https://ria.ru/20231026/shos-1905309547.html

Головченко предложил организовать транспортно-логистический форум ШОС

Головченко предложил организовать транспортно-логистический форум ШОС - РИА Новости, 26.10.2023

Головченко предложил организовать транспортно-логистический форум ШОС

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко предложил организовать транспортно-логистический форум стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T10:15

2023-10-26T10:15

2023-10-26T10:15

белоруссия

бишкек

россия

роман головченко

шос

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844692914_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_c31b510171f8cbb2ada7824b2b678e77.jpg

БИШКЕК, 26 окт – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко предложил организовать транспортно-логистический форум стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "Мы предлагаем организовать транспортно-логистический форум ШОС с участием профильных министерств, крупных логистических компаний для поиска и нахождения конкретных решений по налаживанию партнерских связей между логистическими компаниями, определения надежных операторов для фрахта судов", - сказал Головченко в четверг на заседании глав правительств ШОС в Бишкеке. Глава белорусского правительства приветствовал активизацию работы транспортно-логистических коридоров "Север - Юг" и "Восток - Запад", высоко оценив усилия России, Ирана, Казахстана и Киргизии по формированию устойчивой инфраструктуры в Евразии. Головченко также инициировал провести на базе ШОС форум молодых ученых и совет академий наук стран-членов. Кроме того, белорусский премьер предложил в рамках ежегодного международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске провести в 2024 году день национальных культур ШОС.

https://ria.ru/20231026/shos-1905300554.html

https://ria.ru/20231026/mishustin-1905293761.html

белоруссия

бишкек

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, бишкек, россия, роман головченко, шос, экономика