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В Белом доме заявили, что ждут усиления наступательных действий от России - РИА Новости, 26.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:05 26.10.2023 (обновлено: 21:06 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/rossiya-1905502550.html
В Белом доме заявили, что ждут усиления наступательных действий от России
В Белом доме заявили, что ждут усиления наступательных действий от России - РИА Новости, 26.10.2023
В Белом доме заявили, что ждут усиления наступательных действий от России
США ожидают, что Россия может добиться тактических успехов в конфликте на Украине в ближайшие месяцы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T21:05
2023-10-26T21:06
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. США ожидают, что Россия может добиться тактических успехов в конфликте на Украине в ближайшие месяцы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Это динамичный конфликт… и Россия может добиться определенных тактических успехов в предстоящие месяцы", - сообщил он журналистам на брифинге. Кирби добавил, что США ожидают усиления наступательных действий со стороны России. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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россия, украина, сша, джон кирби
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Джон Кирби
В Белом доме заявили, что ждут усиления наступательных действий от России

Белый дом: РФ вскоре может добиться тактических успехов в конфликте на Украине

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. США ожидают, что Россия может добиться тактических успехов в конфликте на Украине в ближайшие месяцы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
"Это динамичный конфликт… и Россия может добиться определенных тактических успехов в предстоящие месяцы", - сообщил он журналистам на брифинге.
Кирби добавил, что США ожидают усиления наступательных действий со стороны России.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАДжон Кирби
 
 
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