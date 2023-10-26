https://ria.ru/20231026/sng-1905417412.html
Следующее заседание совета глав правительств СНГ пройдет в Ашхабаде
Следующее заседание совета глав правительств СНГ пройдет в Ашхабаде - РИА Новости, 26.10.2023
Следующее заседание совета глав правительств СНГ пройдет в Ашхабаде
Следующее заседание совета глав правительств СНГ пройдет в мае 2024 года в Ашхабаде, сообщил в ходе заседания совета глав правительств Содружества Независимых... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T15:38
2023-10-26T15:38
2023-10-26T15:38
в мире
ашхабад
туркмения
бишкек
киргизия
акылбек жапаров
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905311537_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_5aa2fde5390465e54609501750d4370c.jpg
БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Следующее заседание совета глав правительств СНГ пройдет в мае 2024 года в Ашхабаде, сообщил в ходе заседания совета глав правительств Содружества Независимых Государств в расширенном составе в Бишкеке премьер Киргизии Акылбек Жапаров. "Следующее заседание пройдет в мае 2024 года в Ашхабаде, 23 или 24 числа", - заявил глава кабмина.
https://ria.ru/20231020/sng-1903995997.html
ашхабад
туркмения
бишкек
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905311537_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_4cf3eabc144eb241df1970909e921820.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ашхабад, туркмения, бишкек, киргизия, акылбек жапаров, снг
В мире, Ашхабад, Туркмения, Бишкек, Киргизия, Акылбек Жапаров, СНГ
Следующее заседание совета глав правительств СНГ пройдет в Ашхабаде
Жапаров: новое заседание совета глав правительств СНГ пройдет в мае в Ашхабаде