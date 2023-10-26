https://ria.ru/20231026/shtraf-1905424898.html

В Ярославле выпишут штраф за плевок, видео которого попало в соцсети

В Ярославле выпишут штраф за плевок, видео которого попало в соцсети - РИА Новости, 26.10.2023

В Ярославле выпишут штраф за плевок, видео которого попало в соцсети

Плюющийся в лифте житель Ярославля станет первым, которого оштрафуют поскольку видео его проступка попало в соцсети. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T16:03

2023-10-26T16:03

2023-10-26T16:03

ярославль

ярославская область

михаил евраев

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Плюющийся в лифте житель Ярославля станет первым, которого оштрафуют поскольку видео его проступка попало в соцсети. В июне губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что регион первым в России ввел штрафы за плевки в общественном месте. Это новшество в числе прочих было внесено в региональный закон "Об административных правонарушениях". Согласно документу, за плевок в общественном месте предусмотрен штраф в 1,5 тысячи рублей, в случае повторного нарушения – 3 тысячи. Непосредственно штрафовать правонарушителей предписали с 7 сентября. В начале октября правительство Ярославской области сообщило, что готовит постановление о денежном вознаграждении тех, кто поможет поймать нарушителей ряда административных законов, в частности, о запрете плевков в общественных местах и о незаконном граффити. Инспекция адмтехнадзора Ярославской области в своем Telegram-канале сообщила, что ведет постоянный мониторинг социальных сетей на предмет выявления нарушений, ответственность за которые предусмотрена законом Ярославской области "Об административных правонарушениях". "Так, не остались без внимания видео, размещенные в социальной сети "Вконтакте", в которых зафиксированы факты размещения мусора в неустановленном месте и плевания в общественном месте (лифте). Лица, причастные к совершению указанных нарушений, в настоящее время установлены и в отношении них проводится процедура привлечения к административной ответственности", - говорится в сообщении. Инспекция подчеркнула, что виновным лицам предстоит заплатить штрафы: за плевание в общественном месте - 1,5 тысячи рублей, за размещение мусора в неустановленном месте - 3 тысячи. В инспекции уточнили РИА Новости, что данный штраф за плевок будет не первым после вступления закона в силу, однако впервые правонарушитель будет наказан после публикации неравнодушными гражданами в соцсетях видео проступка. "Нам стали поступать сигналы от активных жителей через соцсети и СМИ. Каждый сигнал мы рассматриваем и принимаем соответствующие меры. Спасибо гражданам за бдительность", - прокомментировала агентству зампред правительства Ярославской области Татьяна Потемкина.

https://ria.ru/20231009/plevki-1901615245.html

https://ria.ru/20200123/1563790589.html

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ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ярославль, ярославская область, михаил евраев, происшествия