https://ria.ru/20231026/sng-1905410717.html
Мишустин рассказал о приоритетах председательства России в СНГ
Мишустин рассказал о приоритетах председательства России в СНГ - РИА Новости, 26.10.2023
Мишустин рассказал о приоритетах председательства России в СНГ
Россия в ходе председательства в СНГ в 2024 году планирует уделять особое внимание углублению интеграции стран в энергетике, промышленной и сельскохозяйственной РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T15:09
2023-10-26T15:09
2023-10-26T15:09
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михаил мишустин
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БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Россия в ходе председательства в СНГ в 2024 году планирует уделять особое внимание углублению интеграции стран в энергетике, промышленной и сельскохозяйственной кооперации и других сферах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он напомнил, что в 2024 году председательство в СНГ переходит к России. "В рамках своего председательства продолжим уделять особое внимание углублению интеграции, в первую очередь в таких сферах, как энергетика, промышленная и сельхозкооперация, транспорт и связь, экология и защита климата, научно-техническое и инновационное сотрудничество, вопросы, связанные с цифровой трансформацией", - сказал Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ. По его словам, Россия планирует продолжить работу по созданию единой цифровой архитектуры, объединяющей национальные системы электронных сервисов. "Это существенно упростит взаимодействие граждан с ведомствами. Облегчит получение услуг. Россия входит в число мировых лидеров по этому направлению, мы готовы делиться опытом с каждым партнером", - добавил он.
https://ria.ru/20231013/putin-1902508727.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, снг, политика
Россия, Михаил Мишустин, СНГ, Политика
Мишустин рассказал о приоритетах председательства России в СНГ
Мишустин: Россия во главе СНГ уделит внимание интеграции и кооперации стран
БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Россия в ходе председательства в СНГ в 2024 году планирует уделять особое внимание углублению интеграции стран в энергетике, промышленной и сельскохозяйственной кооперации и других сферах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он напомнил, что в 2024 году председательство в СНГ переходит к России.
"В рамках своего председательства продолжим уделять особое внимание углублению интеграции, в первую очередь в таких сферах, как энергетика, промышленная и сельхозкооперация, транспорт и связь, экология и защита климата, научно-техническое и инновационное сотрудничество, вопросы, связанные с цифровой трансформацией", - сказал Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ.
По его словам, Россия планирует продолжить работу по созданию единой цифровой архитектуры, объединяющей национальные системы электронных сервисов. "Это существенно упростит взаимодействие граждан с ведомствами. Облегчит получение услуг. Россия входит в число мировых лидеров по этому направлению, мы готовы делиться опытом с каждым партнером", - добавил он.
Путин назвал главные задачи СНГ при будущем председательстве России