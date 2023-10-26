https://ria.ru/20231026/siyyarto-1905288248.html

Сийярто посетит Минск для участия в конференции по евразийской безопасности

Сийярто посетит Минск для участия в конференции по евразийской безопасности - РИА Новости, 26.10.2023

Сийярто посетит Минск для участия в конференции по евразийской безопасности

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто посетит Минск, где в четверг примет участие в международной конференции высокого уровня... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T07:04

2023-10-26T07:04

2023-10-26T07:04

белоруссия

в мире

петер сийярто

одкб

кайрат

шос

минск

венгрия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902917938_0:0:3182:1791_1920x0_80_0_0_b221de4dce2fe71298ebf5d4c07e9229.jpg

МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто посетит Минск, где в четверг примет участие в международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире", сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД Белоруссии. Сийярто в феврале посещал Белоруссию с рабочим визитом, тогда в том числе прошли переговоры с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником. Белорусский министр, в свою очередь, в апреле посещал Венгрию, где под сопредседательством Алейника и Сийярто прошло заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран. "На пленарном заседании (конференции) запланировано выступление министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто", - сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что ожидается личное присутствие главы венгерского МИД на конференции. Международная конференция высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире" пройдет в Минске 26-27 октября, пленарное заседание состоится в четверг. Ожидается, что в пленарном заседании примут участие главы МИД Белоруссии и МИД России Сергей Алейник и Сергей Лавров. Запланированы выступления генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, генсека Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайрата Сарыбая, замгенсека ШОС Григория Логвинова, госсекретаря Союзного государства Белоруссии и России Дмитрия Мезенцева, министра по техническому регулированию ЕЭК Виктора Назаренко, первого заместителя генсека СНГ Леонида Анфимова, замминистра иностранных дел Казахстана Романа Василенко и других почетных гостей. Также запланировано проведение тематических секций с участием экспертного сообщества.

https://ria.ru/20230213/ukraina-1851741268.html

https://ria.ru/20230921/oon-1897877273.html

белоруссия

минск

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, в мире, петер сийярто, одкб, кайрат, шос, минск, венгрия, сергей алейник, сергей лавров