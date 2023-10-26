https://ria.ru/20231026/shadaev-1905399252.html

Шадаев отметил рост объема реализации российского софта за 2022 год

Шадаев отметил рост объема реализации российского софта за 2022 год - РИА Новости, 26.10.2023

Шадаев отметил рост объема реализации российского софта за 2022 год

Объем отгрузок отечественного программного обеспечения за 2022 год вырос почти на 25% и превысил 2,2 триллиона рублей, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T14:43

2023-10-26T14:43

2023-10-26T14:44

экономика

россия

максут шадаев

дмитрий чернышенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794019976_0:281:3071:2008_1920x0_80_0_0_9002bbb25327b10339f9d3f37082c63a.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Объем отгрузок отечественного программного обеспечения за 2022 год вырос почти на 25% и превысил 2,2 триллиона рублей, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "В целом, мы называем это отгрузка продукции собственного производства, только за 2022 год мы выросли почти на 25% и превысили сумму 2 триллиона 200 миллиардов", - рассказал министр в интервью телеканалу "Россия 24". Шадаев отметил, что ожидает ускорения темпов отгрузок в дальнейшем: "Мы уверены, что это еще 2022 год тяжелый, пока заказчики перестраивались, дальше это все будет быстрее развиваться". Он также добавил, что за 5 лет объем реализации российского ПО по облачным сервисам вырос в три раза: "Больше 300 миллиардов сейчас у нас только объем софтовый", - отметил министр. Летом прошлого года вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что количество программных решений, зарегистрированных в реестре российского ПО, с 2020 года увеличилось почти в два раза и превысило 10 тысяч. При этом объем отгрузки российскими IT-компаниями собственных решений, услуг и работ, за тот же период возрос на 75% и превысил 2 триллиона рублей. Реестр российского ПО - публичная электронная система учета программного обеспечения, которое официально признано произведенным в России.

https://ria.ru/20231026/shadaev-1905393422.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, максут шадаев, дмитрий чернышенко