https://ria.ru/20231026/siriya-1905340813.html

Посол Израиля ответил на вопрос о канале деконфликтинга с Россией по Сирии

Посол Израиля ответил на вопрос о канале деконфликтинга с Россией по Сирии - РИА Новости, 26.10.2023

Посол Израиля ответил на вопрос о канале деконфликтинга с Россией по Сирии

Посол Израиля в России Александр Бен Цви отвечая на вопрос, по-прежнему ли между Россией и Израилем работает канал деконфликтинга по Сирии в свете недавних... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T12:16

2023-10-26T12:16

2023-10-26T12:42

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сирия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Посол Израиля в России Александр Бен Цви отвечая на вопрос, по-прежнему ли между Россией и Израилем работает канал деконфликтинга по Сирии в свете недавних ударов израильской армии по военной инфраструктуре в Сирии, заявил, что "все, что работало раньше, работает и сейчас". "Могу единственное сказать - все, что работало в прошлом, работает и сейчас", - сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос.Между Россией и Израилем с осени 2015 года действует механизм коммуникаций, который призван оградить их от случайных столкновений и иных опасных инцидентов при проведении операций в САР. После трагедии с российским Ил-20 в 2018 году, который был сбит сирийской ПВО из-за провокации израильских военных, стороны работали над совершенствованием системы "деконфликтинга".

https://ria.ru/20231017/bolnitsa-1903481046.html

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израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сирия, россия