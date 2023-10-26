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В Киргизии началось заседание совета глав правительств стран ШОС - РИА Новости, 26.10.2023
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07:58 26.10.2023 (обновлено: 09:21 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/shos-1905290183.html
В Киргизии началось заседание совета глав правительств стран ШОС
В Киргизии началось заседание совета глав правительств стран ШОС - РИА Новости, 26.10.2023
В Киргизии началось заседание совета глав правительств стран ШОС
Заседание совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе с участием председателя российского правительства Михаила... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T07:58
2023-10-26T09:21
в мире
киргизия
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БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Заседание совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе с участием председателя российского правительства Михаила Мишустина началось в Киргизии, передает в четверг корреспондент РИА Новости. Перед этим прошла церемония приветствия глав делегаций, а также их встреча с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в закрытом для прессы режиме. Как ранее сообщалось, в ходе сегодняшнего заседания премьеры намерены обсудить перспективы и меры по углублению сотрудничества между государствами-членами ШОС в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и в других сферах. Также в этот день в Бишкеке пройдут заседания Евразийского межправительственного совета и совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Как ранее сообщили в МВД Киргизии, безопасность высоких гостей в ходе мероприятий будут обеспечивать около 4 тысяч сотрудников правоохранительных органов. На время проведения мероприятий все учебные заведения киргизской столицы переведены на онлайн-обучение.
https://ria.ru/20231015/shos-1902918134.html
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в мире, киргизия, бишкек, михаил мишустин, садыр жапаров, шос
В мире, Киргизия, Бишкек, Михаил Мишустин, Садыр Жапаров, ШОС
В Киргизии началось заседание совета глав правительств стран ШОС

На заседании совета глав правительств ШОС обсудят углубление сотрудничества

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе. 26 октября 2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе. 26 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе. 26 октября 2023
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БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Заседание совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе с участием председателя российского правительства Михаила Мишустина началось в Киргизии, передает в четверг корреспондент РИА Новости.
Перед этим прошла церемония приветствия глав делегаций, а также их встреча с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в закрытом для прессы режиме.
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Как ранее сообщалось, в ходе сегодняшнего заседания премьеры намерены обсудить перспективы и меры по углублению сотрудничества между государствами-членами ШОС в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и в других сферах.
Также в этот день в Бишкеке пройдут заседания Евразийского межправительственного совета и совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Как ранее сообщили в МВД Киргизии, безопасность высоких гостей в ходе мероприятий будут обеспечивать около 4 тысяч сотрудников правоохранительных органов. На время проведения мероприятий все учебные заведения киргизской столицы переведены на онлайн-обучение.
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