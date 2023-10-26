https://ria.ru/20231026/sng-1905417412.html

Следующее заседание совета глав правительств СНГ пройдет в Ашхабаде

Следующее заседание совета глав правительств СНГ пройдет в Ашхабаде - РИА Новости, 26.10.2023

Следующее заседание совета глав правительств СНГ пройдет в Ашхабаде

Следующее заседание совета глав правительств СНГ пройдет в мае 2024 года в Ашхабаде, сообщил в ходе заседания совета глав правительств Содружества Независимых... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T15:38

2023-10-26T15:38

2023-10-26T15:38

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БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Следующее заседание совета глав правительств СНГ пройдет в мае 2024 года в Ашхабаде, сообщил в ходе заседания совета глав правительств Содружества Независимых Государств в расширенном составе в Бишкеке премьер Киргизии Акылбек Жапаров. "Следующее заседание пройдет в мае 2024 года в Ашхабаде, 23 или 24 числа", - заявил глава кабмина.

https://ria.ru/20231020/sng-1903995997.html

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туркмения

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Кирилл Волков

в мире, ашхабад, туркмения, бишкек, киргизия, акылбек жапаров, снг