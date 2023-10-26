https://ria.ru/20231026/shadaev-1905399252.html
Шадаев отметил рост объема реализации российского софта за 2022 год
Шадаев отметил рост объема реализации российского софта за 2022 год - РИА Новости, 26.10.2023
Шадаев отметил рост объема реализации российского софта за 2022 год
Объем отгрузок отечественного программного обеспечения за 2022 год вырос почти на 25% и превысил 2,2 триллиона рублей, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:43
2023-10-26T14:43
2023-10-26T14:44
экономика
россия
максут шадаев
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Объем отгрузок отечественного программного обеспечения за 2022 год вырос почти на 25% и превысил 2,2 триллиона рублей, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "В целом, мы называем это отгрузка продукции собственного производства, только за 2022 год мы выросли почти на 25% и превысили сумму 2 триллиона 200 миллиардов", - рассказал министр в интервью телеканалу "Россия 24". Шадаев отметил, что ожидает ускорения темпов отгрузок в дальнейшем: "Мы уверены, что это еще 2022 год тяжелый, пока заказчики перестраивались, дальше это все будет быстрее развиваться". Он также добавил, что за 5 лет объем реализации российского ПО по облачным сервисам вырос в три раза: "Больше 300 миллиардов сейчас у нас только объем софтовый", - отметил министр. Летом прошлого года вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что количество программных решений, зарегистрированных в реестре российского ПО, с 2020 года увеличилось почти в два раза и превысило 10 тысяч. При этом объем отгрузки российскими IT-компаниями собственных решений, услуг и работ, за тот же период возрос на 75% и превысил 2 триллиона рублей. Реестр российского ПО - публичная электронная система учета программного обеспечения, которое официально признано произведенным в России.
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экономика, россия, максут шадаев, дмитрий чернышенко
Экономика, Россия, Максут Шадаев, Дмитрий Чернышенко
Шадаев отметил рост объема реализации российского софта за 2022 год
Шадаев: объем реализации софта за 2022 год вырос на четверть, до 2,2 трлн руб
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Объем отгрузок отечественного программного обеспечения за 2022 год вырос почти на 25% и превысил 2,2 триллиона рублей, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"В целом, мы называем это отгрузка продукции собственного производства, только за 2022 год мы выросли почти на 25% и превысили сумму 2 триллиона 200 миллиардов", - рассказал министр в интервью
телеканалу "Россия 24".
Шадаев отметил, что ожидает ускорения темпов отгрузок в дальнейшем: "Мы уверены, что это еще 2022 год тяжелый, пока заказчики перестраивались, дальше это все будет быстрее развиваться".
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Он также добавил, что за 5 лет объем реализации российского ПО по облачным сервисам вырос в три раза: "Больше 300 миллиардов сейчас у нас только объем софтовый", - отметил министр.
Летом прошлого года вице-премьер Дмитрий Чернышенко
заявлял, что количество программных решений, зарегистрированных в реестре российского ПО, с 2020 года увеличилось почти в два раза и превысило 10 тысяч. При этом объем отгрузки российскими IT-компаниями собственных решений, услуг и работ, за тот же период возрос на 75% и превысил 2 триллиона рублей.
Реестр российского ПО - публичная электронная система учета программного обеспечения, которое официально признано произведенным в России.