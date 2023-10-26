https://ria.ru/20231026/shos-1905300554.html
Узбекистан призвал ШОС принять новую программу экономического диалога
Узбекистан призвал ШОС принять новую программу экономического диалога - РИА Новости, 26.10.2023
Узбекистан призвал ШОС принять новую программу экономического диалога
Премьер-министра Узбекистана Абдулла Арипов предложил странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) принять новую программу экономического диалога в целях РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T09:31
2023-10-26T09:31
2023-10-26T10:37
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ТАШКЕНТ, 26 окт – РИА Новости. Премьер-министра Узбекистана Абдулла Арипов предложил странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) принять новую программу экономического диалога в целях развития высоких технологий. "Предлагаем приступить к разработке и принять в ближайшее время программу нового экономического диалога ШОС", - сказал Арипов, выступая на заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе. Премьер Узбекистана уточнил, что программа должна охватывать такие направления, как инновационное развитие, цифровизация и робототизация, искусственный интеллект, биотехнологии, фармацевтика и другие отрасли индустрии будущего. "В целях налаживания практического взаимодействия в этих направлениях планируем провести в 2024 году в Узбекистане неделю инновационного партнерства регионов государств-членов ШОС с организацией совместной выставки высоких технологий", - добавил Арипов.
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в мире, узбекистан, шос
Узбекистан призвал ШОС принять новую программу экономического диалога
Премьер Узбекистана призвал ШОС принять новую программу экономического диалога
ТАШКЕНТ, 26 окт – РИА Новости. Премьер-министра Узбекистана Абдулла Арипов предложил странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) принять новую программу экономического диалога в целях развития высоких технологий.
"Предлагаем приступить к разработке и принять в ближайшее время программу нового экономического диалога ШОС", - сказал Арипов, выступая на заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе.
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Премьер Узбекистана уточнил, что программа должна охватывать такие направления, как инновационное развитие, цифровизация и робототизация, искусственный интеллект, биотехнологии, фармацевтика и другие отрасли индустрии будущего.
"В целях налаживания практического взаимодействия в этих направлениях планируем провести в 2024 году в Узбекистане неделю инновационного партнерства регионов государств-членов ШОС с организацией совместной выставки высоких технологий", - добавил Арипов.
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