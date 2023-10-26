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Санкции против России нанесли больший ущерб ЕС, заявил Додик - РИА Новости, 26.10.2023
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08:23 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/sanktsii-1905292099.html
Санкции против России нанесли больший ущерб ЕС, заявил Додик
Санкции против России нанесли больший ущерб ЕС, заявил Додик - РИА Новости, 26.10.2023
Санкции против России нанесли больший ущерб ЕС, заявил Додик
Запад ошибся в расчетах, попытка расширения НАТО и санкции против РФ нанесли больший ущерб странам ЕС, чем России, заявил РИА Новости президент Республики... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T08:23
2023-10-26T08:23
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БЕЛГРАД, 26 окт – РИА Новости. Запад ошибся в расчетах, попытка расширения НАТО и санкции против РФ нанесли больший ущерб странам ЕС, чем России, заявил РИА Новости президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик. Додик ранее сообщил агентству, что в начале ноября посетит Россию и планирует провести встречи с представителями российского руководства. "Сейчас ясно видно, что Запад плохо оценил ситуацию, когда начал конфронтацию с РФ и российским государством и теряет силы в том, что они думали, что могут сделать. Сначала в попытках поставить НАТО на самых границах и по соседству с Москвой и другими важными местами РФ. Затем их плохая оценка при введении санкций нанесла больший ущерб некоторым странам Запада, которые проводят американскую политику, как Германия, у которой все больше проблем в экономике, и почти у всего ЕС", - заявил президент РС БиГ в разговоре с агентством. "Они не смогли победить Россию своими подлыми попытками нанести ущерб. Мы здесь как малый субъект смогли повлиять на решения Боснии и Герцеговины, не позволили, чтобы были введены санкции против РФ или что-либо удалось из того, что они проводили. Часть бошняцких политиков, ложно представляясь, пыталась выслужиться перед Западом и на европейской сцене показать свою услужливость, но формальных решений о санкциях никогда принято не было", - отметил Додик. По его словам, власти в Баня-Луке полны решимости в том, чтобы продолжить свою политику. "Уверен в том, что наши отношения с Россией будут развиваться на еще более высоком уровне. Я благодарен за внимание, которое оказывают Россия и президент (РФ) Путин и за то, что при всех приоритетах они никогда не упускали из вида перспективы наших хороших отношений", - подчеркнул лидер боснийских сербов. Госдеп США в ночь на 1 августа сообщил о введении персональных санкций в отношении члена президиума БиГ от сербов Жельки Цвиянович, председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича, главы правительства РС БиГ Радована Вишковича и министра юстиции Милоша Букейловича. Причиной указано принятие 27 июня парламентом РС БиГ закона, который делает решения конституционного суда БиГ в Сараево недействительными на территории Республики Сербской. Додик, который годами находится под санкциями США, в ответ заявил, что ограничительные меры свидетельствуют о неспособности Вашингтона изменить политику боснийских сербов.
https://ria.ru/20231025/sanktsii-1905220449.html
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в мире, россия, сша, москва, милорад додик, евросоюз, нато, государственный департамент сша
В мире, Россия, США, Москва, Милорад Додик, Евросоюз, НАТО, Государственный департамент США
Санкции против России нанесли больший ущерб ЕС, заявил Додик

Додик: Запад ошибся в расчетах, санкции против России нанесли больший ущерб ЕС

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМилорад Додик
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Милорад Додик. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 26 окт – РИА Новости. Запад ошибся в расчетах, попытка расширения НАТО и санкции против РФ нанесли больший ущерб странам ЕС, чем России, заявил РИА Новости президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик.
Додик ранее сообщил агентству, что в начале ноября посетит Россию и планирует провести встречи с представителями российского руководства.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
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"Сейчас ясно видно, что Запад плохо оценил ситуацию, когда начал конфронтацию с РФ и российским государством и теряет силы в том, что они думали, что могут сделать. Сначала в попытках поставить НАТО на самых границах и по соседству с Москвой и другими важными местами РФ. Затем их плохая оценка при введении санкций нанесла больший ущерб некоторым странам Запада, которые проводят американскую политику, как Германия, у которой все больше проблем в экономике, и почти у всего ЕС", - заявил президент РС БиГ в разговоре с агентством.
"Они не смогли победить Россию своими подлыми попытками нанести ущерб. Мы здесь как малый субъект смогли повлиять на решения Боснии и Герцеговины, не позволили, чтобы были введены санкции против РФ или что-либо удалось из того, что они проводили. Часть бошняцких политиков, ложно представляясь, пыталась выслужиться перед Западом и на европейской сцене показать свою услужливость, но формальных решений о санкциях никогда принято не было", - отметил Додик.
По его словам, власти в Баня-Луке полны решимости в том, чтобы продолжить свою политику.
"Уверен в том, что наши отношения с Россией будут развиваться на еще более высоком уровне. Я благодарен за внимание, которое оказывают Россия и президент (РФ) Путин и за то, что при всех приоритетах они никогда не упускали из вида перспективы наших хороших отношений", - подчеркнул лидер боснийских сербов.
Госдеп США в ночь на 1 августа сообщил о введении персональных санкций в отношении члена президиума БиГ от сербов Жельки Цвиянович, председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича, главы правительства РС БиГ Радована Вишковича и министра юстиции Милоша Букейловича. Причиной указано принятие 27 июня парламентом РС БиГ закона, который делает решения конституционного суда БиГ в Сараево недействительными на территории Республики Сербской. Додик, который годами находится под санкциями США, в ответ заявил, что ограничительные меры свидетельствуют о неспособности Вашингтона изменить политику боснийских сербов.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Песков прокомментировал введение новых пакетов антироссийских санкций
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