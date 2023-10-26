https://ria.ru/20231026/shos-1905294007.html

Мишустин назвал главную задачу ШОС

Мишустин назвал главную задачу ШОС - РИА Новости, 26.10.2023

Мишустин назвал главную задачу ШОС

Общая приоритетная задача стран ШОС - обеспечить устойчивость государств-участников к глобальным вызовам и защитить граждан и предприятия в условиях... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T08:48

2023-10-26T08:48

2023-10-26T09:22

шос

михаил мишустин

в мире

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905298369_0:0:3228:1817_1920x0_80_0_0_28d0d47bbf726187ad7efa849f85bbab.jpg

БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Общая приоритетная задача стран ШОС - обеспечить устойчивость государств-участников к глобальным вызовам и защитить граждан и предприятия в условиях усиливающейся конкуренции и турбулентности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе."Как отметил президент России Владимир Владимирович Путин на июльском саммите наших лидеров, ШОС твердо привержена формированию по-настоящему справедливого и многополярного миропорядка, основанного на международном праве. На общепризнанных принципах сотрудничества суверенных государств при центральной, координирующей роли Организации Объединенных Наций", - сказал Мишустин."Общая приоритетная задача – обеспечить устойчивость наших стран к глобальным вызовам. Надежно защитить граждан и предприятия в условиях усиливающейся конкуренции и турбулентности. А также – ужесточения протекционистских мер и незаконных санкций, которые приводят к нарушению цепочек поставок товаров и услуг во всем мире. Вместе мы способны с этим справиться. Свидетельство тому – поступательный рост объемов взаимной торговли", - подчеркнул российский премьер.

https://ria.ru/20231026/shos-1905293512.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

шос, михаил мишустин, в мире, россия