https://ria.ru/20231026/siriya-1905520964.html

ВКС нанесли удар по объектам боевиков в Идлибе

ВКС нанесли удар по объектам боевиков в Идлибе - РИА Новости, 26.10.2023

ВКС нанесли удар по объектам боевиков в Идлибе

ВКС России нанесли авиаудар в провинции Идлиб по подземному укрытию боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск, сообщил... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T23:14

2023-10-26T23:14

2023-10-26T23:14

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. ВКС России нанесли авиаудар в провинции Идлиб по подземному укрытию боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "ВКС России нанесли авиационный удар в районе Эль-Бара провинции Идлиб по подземному укрытию боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск", - сообщил Кулить. Также отмечается, что в результате минометного обстрела и сброса двух гранат с беспилотного летательного аппарата, запущенного террористами из района Эз-Зиара по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Санджека в провинции Латакия, ранены три сирийских военных.

https://ria.ru/20231024/aviaudary-1905047429.html

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в мире, россия, воздушно-космические силы россии, сирия