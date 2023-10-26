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Головченко предложил организовать транспортно-логистический форум ШОС - РИА Новости, 26.10.2023
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10:15 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/shos-1905309547.html
Головченко предложил организовать транспортно-логистический форум ШОС
Головченко предложил организовать транспортно-логистический форум ШОС - РИА Новости, 26.10.2023
Головченко предложил организовать транспортно-логистический форум ШОС
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко предложил организовать транспортно-логистический форум стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T10:15
2023-10-26T10:15
белоруссия
бишкек
россия
роман головченко
шос
экономика
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БИШКЕК, 26 окт – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко предложил организовать транспортно-логистический форум стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "Мы предлагаем организовать транспортно-логистический форум ШОС с участием профильных министерств, крупных логистических компаний для поиска и нахождения конкретных решений по налаживанию партнерских связей между логистическими компаниями, определения надежных операторов для фрахта судов", - сказал Головченко в четверг на заседании глав правительств ШОС в Бишкеке. Глава белорусского правительства приветствовал активизацию работы транспортно-логистических коридоров "Север - Юг" и "Восток - Запад", высоко оценив усилия России, Ирана, Казахстана и Киргизии по формированию устойчивой инфраструктуры в Евразии. Головченко также инициировал провести на базе ШОС форум молодых ученых и совет академий наук стран-членов. Кроме того, белорусский премьер предложил в рамках ежегодного международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске провести в 2024 году день национальных культур ШОС.
https://ria.ru/20231026/shos-1905300554.html
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белоруссия, бишкек, россия, роман головченко, шос, экономика
Белоруссия, Бишкек, Россия, Роман Головченко, ШОС, Экономика
Головченко предложил организовать транспортно-логистический форум ШОС

Премьер Белоруссии предложил организовать транспортно-логистический форум ШОС

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Архивное фото
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БИШКЕК, 26 окт – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко предложил организовать транспортно-логистический форум стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"Мы предлагаем организовать транспортно-логистический форум ШОС с участием профильных министерств, крупных логистических компаний для поиска и нахождения конкретных решений по налаживанию партнерских связей между логистическими компаниями, определения надежных операторов для фрахта судов", - сказал Головченко в четверг на заседании глав правительств ШОС в Бишкеке.
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Глава белорусского правительства приветствовал активизацию работы транспортно-логистических коридоров "Север - Юг" и "Восток - Запад", высоко оценив усилия России, Ирана, Казахстана и Киргизии по формированию устойчивой инфраструктуры в Евразии.
Головченко также инициировал провести на базе ШОС форум молодых ученых и совет академий наук стран-членов. Кроме того, белорусский премьер предложил в рамках ежегодного международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске провести в 2024 году день национальных культур ШОС.
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БелоруссияБишкекРоссияРоман ГоловченкоШОСЭкономика
 
 
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