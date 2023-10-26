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Следующее заседание совета глав правительств СНГ пройдет в Ашхабаде - РИА Новости, 26.10.2023
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15:38 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/sng-1905417412.html
Следующее заседание совета глав правительств СНГ пройдет в Ашхабаде
Следующее заседание совета глав правительств СНГ пройдет в Ашхабаде - РИА Новости, 26.10.2023
Следующее заседание совета глав правительств СНГ пройдет в Ашхабаде
Следующее заседание совета глав правительств СНГ пройдет в мае 2024 года в Ашхабаде, сообщил в ходе заседания совета глав правительств Содружества Независимых... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T15:38
2023-10-26T15:38
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БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Следующее заседание совета глав правительств СНГ пройдет в мае 2024 года в Ашхабаде, сообщил в ходе заседания совета глав правительств Содружества Независимых Государств в расширенном составе в Бишкеке премьер Киргизии Акылбек Жапаров. "Следующее заседание пройдет в мае 2024 года в Ашхабаде, 23 или 24 числа", - заявил глава кабмина.
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в мире, ашхабад, туркмения, бишкек, киргизия, акылбек жапаров, снг
В мире, Ашхабад, Туркмения, Бишкек, Киргизия, Акылбек Жапаров, СНГ
Следующее заседание совета глав правительств СНГ пройдет в Ашхабаде

Жапаров: новое заседание совета глав правительств СНГ пройдет в мае в Ашхабаде

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЦеремония встречи глав делегаций, участвующих в заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества
Церемония встречи глав делегаций, участвующих в заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Церемония встречи глав делегаций, участвующих в заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества
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БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Следующее заседание совета глав правительств СНГ пройдет в мае 2024 года в Ашхабаде, сообщил в ходе заседания совета глав правительств Содружества Независимых Государств в расширенном составе в Бишкеке премьер Киргизии Акылбек Жапаров.
"Следующее заседание пройдет в мае 2024 года в Ашхабаде, 23 или 24 числа", - заявил глава кабмина.
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