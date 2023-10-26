https://ria.ru/20231026/robopsy-1905275554.html

СМИ сообщили об испытаниях робопсов в американской армии

СМИ сообщили об испытаниях робопсов в американской армии - РИА Новости, 26.10.2023

СМИ сообщили об испытаниях робопсов в американской армии

Морская пехота США тестирует собак-роботов, которые смогут переносить тяжелые грузы и проводить разведку, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T01:14

2023-10-26T01:14

2023-10-26T01:14

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Морская пехота США тестирует собак-роботов, которые смогут переносить тяжелые грузы и проводить разведку, сообщает телеканал Fox News. "Морская пехота тестирует новое поколение собак-роботов, которые могут делать гораздо больше, чем выполнять команду "апорт", и могут отправиться на поле боя. Военные надеются, что эти устройства повысят мобильность и безопасность солдат в будущем", - говорится в сообщении. "Четвероногое устройство с искусственным интеллектом" можно оборудовать для перевозки противотанковой установки, оснастить фронтальной видеокамерой, лазерами прицеливания и другим оборудованием, сообщает телеканал. Устройство планируют использовать для переноски тяжелых грузов, разведки местности и даже огневой поддержки, говорится в сообщении. "Оно способно следовать голосовым командам, бегать со скоростью до 16 километров в час, преодолевать подъемы наклоном до 57%. Оно также легко справляется с отдачей от выстрела 21-мм ракеты, как показали полевые испытания", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230112/robot-1844274009.html

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2023

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сша, в мире