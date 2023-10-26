Мишустин предложил ШОС сформировать независимый платежный механизм
Мишустин предложил ШОС сформировать независимый региональный платежный механизм
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе. 26 октября 2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе. 26 октября 2023
БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил государствам-участникам ШОС сформировать независимый региональный платежно-расчетный механизм и обеспечить конверсию валют на национальных биржах.
Выступая на заседании совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе Мишустин заявил, что странам содружества необходимо и дальше устранять правовые и административные барьеры для взаимовыгодной экономической кооперации. Одновременно необходимо строить современную платежную инфраструктуру, подчеркнул российский премьер.
"Мы все чаще применяем собственные валюты в расчетах. Стоило бы подумать также о формировании независимого регионального платежно-расчетного механизма. А также о том, чтобы обеспечить конверсию наших валют на национальных биржах", - сказал Мишустин.