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Новые меры соцподдержки утвердили в Липецкой области - РИА Новости, 26.10.2023
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Липецкая область
 
17:17 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/sotspodderzhka-1905451301.html
Новые меры соцподдержки утвердили в Липецкой области
Новые меры соцподдержки утвердили в Липецкой области - РИА Новости, 26.10.2023
Новые меры соцподдержки утвердили в Липецкой области
Власти Липецкой области утвердили новые меры поддержки для участников СВО, уволенных с военной службы, и их родных, они направлены на оказание финансовой помощи РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T17:17
2023-10-26T17:17
липецкая область
игорь артамонов
жилье
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ЛИПЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Власти Липецкой области утвердили новые меры поддержки для участников СВО, уволенных с военной службы, и их родных, они направлены на оказание финансовой помощи при получении образования и жилья, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что если участники СВО, уволенные с военной службы, или их родственники решат пройти профобучение или получить дополнительное образование в другом городе, то им будет оплачен проезд к месту учебы и обратно, найм жилья, суточные, а также возмещена компенсация расходов за прохождение медосмотра при поступлении. Кроме этого, Артамонов отметил, что дети-сироты, принявшие участие в специальной военной операции, будут иметь преимущественное право на получение жилья. Он пояснил, что квартиры этой категории льготников предоставляются из специализированного жилфонда Липецкой области. Через пять лет после получения их можно оформить в собственность. На обеспечение детей-сирот жильем в 2023 году в регионе выделено 790 миллионов рублей. "Социальная поддержка граждан Липецкой области является главной задачей региональной власти. Перечень льгот пересматривается и дополняется с учетом текущей ситуации, новых обстоятельств и в соответствии с федеральной повесткой", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20231026/frt-1905443444.html
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игорь артамонов, жилье
Липецкая область, Игорь Артамонов, Жилье

Новые меры соцподдержки утвердили в Липецкой области

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Власти Липецкой области утвердили новые меры поддержки для участников СВО, уволенных с военной службы, и их родных, они направлены на оказание финансовой помощи при получении образования и жилья, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что если участники СВО, уволенные с военной службы, или их родственники решат пройти профобучение или получить дополнительное образование в другом городе, то им будет оплачен проезд к месту учебы и обратно, найм жилья, суточные, а также возмещена компенсация расходов за прохождение медосмотра при поступлении.
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Кроме этого, Артамонов отметил, что дети-сироты, принявшие участие в специальной военной операции, будут иметь преимущественное право на получение жилья. Он пояснил, что квартиры этой категории льготников предоставляются из специализированного жилфонда Липецкой области. Через пять лет после получения их можно оформить в собственность. На обеспечение детей-сирот жильем в 2023 году в регионе выделено 790 миллионов рублей.
"Социальная поддержка граждан Липецкой области является главной задачей региональной власти. Перечень льгот пересматривается и дополняется с учетом текущей ситуации, новых обстоятельств и в соответствии с федеральной повесткой", – отметил Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЖилье
 
 
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