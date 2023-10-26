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Посол Израиля ответил на вопрос о канале деконфликтинга с Россией по Сирии - РИА Новости, 26.10.2023
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12:16 26.10.2023 (обновлено: 12:42 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/siriya-1905340813.html
Посол Израиля ответил на вопрос о канале деконфликтинга с Россией по Сирии
Посол Израиля ответил на вопрос о канале деконфликтинга с Россией по Сирии - РИА Новости, 26.10.2023
Посол Израиля ответил на вопрос о канале деконфликтинга с Россией по Сирии
Посол Израиля в России Александр Бен Цви отвечая на вопрос, по-прежнему ли между Россией и Израилем работает канал деконфликтинга по Сирии в свете недавних... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:16
2023-10-26T12:42
израиль
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сирия
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Посол Израиля в России Александр Бен Цви отвечая на вопрос, по-прежнему ли между Россией и Израилем работает канал деконфликтинга по Сирии в свете недавних ударов израильской армии по военной инфраструктуре в Сирии, заявил, что "все, что работало раньше, работает и сейчас". "Могу единственное сказать - все, что работало в прошлом, работает и сейчас", - сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос.Между Россией и Израилем с осени 2015 года действует механизм коммуникаций, который призван оградить их от случайных столкновений и иных опасных инцидентов при проведении операций в САР. После трагедии с российским Ил-20 в 2018 году, который был сбит сирийской ПВО из-за провокации израильских военных, стороны работали над совершенствованием системы "деконфликтинга".
https://ria.ru/20231017/bolnitsa-1903481046.html
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израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сирия, россия
Израиль, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сирия, Россия
Посол Израиля ответил на вопрос о канале деконфликтинга с Россией по Сирии

Посол Израиля в Москве: канал деконфликтинга с РФ по Сирии продолжает работать

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПосол Израиля в России Александр Бен Цви
Посол Израиля в России Александр Бен Цви - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Посол Израиля в России Александр Бен Цви. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Посол Израиля в России Александр Бен Цви отвечая на вопрос, по-прежнему ли между Россией и Израилем работает канал деконфликтинга по Сирии в свете недавних ударов израильской армии по военной инфраструктуре в Сирии, заявил, что "все, что работало раньше, работает и сейчас".
«
"Могу единственное сказать - все, что работало в прошлом, работает и сейчас", - сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос.
Между Россией и Израилем с осени 2015 года действует механизм коммуникаций, который призван оградить их от случайных столкновений и иных опасных инцидентов при проведении операций в САР. После трагедии с российским Ил-20 в 2018 году, который был сбит сирийской ПВО из-за провокации израильских военных, стороны работали над совершенствованием системы "деконфликтинга".
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