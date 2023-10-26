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Мишустин назвал главную задачу ШОС - РИА Новости, 26.10.2023
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08:48 26.10.2023 (обновлено: 09:22 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/shos-1905294007.html
Мишустин назвал главную задачу ШОС
Мишустин назвал главную задачу ШОС - РИА Новости, 26.10.2023
Мишустин назвал главную задачу ШОС
Общая приоритетная задача стран ШОС - обеспечить устойчивость государств-участников к глобальным вызовам и защитить граждан и предприятия в условиях... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T08:48
2023-10-26T09:22
шос
михаил мишустин
в мире
россия
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БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Общая приоритетная задача стран ШОС - обеспечить устойчивость государств-участников к глобальным вызовам и защитить граждан и предприятия в условиях усиливающейся конкуренции и турбулентности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе."Как отметил президент России Владимир Владимирович Путин на июльском саммите наших лидеров, ШОС твердо привержена формированию по-настоящему справедливого и многополярного миропорядка, основанного на международном праве. На общепризнанных принципах сотрудничества суверенных государств при центральной, координирующей роли Организации Объединенных Наций", - сказал Мишустин."Общая приоритетная задача – обеспечить устойчивость наших стран к глобальным вызовам. Надежно защитить граждан и предприятия в условиях усиливающейся конкуренции и турбулентности. А также – ужесточения протекционистских мер и незаконных санкций, которые приводят к нарушению цепочек поставок товаров и услуг во всем мире. Вместе мы способны с этим справиться. Свидетельство тому – поступательный рост объемов взаимной торговли", - подчеркнул российский премьер.
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шос, михаил мишустин, в мире, россия
ШОС, Михаил Мишустин, В мире, Россия
Мишустин назвал главную задачу ШОС

Мишустин призвал обеспечить устойчивость стран ШОС к глобальным вызовам

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе. 26 октября 2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе. 26 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе. 26 октября 2023
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БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Общая приоритетная задача стран ШОС - обеспечить устойчивость государств-участников к глобальным вызовам и защитить граждан и предприятия в условиях усиливающейся конкуренции и турбулентности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе.
"Как отметил президент России Владимир Владимирович Путин на июльском саммите наших лидеров, ШОС твердо привержена формированию по-настоящему справедливого и многополярного миропорядка, основанного на международном праве. На общепризнанных принципах сотрудничества суверенных государств при центральной, координирующей роли Организации Объединенных Наций", - сказал Мишустин.
"Общая приоритетная задача – обеспечить устойчивость наших стран к глобальным вызовам. Надежно защитить граждан и предприятия в условиях усиливающейся конкуренции и турбулентности. А также – ужесточения протекционистских мер и незаконных санкций, которые приводят к нарушению цепочек поставок товаров и услуг во всем мире. Вместе мы способны с этим справиться. Свидетельство тому – поступательный рост объемов взаимной торговли", - подчеркнул российский премьер.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе. 26 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Мишустин предложил ШОС сформировать независимый платежный механизм
26 октября, 08:44
 
ШОСМихаил МишустинВ миреРоссия
 
 
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