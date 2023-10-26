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ВКС нанесли удар по объектам боевиков в Идлибе - РИА Новости, 26.10.2023
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23:14 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/siriya-1905520964.html
ВКС нанесли удар по объектам боевиков в Идлибе
ВКС нанесли удар по объектам боевиков в Идлибе - РИА Новости, 26.10.2023
ВКС нанесли удар по объектам боевиков в Идлибе
ВКС России нанесли авиаудар в провинции Идлиб по подземному укрытию боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск, сообщил... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T23:14
2023-10-26T23:14
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воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. ВКС России нанесли авиаудар в провинции Идлиб по подземному укрытию боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "ВКС России нанесли авиационный удар в районе Эль-Бара провинции Идлиб по подземному укрытию боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск", - сообщил Кулить. Также отмечается, что в результате минометного обстрела и сброса двух гранат с беспилотного летательного аппарата, запущенного террористами из района Эз-Зиара по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Санджека в провинции Латакия, ранены три сирийских военных.
https://ria.ru/20231024/aviaudary-1905047429.html
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в мире, россия, воздушно-космические силы россии, сирия
В мире, Россия, Воздушно-космические силы России, Сирия
ВКС нанесли удар по объектам боевиков в Идлибе

ЦПВС: ВКС РФ нанесли авиаудар по объектам боевиков в Идлибе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИстребитель Су-30СМ на авиабазе Хмеймим
Истребитель Су-30СМ на авиабазе Хмеймим - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. ВКС России нанесли авиаудар в провинции Идлиб по подземному укрытию боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
«
"ВКС России нанесли авиационный удар в районе Эль-Бара провинции Идлиб по подземному укрытию боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск", - сообщил Кулить.
Также отмечается, что в результате минометного обстрела и сброса двух гранат с беспилотного летательного аппарата, запущенного террористами из района Эз-Зиара по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Санджека в провинции Латакия, ранены три сирийских военных.
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