https://ria.ru/20231026/sneg-1905385902.html
В Москве 27 октября ждут до десяти сантиметров снега
В Москве 27 октября ждут до десяти сантиметров снега - РИА Новости, 26.10.2023
В Москве 27 октября ждут до десяти сантиметров снега
Прирост свежевыпавшего снега в Москве в пятницу может составить до 10 сантиметров, ночью и утром проведут механизированное прометание проезжей части и тротуаров РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:08
2023-10-26T14:08
2023-10-26T14:23
москва
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Прирост свежевыпавшего снега в Москве в пятницу может составить до 10 сантиметров, ночью и утром проведут механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, в ночь на 27 октября и в течение суток 27 октября в столице временами ожидается снег, местами метель. Прирост свежевыпавшего снега может составить до 10 сантиметров", - говорится в сообщении. Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети."В 21.00 в местах образования скользкости проведем выборочную противогололедную обработку. В 01.00 27 октября приступим к механизированному прометанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторим ранним утром 27 октября", - говорится в сообщении.Уточняется, что особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.Сообщается, что также возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. "Просим горожан быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20231025/otoplenie-1905390061.html
https://ria.ru/20231025/pogoda-1905228349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, городское хозяйство москвы, отопительный сезон 2023-2024 в россии
Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Отопительный сезон 2023-2024 в России
В Москве 27 октября ждут до десяти сантиметров снега
Городское хозяйство Москвы: 27 октября может выпасть до десяти сантиметров снега
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Прирост свежевыпавшего снега в Москве в пятницу может составить до 10 сантиметров, ночью и утром проведут механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой, сообщается в Telegram-канале
столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ночь на 27 октября и в течение суток 27 октября в столице временами ожидается снег, местами метель. Прирост свежевыпавшего снега может составить до 10 сантиметров", - говорится в сообщении. Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети.
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"В 21.00 в местах образования скользкости проведем выборочную противогололедную обработку. В 01.00 27 октября приступим к механизированному прометанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторим ранним утром 27 октября", - говорится в сообщении.
Уточняется, что особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК
, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
Сообщается, что также возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. "Просим горожан быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - дополняется в сообщении.
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