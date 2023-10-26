В Киргизии началось заседание совета глав правительств стран ШОС
На заседании совета глав правительств ШОС обсудят углубление сотрудничества
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе. 26 октября 2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе. 26 октября 2023
БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Заседание совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе с участием председателя российского правительства Михаила Мишустина началось в Киргизии, передает в четверг корреспондент РИА Новости.
Перед этим прошла церемония приветствия глав делегаций, а также их встреча с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в закрытом для прессы режиме.
Как ранее сообщалось, в ходе сегодняшнего заседания премьеры намерены обсудить перспективы и меры по углублению сотрудничества между государствами-членами ШОС в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и в других сферах.
Также в этот день в Бишкеке пройдут заседания Евразийского межправительственного совета и совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Как ранее сообщили в МВД Киргизии, безопасность высоких гостей в ходе мероприятий будут обеспечивать около 4 тысяч сотрудников правоохранительных органов. На время проведения мероприятий все учебные заведения киргизской столицы переведены на онлайн-обучение.