https://ria.ru/20231026/shadaev-1905393422.html

Шадаев оценил перспективы по выходу на IPO российских IT-компаний

Шадаев оценил перспективы по выходу на IPO российских IT-компаний - РИА Новости, 26.10.2023

Шадаев оценил перспективы по выходу на IPO российских IT-компаний

Российские IT-компании имеют хорошие перспективы по выходу на IPO, о чем свидетельствует интерес к отечественному IT-бизнесу, заявил глава Минцифры Максут... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T14:27

2023-10-26T14:27

2023-10-26T15:46

экономика

технологии

максут шадаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564277137_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_63ec40ea262c3817d4a02f894f765fec.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российские IT-компании имеют хорошие перспективы по выходу на IPO, о чем свидетельствует интерес к отечественному IT-бизнесу, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в интервью на "России 24". "Одним из таких факторов, который свидетельствует о перспективе российского IT-бизнеса и интереса к нему, является выход российских IT-компаний на IPO. То есть интерес есть не только у заказчиков, но еще у инвесторов, которые покупают эти акции, и (этот интерес - ред.) показывает, в общем, хорошие перспективы российских IT-компаний", - сказал Шадаев.Ранее в интервью он отметил, что за пять лет объем реализации российского ПО вырос в три раза: "Больше 300 миллиардов сейчас у нас только объем софтовый", - уточнил он. Министр добавил, что объем отгрузок отечественного программного обеспечения за 2022 год вырос почти на 25% и превысил 2,2 триллиона рублей.Шадаев обратил внимание, что 2022 год был тяжелым, и заказчикам нужно было время перестроиться. Он уверен, что и в дальнейшем показатели по выходу российских продуктов на рынок будут расти.Ранее в октябре аналитики ассоциации "Руссофт" посчитали, что объем продаж софта на российском внутреннем рынке может увеличиться на 36% до конца 2023 года, при этом зарубежные продажи за этот же период могут уменьшиться на 24%. Там также отметили, что 15% дохода российских "софтверных" компаний к концу 2023 года составит выручка от экспорта.

https://ria.ru/20230911/sberbank-1895442419.html

https://ria.ru/20230613/tinkoff-1877911956.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, максут шадаев