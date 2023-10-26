Рейтинг@Mail.ru
Сийярто посетит Минск для участия в конференции по евразийской безопасности - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:04 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/siyyarto-1905288248.html
Сийярто посетит Минск для участия в конференции по евразийской безопасности
Сийярто посетит Минск для участия в конференции по евразийской безопасности - РИА Новости, 26.10.2023
Сийярто посетит Минск для участия в конференции по евразийской безопасности
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто посетит Минск, где в четверг примет участие в международной конференции высокого уровня... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T07:04
2023-10-26T07:04
белоруссия
в мире
петер сийярто
одкб
кайрат
шос
минск
венгрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902917938_0:0:3182:1791_1920x0_80_0_0_b221de4dce2fe71298ebf5d4c07e9229.jpg
МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто посетит Минск, где в четверг примет участие в международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире", сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД Белоруссии. Сийярто в феврале посещал Белоруссию с рабочим визитом, тогда в том числе прошли переговоры с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником. Белорусский министр, в свою очередь, в апреле посещал Венгрию, где под сопредседательством Алейника и Сийярто прошло заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран. "На пленарном заседании (конференции) запланировано выступление министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто", - сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что ожидается личное присутствие главы венгерского МИД на конференции. Международная конференция высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире" пройдет в Минске 26-27 октября, пленарное заседание состоится в четверг. Ожидается, что в пленарном заседании примут участие главы МИД Белоруссии и МИД России Сергей Алейник и Сергей Лавров. Запланированы выступления генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, генсека Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайрата Сарыбая, замгенсека ШОС Григория Логвинова, госсекретаря Союзного государства Белоруссии и России Дмитрия Мезенцева, министра по техническому регулированию ЕЭК Виктора Назаренко, первого заместителя генсека СНГ Леонида Анфимова, замминистра иностранных дел Казахстана Романа Василенко и других почетных гостей. Также запланировано проведение тематических секций с участием экспертного сообщества.
https://ria.ru/20230213/ukraina-1851741268.html
https://ria.ru/20230921/oon-1897877273.html
белоруссия
минск
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902917938_225:0:2945:2040_1920x0_80_0_0_6b92ebbc5b99c9d28b1c106cceba4e9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, в мире, петер сийярто, одкб, кайрат, шос, минск, венгрия, сергей алейник, сергей лавров
Белоруссия, В мире, Петер Сийярто, ОДКБ, Кайрат, ШОС, Минск, Венгрия, Сергей Алейник, Сергей Лавров
Сийярто посетит Минск для участия в конференции по евразийской безопасности

Глава МИД Венгрии посетит в Минске конференцию по евразийской безопасности

© РИА НовостиМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
© РИА Новости
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто посетит Минск, где в четверг примет участие в международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире", сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД Белоруссии.
Сийярто в феврале посещал Белоруссию с рабочим визитом, тогда в том числе прошли переговоры с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником. Белорусский министр, в свою очередь, в апреле посещал Венгрию, где под сопредседательством Алейника и Сийярто прошло заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
Белоруссия и Венгрия не поддерживают накачку Украины оружием, заявил Минск
13 февраля, 16:38
"На пленарном заседании (конференции) запланировано выступление министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто", - сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что ожидается личное присутствие главы венгерского МИД на конференции.
Международная конференция высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире" пройдет в Минске 26-27 октября, пленарное заседание состоится в четверг.
Ожидается, что в пленарном заседании примут участие главы МИД Белоруссии и МИД России Сергей Алейник и Сергей Лавров. Запланированы выступления генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, генсека Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайрата Сарыбая, замгенсека ШОС Григория Логвинова, госсекретаря Союзного государства Белоруссии и России Дмитрия Мезенцева, министра по техническому регулированию ЕЭК Виктора Назаренко, первого заместителя генсека СНГ Леонида Анфимова, замминистра иностранных дел Казахстана Романа Василенко и других почетных гостей. Также запланировано проведение тематических секций с участием экспертного сообщества.
ООН - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Главы МИД Белоруссии и Венгрии обсудили ситуацию в Восточной Европе в ООН
21 сентября, 19:48
 
БелоруссияВ миреПетер СийяртоОДКБКайратШОСМинскВенгрияСергей АлейникСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала