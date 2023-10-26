https://ria.ru/20231026/shos-1905290183.html

В Киргизии началось заседание совета глав правительств стран ШОС

В Киргизии началось заседание совета глав правительств стран ШОС - РИА Новости, 26.10.2023

В Киргизии началось заседание совета глав правительств стран ШОС

Заседание совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе с участием председателя российского правительства Михаила... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T07:58

2023-10-26T07:58

2023-10-26T09:21

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БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Заседание совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе с участием председателя российского правительства Михаила Мишустина началось в Киргизии, передает в четверг корреспондент РИА Новости. Перед этим прошла церемония приветствия глав делегаций, а также их встреча с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в закрытом для прессы режиме. Как ранее сообщалось, в ходе сегодняшнего заседания премьеры намерены обсудить перспективы и меры по углублению сотрудничества между государствами-членами ШОС в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и в других сферах. Также в этот день в Бишкеке пройдут заседания Евразийского межправительственного совета и совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Как ранее сообщили в МВД Киргизии, безопасность высоких гостей в ходе мероприятий будут обеспечивать около 4 тысяч сотрудников правоохранительных органов. На время проведения мероприятий все учебные заведения киргизской столицы переведены на онлайн-обучение.

https://ria.ru/20231015/shos-1902918134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киргизия, бишкек, михаил мишустин, садыр жапаров, шос