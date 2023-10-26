Санкции против России нанесли больший ущерб ЕС, заявил Додик
Додик: Запад ошибся в расчетах, санкции против России нанесли больший ущерб ЕС
Милорад Додик. Архивное фото
БЕЛГРАД, 26 окт – РИА Новости. Запад ошибся в расчетах, попытка расширения НАТО и санкции против РФ нанесли больший ущерб странам ЕС, чем России, заявил РИА Новости президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик.
Додик ранее сообщил агентству, что в начале ноября посетит Россию и планирует провести встречи с представителями российского руководства.
"Сейчас ясно видно, что Запад плохо оценил ситуацию, когда начал конфронтацию с РФ и российским государством и теряет силы в том, что они думали, что могут сделать. Сначала в попытках поставить НАТО на самых границах и по соседству с Москвой и другими важными местами РФ. Затем их плохая оценка при введении санкций нанесла больший ущерб некоторым странам Запада, которые проводят американскую политику, как Германия, у которой все больше проблем в экономике, и почти у всего ЕС", - заявил президент РС БиГ в разговоре с агентством.
"Они не смогли победить Россию своими подлыми попытками нанести ущерб. Мы здесь как малый субъект смогли повлиять на решения Боснии и Герцеговины, не позволили, чтобы были введены санкции против РФ или что-либо удалось из того, что они проводили. Часть бошняцких политиков, ложно представляясь, пыталась выслужиться перед Западом и на европейской сцене показать свою услужливость, но формальных решений о санкциях никогда принято не было", - отметил Додик.
По его словам, власти в Баня-Луке полны решимости в том, чтобы продолжить свою политику.
"Уверен в том, что наши отношения с Россией будут развиваться на еще более высоком уровне. Я благодарен за внимание, которое оказывают Россия и президент (РФ) Путин и за то, что при всех приоритетах они никогда не упускали из вида перспективы наших хороших отношений", - подчеркнул лидер боснийских сербов.
Госдеп США в ночь на 1 августа сообщил о введении персональных санкций в отношении члена президиума БиГ от сербов Жельки Цвиянович, председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича, главы правительства РС БиГ Радована Вишковича и министра юстиции Милоша Букейловича. Причиной указано принятие 27 июня парламентом РС БиГ закона, который делает решения конституционного суда БиГ в Сараево недействительными на территории Республики Сербской. Додик, который годами находится под санкциями США, в ответ заявил, что ограничительные меры свидетельствуют о неспособности Вашингтона изменить политику боснийских сербов.