https://ria.ru/20231026/sotrudnichestvo-1905507200.html

Сотрудничество с Россией в космической отрасли продолжается, сообщил Путин

Сотрудничество с Россией в космической отрасли продолжается, сообщил Путин - РИА Новости, 26.10.2023

Сотрудничество с Россией в космической отрасли продолжается, сообщил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сотрудничество с Россией в космической отрасли продолжается и будет продолжаться дальше, а у россиян есть возможности... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T21:36

2023-10-26T21:36

2023-10-26T23:09

космос - риа наука

россия

владимир путин

наука

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сотрудничество с Россией в космической отрасли продолжается и будет продолжаться дальше, а у россиян есть возможности быть лучшими."Сотрудничество (с Россией - ред.) на МКС работает, поэтому нужно всегда, чтобы было лучшее - у нас есть возможности быть лучшими", - сказал Путин на встречи с молодыми учеными и специалистами космической отрасли.

https://ria.ru/20231026/kosmos-1905507956.html

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космос - риа наука, россия, владимир путин