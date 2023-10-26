https://ria.ru/20231026/sng-1905408371.html
Мишустин заявил, что прогнозы об экономическом крахе СНГ не сбылись
Мишустин заявил, что прогнозы об экономическом крахе СНГ не сбылись - РИА Новости, 26.10.2023
Мишустин заявил, что прогнозы об экономическом крахе СНГ не сбылись
СНГ имеет хорошие экономические показатели, хотя еще совсем недавно недоброжелатели пророчили чуть ли не крах экономики, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T15:05
2023-10-26T15:05
2023-10-26T15:05
экономика
россия
михаил мишустин
снг
евразийский экономический союз
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БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. СНГ имеет хорошие экономические показатели, хотя еще совсем недавно недоброжелатели пророчили чуть ли не крах экономики, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ и заседании Евразийского межправсовета в Бишкеке. "У нашей Организации хорошие экономические показатели. С января по июль текущего года промышленное производство в СНГ увеличилось более чем на 2,5%. Инвестиции в основной капитал прибавили 8%, грузоперевозки – 6,6%", - сказал Мишустин. Он отметил, что при этом рост ВВП стран Содружества в первом полугодии составил 2,2%. "Хотя еще совсем недавно недоброжелатели пророчили нам чуть ли не крах экономики. Такие прогнозы не оправдались", - подчеркнул Мишустин. Мишустин отметил, что несмотря на турбулентность мировой экономики, ЕАЭС открыт для взаимовыгодного сотрудничества со всеми заинтересованными государствами, их количество растет. К примеру, Союз рассчитывает на подписание в ближайшее время полноформатного соглашения о свободной торговле с Ираном. Удалось существенно продвинуться в диалоге с Египтом, отметил российский премьер. Также начались переговоры с Индонезией и Объединенными Арабскими Эмиратами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, снг, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, СНГ, Евразийский экономический союз
Мишустин заявил, что прогнозы об экономическом крахе СНГ не сбылись
Мишустин: у СНГ хорошие экономические показатели, хотя ему пророчили крах
БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. СНГ имеет хорошие экономические показатели, хотя еще совсем недавно недоброжелатели пророчили чуть ли не крах экономики, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ и заседании Евразийского межправсовета в Бишкеке.
"У нашей Организации хорошие экономические показатели. С января по июль текущего года промышленное производство в СНГ увеличилось более чем на 2,5%. Инвестиции в основной капитал прибавили 8%, грузоперевозки – 6,6%", - сказал Мишустин.
Он отметил, что при этом рост ВВП стран Содружества в первом полугодии составил 2,2%. "Хотя еще совсем недавно недоброжелатели пророчили нам чуть ли не крах экономики. Такие прогнозы не оправдались", - подчеркнул Мишустин.
Мишустин отметил, что несмотря на турбулентность мировой экономики, ЕАЭС
открыт для взаимовыгодного сотрудничества со всеми заинтересованными государствами, их количество растет. К примеру, Союз рассчитывает на подписание в ближайшее время полноформатного соглашения о свободной торговле с Ираном
. Удалось существенно продвинуться в диалоге с Египтом
, отметил российский премьер. Также начались переговоры с Индонезией
и Объединенными Арабскими Эмиратами.
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