница полиции в Уфе спасла самца совы, ударившегося об окно многоэтажки, сообщил интернет-портал "МВД Медиа". Несколько дней назад в Уфе следователь полиции Людмила Шайхразиева утром по дороге на службу возле подъезда своего дома заметила сову, которая взлетела и, ударившись об одно из окон многоэтажки, упала на землю. "Сотрудница правоохранительных органов не осталась равнодушной к судьбе пернатого хищника, вернулась в квартиру, где взяла одеяло, после чего вышла на улицу и укутала им птицу. Беспомощное животное страж правопорядка сначала отнесла к себе, а затем вместе с ним отправилась в ветклинику", — говорится в материале.Ветеринары выяснили, что сова — самец. Специалисты провели рентгенографию и не нашли у него серьезных повреждений. Для последующего ухода и наблюдения пернатый остался под присмотром специалистов, а в дальнейшем птицу возвратят в естественную среду обитания.
https://ria.ru/20231024/spasenie-1904879816.html
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905386032_92:0:969:658_1920x0_80_0_0_efad6e4547db00664db9057dd6b22433.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфа, сова
Хорошие новости, Уфа, сова
В Уфе сотрудница полиции спасла сову, врезавшуюся в окно многоэтажки
В Уфе сотрудница полиции спасла самца совы, врезавшегося в окно многоэтажки