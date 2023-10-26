https://ria.ru/20231026/siriya-1905520964.html
ВКС нанесли удар по объектам боевиков в Идлибе
ВКС нанесли удар по объектам боевиков в Идлибе - РИА Новости, 26.10.2023
ВКС нанесли удар по объектам боевиков в Идлибе
ВКС России нанесли авиаудар в провинции Идлиб по подземному укрытию боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск, сообщил... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T23:14
2023-10-26T23:14
2023-10-26T23:14
в мире
россия
воздушно-космические силы россии
сирия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151980/27/1519802761_0:31:2325:1339_1920x0_80_0_0_baed9fd41278ad5d5b9b2e1d843d541c.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. ВКС России нанесли авиаудар в провинции Идлиб по подземному укрытию боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "ВКС России нанесли авиационный удар в районе Эль-Бара провинции Идлиб по подземному укрытию боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск", - сообщил Кулить. Также отмечается, что в результате минометного обстрела и сброса двух гранат с беспилотного летательного аппарата, запущенного террористами из района Эз-Зиара по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Санджека в провинции Латакия, ранены три сирийских военных.
https://ria.ru/20231024/aviaudary-1905047429.html
россия
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151980/27/1519802761_265:0:2276:1508_1920x0_80_0_0_4170dd048c0b7f01757af16ad3188800.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, воздушно-космические силы россии, сирия
В мире, Россия, Воздушно-космические силы России, Сирия
ВКС нанесли удар по объектам боевиков в Идлибе
ЦПВС: ВКС РФ нанесли авиаудар по объектам боевиков в Идлибе