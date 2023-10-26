https://ria.ru/20231026/sotrudnichestvo-1905507200.html
Сотрудничество с Россией в космической отрасли продолжается, сообщил Путин
Сотрудничество с Россией в космической отрасли продолжается, сообщил Путин - РИА Новости, 26.10.2023
Сотрудничество с Россией в космической отрасли продолжается, сообщил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что сотрудничество с Россией в космической отрасли продолжается и будет продолжаться дальше, а у россиян есть возможности... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T21:36
2023-10-26T21:36
2023-10-26T23:09
космос - риа наука
россия
владимир путин
наука
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сотрудничество с Россией в космической отрасли продолжается и будет продолжаться дальше, а у россиян есть возможности быть лучшими."Сотрудничество (с Россией - ред.) на МКС работает, поэтому нужно всегда, чтобы было лучшее - у нас есть возможности быть лучшими", - сказал Путин на встречи с молодыми учеными и специалистами космической отрасли.
https://ria.ru/20231026/kosmos-1905507956.html
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космос - риа наука, россия, владимир путин
Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин, Наука
Сотрудничество с Россией в космической отрасли продолжается, сообщил Путин
Путин: сотрудничество с РФ в космической сфере продолжается и будет продолжаться