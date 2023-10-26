https://ria.ru/20231026/sng-1905410717.html

Мишустин рассказал о приоритетах председательства России в СНГ

Мишустин рассказал о приоритетах председательства России в СНГ - РИА Новости, 26.10.2023

Мишустин рассказал о приоритетах председательства России в СНГ

Россия в ходе председательства в СНГ в 2024 году планирует уделять особое внимание углублению интеграции стран в энергетике, промышленной и сельскохозяйственной РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T15:09

2023-10-26T15:09

2023-10-26T15:09

россия

михаил мишустин

снг

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905311537_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_5aa2fde5390465e54609501750d4370c.jpg

БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Россия в ходе председательства в СНГ в 2024 году планирует уделять особое внимание углублению интеграции стран в энергетике, промышленной и сельскохозяйственной кооперации и других сферах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он напомнил, что в 2024 году председательство в СНГ переходит к России. "В рамках своего председательства продолжим уделять особое внимание углублению интеграции, в первую очередь в таких сферах, как энергетика, промышленная и сельхозкооперация, транспорт и связь, экология и защита климата, научно-техническое и инновационное сотрудничество, вопросы, связанные с цифровой трансформацией", - сказал Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ. По его словам, Россия планирует продолжить работу по созданию единой цифровой архитектуры, объединяющей национальные системы электронных сервисов. "Это существенно упростит взаимодействие граждан с ведомствами. Облегчит получение услуг. Россия входит в число мировых лидеров по этому направлению, мы готовы делиться опытом с каждым партнером", - добавил он.

https://ria.ru/20231013/putin-1902508727.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, михаил мишустин, снг, политика