https://ria.ru/20231026/shos-1905300554.html

Узбекистан призвал ШОС принять новую программу экономического диалога

Узбекистан призвал ШОС принять новую программу экономического диалога - РИА Новости, 26.10.2023

Узбекистан призвал ШОС принять новую программу экономического диалога

Премьер-министра Узбекистана Абдулла Арипов предложил странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) принять новую программу экономического диалога в целях РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T09:31

2023-10-26T09:31

2023-10-26T10:37

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ТАШКЕНТ, 26 окт – РИА Новости. Премьер-министра Узбекистана Абдулла Арипов предложил странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) принять новую программу экономического диалога в целях развития высоких технологий. "Предлагаем приступить к разработке и принять в ближайшее время программу нового экономического диалога ШОС", - сказал Арипов, выступая на заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе. Премьер Узбекистана уточнил, что программа должна охватывать такие направления, как инновационное развитие, цифровизация и робототизация, искусственный интеллект, биотехнологии, фармацевтика и другие отрасли индустрии будущего. "В целях налаживания практического взаимодействия в этих направлениях планируем провести в 2024 году в Узбекистане неделю инновационного партнерства регионов государств-членов ШОС с организацией совместной выставки высоких технологий", - добавил Арипов.

https://ria.ru/20231026/shos-1905294007.html

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