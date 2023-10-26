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Словакия не будет бездумно поддерживать санкции против России, заявил Фицо
Словакия не будет бездумно поддерживать санкции против России, заявил Фицо - РИА Новости, 26.10.2023
Словакия не будет бездумно поддерживать санкции против России, заявил Фицо
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддержит на саммите Европейского союза санкции в отношении России, если они будут вредить Словакии, "как было до... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:07
2023-10-26T12:07
2023-10-26T12:15
словакия
россия
евросоюз
роберт фицо
экономика
санкции в отношении россии
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БРАТИСЛАВА, 26 окт - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддержит на саммите Европейского союза санкции в отношении России, если они будут вредить Словакии, "как было до этого"."Я не буду голосовать ни за какие санкции против России, пока не будет на столе анализ их влияния на Словакию. Если будут санкции, которые будут нам вредить, как было до этого, то я не вижу никаких причин их поддерживать", - сказал Фицо в четверг в ходе встречи с депутатами перед поездкой на саммит ЕС.
https://ria.ru/20231013/slovakiya-1902288717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, россия, евросоюз, роберт фицо, экономика, санкции в отношении россии
Словакия, Россия, Евросоюз, Роберт Фицо, Экономика, Санкции в отношении России
Словакия не будет бездумно поддерживать санкции против России, заявил Фицо
Фицо: Словакия не будет поддерживать санкции без анализа их влияния на нее саму