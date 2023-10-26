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Узбекистан призвал ШОС принять новую программу экономического диалога - РИА Новости, 26.10.2023
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09:31 26.10.2023 (обновлено: 10:37 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/shos-1905300554.html
Узбекистан призвал ШОС принять новую программу экономического диалога
Узбекистан призвал ШОС принять новую программу экономического диалога - РИА Новости, 26.10.2023
Узбекистан призвал ШОС принять новую программу экономического диалога
Премьер-министра Узбекистана Абдулла Арипов предложил странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) принять новую программу экономического диалога в целях РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T09:31
2023-10-26T10:37
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ТАШКЕНТ, 26 окт – РИА Новости. Премьер-министра Узбекистана Абдулла Арипов предложил странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) принять новую программу экономического диалога в целях развития высоких технологий. "Предлагаем приступить к разработке и принять в ближайшее время программу нового экономического диалога ШОС", - сказал Арипов, выступая на заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе. Премьер Узбекистана уточнил, что программа должна охватывать такие направления, как инновационное развитие, цифровизация и робототизация, искусственный интеллект, биотехнологии, фармацевтика и другие отрасли индустрии будущего. "В целях налаживания практического взаимодействия в этих направлениях планируем провести в 2024 году в Узбекистане неделю инновационного партнерства регионов государств-членов ШОС с организацией совместной выставки высоких технологий", - добавил Арипов.
https://ria.ru/20231026/shos-1905294007.html
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в мире, узбекистан, шос
В мире, Узбекистан, ШОС
Узбекистан призвал ШОС принять новую программу экономического диалога

Премьер Узбекистана призвал ШОС принять новую программу экономического диалога

© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПодготовка к встрече глав правительств членов ШОС
Подготовка к встрече глав правительств членов ШОС - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Евгений Биятов
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Подготовка к встрече глав правительств членов ШОС. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 26 окт – РИА Новости. Премьер-министра Узбекистана Абдулла Арипов предложил странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) принять новую программу экономического диалога в целях развития высоких технологий.
"Предлагаем приступить к разработке и принять в ближайшее время программу нового экономического диалога ШОС", - сказал Арипов, выступая на заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе. 26 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Мишустин назвал главную задачу ШОС
26 октября, 08:48
Премьер Узбекистана уточнил, что программа должна охватывать такие направления, как инновационное развитие, цифровизация и робототизация, искусственный интеллект, биотехнологии, фармацевтика и другие отрасли индустрии будущего.
"В целях налаживания практического взаимодействия в этих направлениях планируем провести в 2024 году в Узбекистане неделю инновационного партнерства регионов государств-членов ШОС с организацией совместной выставки высоких технологий", - добавил Арипов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече глав делегаций, участвующих в заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничествас президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым. 26 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Мишустин призвал разработать проект договора о транзитном потенциале ШОС
26 октября, 08:47
 
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