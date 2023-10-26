https://ria.ru/20231026/shadaev-1905333357.html

Шадаев назвал главные тренды цифровизации в России до 2030 года

Шадаев назвал главные тренды цифровизации в России до 2030 года - РИА Новости, 26.10.2023

Шадаев назвал главные тренды цифровизации в России до 2030 года

Крупные платформенные решения, искусственный интеллект (ИИ) и информационная безопасность станут главными трендами цифровизации России на ближайшие несколько... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T11:46

2023-10-26T11:46

2023-10-26T11:46

технологии

россия

новосибирск

украина

максут шадаев

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НОВОСИБИРСК, 26 окт – РИА Новости. Крупные платформенные решения, искусственный интеллект (ИИ) и информационная безопасность станут главными трендами цифровизации России на ближайшие несколько лет, заявил в четверг глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Министр по видеосвязи обратился к участникам проходящего в Новосибирске всероссийского форума региональной информатизации "ПРОФ-IT" в Новосибирске в четверг. "Решения, когда каждый пытается что-то реализовать, будет все меньше и меньше, и все больше мы с вами будем делать общие решения. Понятно, что здесь платформой является "Гостех" и мы этот процесс запустили. Мы считаем, что на следующий цикл до 2030 года все-таки платформизация станет основным трендом", - сказал он. Второй большой тренд, по словам министра, это искусственный интеллект, который станет неотъемлемой частью цифровизации в стране. "Третий тренд – это безопасность в широком смысле... К сожалению, до сих пор происходят утечки из крупных коммерческих организаций, понятно, что наши объекты инфраструктуры находятся под постоянной атакой со стороны Украины и, в этом смысле понятно, что кибербезопасности сейчас уделяется очень много внимания. Но в целом, мы понимаем, что это станет нашим третьим главным приоритетом с точки зрения цифровизации", - сказал он. Вместе с тем Шадаев отметил, что Минцифры хочет максимально сохранить конкуренцию среди IT-компаний, дать возможность и региональным компаниям вписаться в эту новую экосистему.

https://ria.ru/20231026/antivirus-1905290808.html

https://ria.ru/20231026/minzdrav-1905324014.html

россия

новосибирск

украина

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технологии, россия, новосибирск, украина, максут шадаев