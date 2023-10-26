https://ria.ru/20231026/shos-1905293512.html

Мишустин предложил ШОС сформировать независимый платежный механизм

Мишустин предложил ШОС сформировать независимый платежный механизм - РИА Новости, 26.10.2023

Мишустин предложил ШОС сформировать независимый платежный механизм

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил государствам-участникам ШОС сформировать независимый региональный платежно-расчетный механизм и обеспечить... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T08:44

2023-10-26T08:44

2023-10-26T10:27

экономика

шос

россия

михаил мишустин

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БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил государствам-участникам ШОС сформировать независимый региональный платежно-расчетный механизм и обеспечить конверсию валют на национальных биржах.Выступая на заседании совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе Мишустин заявил, что странам содружества необходимо и дальше устранять правовые и административные барьеры для взаимовыгодной экономической кооперации. Одновременно необходимо строить современную платежную инфраструктуру, подчеркнул российский премьер."Мы все чаще применяем собственные валюты в расчетах. Стоило бы подумать также о формировании независимого регионального платежно-расчетного механизма. А также о том, чтобы обеспечить конверсию наших валют на национальных биржах", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20231026/shos-1905294007.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, шос, россия, михаил мишустин