Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о приоритетах председательства России в СНГ - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/sng-1905410717.html
Мишустин рассказал о приоритетах председательства России в СНГ
Мишустин рассказал о приоритетах председательства России в СНГ - РИА Новости, 26.10.2023
Мишустин рассказал о приоритетах председательства России в СНГ
Россия в ходе председательства в СНГ в 2024 году планирует уделять особое внимание углублению интеграции стран в энергетике, промышленной и сельскохозяйственной РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T15:09
2023-10-26T15:09
россия
михаил мишустин
снг
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905311537_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_5aa2fde5390465e54609501750d4370c.jpg
БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Россия в ходе председательства в СНГ в 2024 году планирует уделять особое внимание углублению интеграции стран в энергетике, промышленной и сельскохозяйственной кооперации и других сферах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он напомнил, что в 2024 году председательство в СНГ переходит к России. "В рамках своего председательства продолжим уделять особое внимание углублению интеграции, в первую очередь в таких сферах, как энергетика, промышленная и сельхозкооперация, транспорт и связь, экология и защита климата, научно-техническое и инновационное сотрудничество, вопросы, связанные с цифровой трансформацией", - сказал Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ. По его словам, Россия планирует продолжить работу по созданию единой цифровой архитектуры, объединяющей национальные системы электронных сервисов. "Это существенно упростит взаимодействие граждан с ведомствами. Облегчит получение услуг. Россия входит в число мировых лидеров по этому направлению, мы готовы делиться опытом с каждым партнером", - добавил он.
https://ria.ru/20231013/putin-1902508727.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905311537_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_4cf3eabc144eb241df1970909e921820.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, снг, политика
Россия, Михаил Мишустин, СНГ, Политика
Мишустин рассказал о приоритетах председательства России в СНГ

Мишустин: Россия во главе СНГ уделит внимание интеграции и кооперации стран

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии встречи глав делегаций, участвующих в заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии встречи глав делегаций, участвующих в заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии встречи глав делегаций, участвующих в заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Россия в ходе председательства в СНГ в 2024 году планирует уделять особое внимание углублению интеграции стран в энергетике, промышленной и сельскохозяйственной кооперации и других сферах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он напомнил, что в 2024 году председательство в СНГ переходит к России.
"В рамках своего председательства продолжим уделять особое внимание углублению интеграции, в первую очередь в таких сферах, как энергетика, промышленная и сельхозкооперация, транспорт и связь, экология и защита климата, научно-техническое и инновационное сотрудничество, вопросы, связанные с цифровой трансформацией", - сказал Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ.
По его словам, Россия планирует продолжить работу по созданию единой цифровой архитектуры, объединяющей национальные системы электронных сервисов. "Это существенно упростит взаимодействие граждан с ведомствами. Облегчит получение услуг. Россия входит в число мировых лидеров по этому направлению, мы готовы делиться опытом с каждым партнером", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников СНГ в узком составе в государственной резиденции Ала-Арча в Киргизии - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Путин назвал главные задачи СНГ при будущем председательстве России
13 октября, 13:10
 
РоссияМихаил МишустинСНГПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала