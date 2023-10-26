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Саммит ЕС не поддержал прекращение огня в Газе - РИА Новости, 26.10.2023
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23:50 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/sammit-1905524417.html
Саммит ЕС не поддержал прекращение огня в Газе
Саммит ЕС не поддержал прекращение огня в Газе - РИА Новости, 26.10.2023
Саммит ЕС не поддержал прекращение огня в Газе
Главы государств и правительств ЕС в итоговом документе саммита в Брюсселе призвали к гуманитарным коридорам и паузам для помощи жителям Газы, но не поддержали... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T23:50
2023-10-26T23:50
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БРЮССЕЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Главы государств и правительств ЕС в итоговом документе саммита в Брюсселе призвали к гуманитарным коридорам и паузам для помощи жителям Газы, но не поддержали прекращение огня между палестинцами и Израилем. "Евросовет выражает глубокую озабоченность ухудшением гуманитарной ситуации в Газе, призывает к беспрерывному, быстрому, безопасному и беспрепятственному гуманитарному доступу, обеспечению доставки помощи нуждающимся с использованием всех необходимых мер, в том числе гуманитарных коридоров и пауз по гуманитарным соображениями", - говорится в выводах саммита по ситуации на Ближнем Востоке. "ЕС совместно с партнерами в регионе активно работает над обеспечением защиты гражданского населения, доставкой помощи, обеспечением доступа к продовольствию, воде, медицине, поливу и жилью при условии, что такая помощь не будет использована террористами", - отмечается в документе. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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в мире, израиль, россия, брюссель, владимир путин, евросоюз, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Брюссель, Владимир Путин, Евросоюз, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Саммит ЕС не поддержал прекращение огня в Газе

Саммит ЕС призвал к гуманитарным паузам в Газе, но не поддержал прекращение огня

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения в результате израильских авиаударов в Газе
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Главы государств и правительств ЕС в итоговом документе саммита в Брюсселе призвали к гуманитарным коридорам и паузам для помощи жителям Газы, но не поддержали прекращение огня между палестинцами и Израилем.
"Евросовет выражает глубокую озабоченность ухудшением гуманитарной ситуации в Газе, призывает к беспрерывному, быстрому, безопасному и беспрепятственному гуманитарному доступу, обеспечению доставки помощи нуждающимся с использованием всех необходимых мер, в том числе гуманитарных коридоров и пауз по гуманитарным соображениями", - говорится в выводах саммита по ситуации на Ближнем Востоке.
«
"ЕС совместно с партнерами в регионе активно работает над обеспечением защиты гражданского населения, доставкой помощи, обеспечением доступа к продовольствию, воде, медицине, поливу и жилью при условии, что такая помощь не будет использована террористами", - отмечается в документе.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильРоссияБрюссельВладимир ПутинЕвросоюзХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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