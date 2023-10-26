https://ria.ru/20231026/rossiya-1905502550.html

В Белом доме заявили, что ждут усиления наступательных действий от России

В Белом доме заявили, что ждут усиления наступательных действий от России - РИА Новости, 26.10.2023

В Белом доме заявили, что ждут усиления наступательных действий от России

США ожидают, что Россия может добиться тактических успехов в конфликте на Украине в ближайшие месяцы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T21:05

2023-10-26T21:05

2023-10-26T21:06

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. США ожидают, что Россия может добиться тактических успехов в конфликте на Украине в ближайшие месяцы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Это динамичный конфликт… и Россия может добиться определенных тактических успехов в предстоящие месяцы", - сообщил он журналистам на брифинге. Кирби добавил, что США ожидают усиления наступательных действий со стороны России. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html

россия

украина

сша

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россия, украина, сша, джон кирби