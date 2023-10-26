https://ria.ru/20231026/sotspodderzhka-1905451301.html

Новые меры соцподдержки утвердили в Липецкой области

Новые меры соцподдержки утвердили в Липецкой области - РИА Новости, 26.10.2023

Новые меры соцподдержки утвердили в Липецкой области

Власти Липецкой области утвердили новые меры поддержки для участников СВО, уволенных с военной службы, и их родных, они направлены на оказание финансовой помощи РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T17:17

2023-10-26T17:17

2023-10-26T17:17

липецкая область

игорь артамонов

жилье

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ЛИПЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Власти Липецкой области утвердили новые меры поддержки для участников СВО, уволенных с военной службы, и их родных, они направлены на оказание финансовой помощи при получении образования и жилья, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что если участники СВО, уволенные с военной службы, или их родственники решат пройти профобучение или получить дополнительное образование в другом городе, то им будет оплачен проезд к месту учебы и обратно, найм жилья, суточные, а также возмещена компенсация расходов за прохождение медосмотра при поступлении. Кроме этого, Артамонов отметил, что дети-сироты, принявшие участие в специальной военной операции, будут иметь преимущественное право на получение жилья. Он пояснил, что квартиры этой категории льготников предоставляются из специализированного жилфонда Липецкой области. Через пять лет после получения их можно оформить в собственность. На обеспечение детей-сирот жильем в 2023 году в регионе выделено 790 миллионов рублей. "Социальная поддержка граждан Липецкой области является главной задачей региональной власти. Перечень льгот пересматривается и дополняется с учетом текущей ситуации, новых обстоятельств и в соответствии с федеральной повесткой", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20231026/frt-1905443444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, жилье