https://ria.ru/20231026/shos-1905294007.html
Мишустин назвал главную задачу ШОС
Мишустин назвал главную задачу ШОС - РИА Новости, 26.10.2023
Мишустин назвал главную задачу ШОС
Общая приоритетная задача стран ШОС - обеспечить устойчивость государств-участников к глобальным вызовам и защитить граждан и предприятия в условиях... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T08:48
2023-10-26T08:48
2023-10-26T09:22
шос
михаил мишустин
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БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Общая приоритетная задача стран ШОС - обеспечить устойчивость государств-участников к глобальным вызовам и защитить граждан и предприятия в условиях усиливающейся конкуренции и турбулентности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе."Как отметил президент России Владимир Владимирович Путин на июльском саммите наших лидеров, ШОС твердо привержена формированию по-настоящему справедливого и многополярного миропорядка, основанного на международном праве. На общепризнанных принципах сотрудничества суверенных государств при центральной, координирующей роли Организации Объединенных Наций", - сказал Мишустин."Общая приоритетная задача – обеспечить устойчивость наших стран к глобальным вызовам. Надежно защитить граждан и предприятия в условиях усиливающейся конкуренции и турбулентности. А также – ужесточения протекционистских мер и незаконных санкций, которые приводят к нарушению цепочек поставок товаров и услуг во всем мире. Вместе мы способны с этим справиться. Свидетельство тому – поступательный рост объемов взаимной торговли", - подчеркнул российский премьер.
https://ria.ru/20231026/shos-1905293512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шос, михаил мишустин, в мире, россия
ШОС, Михаил Мишустин, В мире, Россия
Мишустин назвал главную задачу ШОС
Мишустин призвал обеспечить устойчивость стран ШОС к глобальным вызовам
БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Общая приоритетная задача стран ШОС - обеспечить устойчивость государств-участников к глобальным вызовам и защитить граждан и предприятия в условиях усиливающейся конкуренции и турбулентности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе.
"Как отметил президент России Владимир Владимирович Путин на июльском саммите наших лидеров, ШОС твердо привержена формированию по-настоящему справедливого и многополярного миропорядка, основанного на международном праве. На общепризнанных принципах сотрудничества суверенных государств при центральной, координирующей роли Организации Объединенных Наций", - сказал Мишустин.
"Общая приоритетная задача – обеспечить устойчивость наших стран к глобальным вызовам. Надежно защитить граждан и предприятия в условиях усиливающейся конкуренции и турбулентности. А также – ужесточения протекционистских мер и незаконных санкций, которые приводят к нарушению цепочек поставок товаров и услуг во всем мире. Вместе мы способны с этим справиться. Свидетельство тому – поступательный рост объемов взаимной торговли", - подчеркнул российский премьер.
Мишустин предложил ШОС сформировать независимый платежный механизм