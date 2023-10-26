https://ria.ru/20231026/sneg-1905520393.html
В Щербинке и Подольске пошел снег
В Щербинке и Подольске пошел снег - РИА Новости, 26.10.2023
В Щербинке и Подольске пошел снег
Снегопад начался в Щербинке и Подольске, он сопровождается порывистым ветром, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T23:06
2023-10-26T23:06
2023-10-26T23:06
общество
городское хозяйство москвы
щербинка
подольск
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Снегопад начался в Щербинке и Подольске, он сопровождается порывистым ветром, передает корреспондент РИА Новости. Раннее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что в пятницу в Москве начнет формироваться неустойчивый снежный покров высотой до 2-5 сантиметров, осадки продолжатся до конца выходных. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковаться вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
https://ria.ru/20231026/sneg-1905385902.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, городское хозяйство москвы, щербинка, подольск, москва, евгений тишковец
Общество, Городское хозяйство Москвы, Щербинка, Подольск, Москва, Евгений Тишковец
В Щербинке и Подольске пошел снег
Снегопад начался в Щербинке и Подольске, он сопровождается порывистым ветром