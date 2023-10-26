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Российские военные из Удмуртии завели щенка в зоне спецоперации
Российские военные из Удмуртии завели щенка в зоне спецоперации - РИА Новости, 26.10.2023
Российские военные из Удмуртии завели щенка в зоне спецоперации
Военнослужащие из Удмуртии в зоне спецоперации завели щенка по кличке Мишка, штабному псу уже 4,5 месяца, сообщил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T13:26
2023-10-26T13:26
2023-10-26T13:42
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УФА, 26 окт – РИА Новости. Военнослужащие из Удмуртии в зоне спецоперации завели щенка по кличке Мишка, штабному псу уже 4,5 месяца, сообщил глава региона Александр Бречалов. В ходе прямого эфира с жителями республики Бречалов рассказал, как бойцы из Удмуртии обустраиваются в зоне СВО. "Ребята смастерили себе турники, перекладины, занимаются спортом. Пекут хлеб в печках, которые мы им доставили. Сейчас обустраивают и лазарет. И такая лирическая нотка: у наших бойцов появился щенок, назвали его Мишкой. Сейчас штабному псу уже 4,5 месяца", - сказал Бречалов. По его словам, в зону проведения СВО к бойцам из Удмуртии отправился вице-премьер правительства региона Ильяс Ханнанов со своей командой. "Цель его командировки - проверить график соблюдения отпусков и отработать вопросы, которые есть у бойцов. Также военнослужащим привезли автоматические телефонные станции, оргтехнику и многое другое. Ханнанов побывал во всех наших трех батальонах. Говорит, что настрой у ребят боевой. Каждый знает свои задачи и выполняет их на отлично, передают привет родным. Командиры говорят, что батальоны из Удмуртии - это полноценные, подготовленные, слаженные формирования", - добавил Бречалов.
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александр бречалов, общество
Специальная военная операция на Украине, Александр Бречалов, Общество
Российские военные из Удмуртии завели щенка в зоне спецоперации
Военные из Удмуртии завели в зоне спецоперации щенка, которого назвали Мишкой
УФА, 26 окт – РИА Новости. Военнослужащие из Удмуртии в зоне спецоперации завели щенка по кличке Мишка, штабному псу уже 4,5 месяца, сообщил глава региона Александр Бречалов.
В ходе прямого эфира с жителями республики Бречалов рассказал, как бойцы из Удмуртии обустраиваются в зоне СВО.
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"Ребята смастерили себе турники, перекладины, занимаются спортом. Пекут хлеб в печках, которые мы им доставили. Сейчас обустраивают и лазарет. И такая лирическая нотка: у наших бойцов появился щенок, назвали его Мишкой. Сейчас штабному псу уже 4,5 месяца", - сказал Бречалов.
По его словам, в зону проведения СВО к бойцам из Удмуртии отправился вице-премьер правительства региона Ильяс Ханнанов со своей командой.
"Цель его командировки - проверить график соблюдения отпусков и отработать вопросы, которые есть у бойцов. Также военнослужащим привезли автоматические телефонные станции, оргтехнику и многое другое. Ханнанов побывал во всех наших трех батальонах. Говорит, что настрой у ребят боевой. Каждый знает свои задачи и выполняет их на отлично, передают привет родным. Командиры говорят, что батальоны из Удмуртии - это полноценные, подготовленные, слаженные формирования", - добавил Бречалов.
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