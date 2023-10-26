Рейтинг@Mail.ru
Шадаев отметил рост объема реализации российского софта за 2022 год - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 26.10.2023 (обновлено: 14:44 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/shadaev-1905399252.html
Шадаев отметил рост объема реализации российского софта за 2022 год
Шадаев отметил рост объема реализации российского софта за 2022 год - РИА Новости, 26.10.2023
Шадаев отметил рост объема реализации российского софта за 2022 год
Объем отгрузок отечественного программного обеспечения за 2022 год вырос почти на 25% и превысил 2,2 триллиона рублей, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:43
2023-10-26T14:44
экономика
россия
максут шадаев
дмитрий чернышенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794019976_0:281:3071:2008_1920x0_80_0_0_9002bbb25327b10339f9d3f37082c63a.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Объем отгрузок отечественного программного обеспечения за 2022 год вырос почти на 25% и превысил 2,2 триллиона рублей, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "В целом, мы называем это отгрузка продукции собственного производства, только за 2022 год мы выросли почти на 25% и превысили сумму 2 триллиона 200 миллиардов", - рассказал министр в интервью телеканалу "Россия 24". Шадаев отметил, что ожидает ускорения темпов отгрузок в дальнейшем: "Мы уверены, что это еще 2022 год тяжелый, пока заказчики перестраивались, дальше это все будет быстрее развиваться". Он также добавил, что за 5 лет объем реализации российского ПО по облачным сервисам вырос в три раза: "Больше 300 миллиардов сейчас у нас только объем софтовый", - отметил министр. Летом прошлого года вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что количество программных решений, зарегистрированных в реестре российского ПО, с 2020 года увеличилось почти в два раза и превысило 10 тысяч. При этом объем отгрузки российскими IT-компаниями собственных решений, услуг и работ, за тот же период возрос на 75% и превысил 2 триллиона рублей. Реестр российского ПО - публичная электронная система учета программного обеспечения, которое официально признано произведенным в России.
https://ria.ru/20231026/shadaev-1905393422.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794019976_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9f32e8785142d89074b9cca17536900b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, максут шадаев, дмитрий чернышенко
Экономика, Россия, Максут Шадаев, Дмитрий Чернышенко
Шадаев отметил рост объема реализации российского софта за 2022 год

Шадаев: объем реализации софта за 2022 год вырос на четверть, до 2,2 трлн руб

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Объем отгрузок отечественного программного обеспечения за 2022 год вырос почти на 25% и превысил 2,2 триллиона рублей, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"В целом, мы называем это отгрузка продукции собственного производства, только за 2022 год мы выросли почти на 25% и превысили сумму 2 триллиона 200 миллиардов", - рассказал министр в интервью телеканалу "Россия 24".
Шадаев отметил, что ожидает ускорения темпов отгрузок в дальнейшем: "Мы уверены, что это еще 2022 год тяжелый, пока заказчики перестраивались, дальше это все будет быстрее развиваться".
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Шадаев оценил перспективы по выходу на IPO российских IT-компаний
26 октября, 14:27
Он также добавил, что за 5 лет объем реализации российского ПО по облачным сервисам вырос в три раза: "Больше 300 миллиардов сейчас у нас только объем софтовый", - отметил министр.
Летом прошлого года вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что количество программных решений, зарегистрированных в реестре российского ПО, с 2020 года увеличилось почти в два раза и превысило 10 тысяч. При этом объем отгрузки российскими IT-компаниями собственных решений, услуг и работ, за тот же период возрос на 75% и превысил 2 триллиона рублей.
Реестр российского ПО - публичная электронная система учета программного обеспечения, которое официально признано произведенным в России.
 
ЭкономикаРоссияМаксут ШадаевДмитрий Чернышенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала