https://ria.ru/20231026/shadaev-1905333357.html
Шадаев назвал главные тренды цифровизации в России до 2030 года
Шадаев назвал главные тренды цифровизации в России до 2030 года - РИА Новости, 26.10.2023
Шадаев назвал главные тренды цифровизации в России до 2030 года
Крупные платформенные решения, искусственный интеллект (ИИ) и информационная безопасность станут главными трендами цифровизации России на ближайшие несколько... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T11:46
2023-10-26T11:46
2023-10-26T11:46
технологии
россия
новосибирск
украина
максут шадаев
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НОВОСИБИРСК, 26 окт – РИА Новости. Крупные платформенные решения, искусственный интеллект (ИИ) и информационная безопасность станут главными трендами цифровизации России на ближайшие несколько лет, заявил в четверг глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Министр по видеосвязи обратился к участникам проходящего в Новосибирске всероссийского форума региональной информатизации "ПРОФ-IT" в Новосибирске в четверг. "Решения, когда каждый пытается что-то реализовать, будет все меньше и меньше, и все больше мы с вами будем делать общие решения. Понятно, что здесь платформой является "Гостех" и мы этот процесс запустили. Мы считаем, что на следующий цикл до 2030 года все-таки платформизация станет основным трендом", - сказал он. Второй большой тренд, по словам министра, это искусственный интеллект, который станет неотъемлемой частью цифровизации в стране. "Третий тренд – это безопасность в широком смысле... К сожалению, до сих пор происходят утечки из крупных коммерческих организаций, понятно, что наши объекты инфраструктуры находятся под постоянной атакой со стороны Украины и, в этом смысле понятно, что кибербезопасности сейчас уделяется очень много внимания. Но в целом, мы понимаем, что это станет нашим третьим главным приоритетом с точки зрения цифровизации", - сказал он. Вместе с тем Шадаев отметил, что Минцифры хочет максимально сохранить конкуренцию среди IT-компаний, дать возможность и региональным компаниям вписаться в эту новую экосистему.
https://ria.ru/20231026/antivirus-1905290808.html
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технологии, россия, новосибирск, украина, максут шадаев
Технологии, Россия, Новосибирск, Украина, Максут Шадаев
Шадаев назвал главные тренды цифровизации в России до 2030 года
ИИ и информационная безопасность станут трендом цифровизации РФ до 2030 г
НОВОСИБИРСК, 26 окт – РИА Новости. Крупные платформенные решения, искусственный интеллект (ИИ) и информационная безопасность станут главными трендами цифровизации России на ближайшие несколько лет, заявил в четверг глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
Министр по видеосвязи обратился к участникам проходящего в Новосибирске
всероссийского форума региональной информатизации "ПРОФ-IT" в Новосибирске в четверг.
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"Решения, когда каждый пытается что-то реализовать, будет все меньше и меньше, и все больше мы с вами будем делать общие решения. Понятно, что здесь платформой является "Гостех" и мы этот процесс запустили. Мы считаем, что на следующий цикл до 2030 года все-таки платформизация станет основным трендом", - сказал он.
Второй большой тренд, по словам министра, это искусственный интеллект, который станет неотъемлемой частью цифровизации в стране.
"Третий тренд – это безопасность в широком смысле... К сожалению, до сих пор происходят утечки из крупных коммерческих организаций, понятно, что наши объекты инфраструктуры находятся под постоянной атакой со стороны Украины
и, в этом смысле понятно, что кибербезопасности сейчас уделяется очень много внимания. Но в целом, мы понимаем, что это станет нашим третьим главным приоритетом с точки зрения цифровизации", - сказал он.
Вместе с тем Шадаев отметил, что Минцифры хочет максимально сохранить конкуренцию среди IT-компаний, дать возможность и региональным компаниям вписаться в эту новую экосистему.
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