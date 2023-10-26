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Небензя назвал главную цель резолюции США по Ближнему Востоку - РИА Новости, 26.10.2023
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01:28 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/rezolyutsiya-1905276105.html
Небензя назвал главную цель резолюции США по Ближнему Востоку
Небензя назвал главную цель резолюции США по Ближнему Востоку - РИА Новости, 26.10.2023
Небензя назвал главную цель резолюции США по Ближнему Востоку
Целью проекта ближневосточной резолюции США было не спасти людей в зоне палестино-израильского конфликта, а "застолбить политические установки США в регионе... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T01:28
2023-10-26T01:28
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василий небензя
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 26 окт – РИА Новости. Целью проекта ближневосточной резолюции США было не спасти людей в зоне палестино-израильского конфликта, а "застолбить политические установки США в регионе через навешивание ярлыков", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. Ранее РФ и Китай наложили вето на проект резолюции США, не содержавший призыва к немедленному прекращению огня. Против документа также голосовали ОАЭ. Воздержались Бразилия и Мозамбик. Остальные члены голосовали за. Небензя напомнил, что на прошлой неделе США наложили вето на проект гуманитарной резолюции Бразилии, заблокировав тем самым попытку Совбеза выработать реакцию на чудовищный кризис. Он также обратил внимание, что Штаты тогда единственные проголосовали против предложенных Россией поправок с призывом к немедленному гуманитарному прекращению огня и осуждению всех неизбирательных атак на гражданское население. "Из этого стало очевидно, что Соединенные Штаты попросту не хотят, чтобы решения Совета безопасности ООН каким-либо образом повлияли на возможную силовую акцию Израиля в Газе на земле, которая, сопровождаясь грубейшими нарушениями международного гуманитарного права, рискует спровоцировать еще более масштабный конфликт в рамках региона, а, возможно, и за его пределами", - сказал Небензя. По словам постпреда, проект резолюции США был насыщен неуместными, политизированными и "крайне сомнительными положениями". "Никакого нормального консультативного процесса по нему в Совете не было. Авторы проигнорировали практически все замечания делегаций, а также сложившуюся практику работы по проектам документов. Американская делегация прямо отказывала членам Совета в возможности консультаций со столицами, устанавливая нереалистичные крайние сроки", - отметил постпред. "Неудивительно, что итоговый продукт совершенно не дотягивает даже до минимальных стандартов качества. Он по-прежнему не содержит призыва к прекращению огня. В нем нет осуждения неизбирательных атак по гражданскому населению и гражданским объектам в Газе", - подчеркнул он. "Это насквозь политизированный документ, единственная цель которого – не спасти мирное население, а застолбить политические установки США в регионе через навешивание ярлыков", - заключил Небензя.
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сша, россия, бразилия, василий небензя, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
США, Россия, Бразилия, Василий Небензя, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Небензя назвал главную цель резолюции США по Ближнему Востоку

Небензя: резолюция США должна была застолбить политические установки в регионе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 26 окт – РИА Новости. Целью проекта ближневосточной резолюции США было не спасти людей в зоне палестино-израильского конфликта, а "застолбить политические установки США в регионе через навешивание ярлыков", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Ранее РФ и Китай наложили вето на проект резолюции США, не содержавший призыва к немедленному прекращению огня. Против документа также голосовали ОАЭ. Воздержались Бразилия и Мозамбик. Остальные члены голосовали за.
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Небензя напомнил, что на прошлой неделе США наложили вето на проект гуманитарной резолюции Бразилии, заблокировав тем самым попытку Совбеза выработать реакцию на чудовищный кризис.
Он также обратил внимание, что Штаты тогда единственные проголосовали против предложенных Россией поправок с призывом к немедленному гуманитарному прекращению огня и осуждению всех неизбирательных атак на гражданское население.
"Из этого стало очевидно, что Соединенные Штаты попросту не хотят, чтобы решения Совета безопасности ООН каким-либо образом повлияли на возможную силовую акцию Израиля в Газе на земле, которая, сопровождаясь грубейшими нарушениями международного гуманитарного права, рискует спровоцировать еще более масштабный конфликт в рамках региона, а, возможно, и за его пределами", - сказал Небензя.
По словам постпреда, проект резолюции США был насыщен неуместными, политизированными и "крайне сомнительными положениями".
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"Никакого нормального консультативного процесса по нему в Совете не было. Авторы проигнорировали практически все замечания делегаций, а также сложившуюся практику работы по проектам документов. Американская делегация прямо отказывала членам Совета в возможности консультаций со столицами, устанавливая нереалистичные крайние сроки", - отметил постпред.
"Неудивительно, что итоговый продукт совершенно не дотягивает даже до минимальных стандартов качества. Он по-прежнему не содержит призыва к прекращению огня. В нем нет осуждения неизбирательных атак по гражданскому населению и гражданским объектам в Газе", - подчеркнул он.
"Это насквозь политизированный документ, единственная цель которого – не спасти мирное население, а застолбить политические установки США в регионе через навешивание ярлыков", - заключил Небензя.
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