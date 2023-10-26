https://ria.ru/20231026/sanktsii-1905338142.html

Словакия не будет бездумно поддерживать санкции против России, заявил Фицо

Словакия не будет бездумно поддерживать санкции против России, заявил Фицо - РИА Новости, 26.10.2023

Словакия не будет бездумно поддерживать санкции против России, заявил Фицо

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддержит на саммите Европейского союза санкции в отношении России, если они будут вредить Словакии, "как было до... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T12:07

2023-10-26T12:07

2023-10-26T12:15

словакия

россия

евросоюз

роберт фицо

экономика

санкции в отношении россии

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БРАТИСЛАВА, 26 окт - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддержит на саммите Европейского союза санкции в отношении России, если они будут вредить Словакии, "как было до этого"."Я не буду голосовать ни за какие санкции против России, пока не будет на столе анализ их влияния на Словакию. Если будут санкции, которые будут нам вредить, как было до этого, то я не вижу никаких причин их поддерживать", - сказал Фицо в четверг в ходе встречи с депутатами перед поездкой на саммит ЕС.

https://ria.ru/20231013/slovakiya-1902288717.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

словакия, россия, евросоюз, роберт фицо, экономика, санкции в отношении россии