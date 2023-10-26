https://ria.ru/20231026/sallivan-1905274404.html

Салливану пришлось переписать свою статью об успехах США на Ближнем Востоке

Салливану пришлось переписать свою статью об успехах США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.10.2023

Салливану пришлось переписать свою статью об успехах США на Ближнем Востоке

Советник президента США Джейк Салливан написал статью, которая славила Джо Байдена за снижение напряженности на Ближнем Востоке в целом и в секторе Газа в... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T01:00

2023-10-26T01:00

2023-10-26T01:00

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ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. Советник президента США Джейк Салливан написал статью, которая славила Джо Байдена за снижение напряженности на Ближнем Востоке в целом и в секторе Газа в частности, а потом был вынужден вымарывать из текста пассажи, не выдержавшие столкновения с реальностью. Статья "Источники американского могущества" вышла в печатной версии журнала Foreign Affairs, куда ее направили, очевидно, еще до смешавшей все карты палестинской атаки на Израиль. На сайте издания электронная версия уже идет с купюрами и изъятиями, обратил внимание журналист Джереми Штерн из Tablet Magazine. Изначально Салливан писал, что "регион спокойнее, чем был на протяжении десятилетий", США "деэскалировали кризис в Газе и восстановили прямую дипломатию между сторонами после многолетнего ее отсутствия", а "дисциплинированный подход (Байдена) высвобождает ресурсы для других глобальных приоритетов и снижает риски новых ближневосточных конфликтов". Редколлегия Foreign Affairs снабдила статью на сайте пояснением, что "перед онлайн-публикацией пассаж про Ближний Восток был обновлен, чтобы отразить атаку ХАМАС на Израиль, которая произошла после того, как ушла в тираж печатная версия". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысяч человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231024/ssha-1904887928.html

https://ria.ru/20231025/pvo-1905059861.html

https://ria.ru/20231025/rezolyutsiya-1905225819.html

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