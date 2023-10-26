Саперы ВС России оценили, сколько займет разминирование Запорожской области
Сапер ВС России: разминирование Запорожской области займет несколько лет
МЕЛИТОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Разминирование Запорожской области займет несколько лет из-за использования боевиками ВСУ кассетных боеприпасов производства стран НАТО, рассказал РИА Новости командир саперного взвода 539-го отдельного инженерно-саперного батальона с позывным "Сворог".
"Мне лично до пенсии точно работы хватит. Дистанционные мины, натовские М-70, М-73, АТ-4, немецкие мины, тоже, доставляют много проблем. Если ее видно, если она на дорогу упала, это еще не страшно, ее видно даже ночью в ночник (прибор ночного видения – ред.) ее можно увидеть, самое страшное, это когда она в поле лежит. То есть АТ-4 (производства Германии – ред.) хотя бы парашютик остается оранжевый, если ты его увидел, то ты сразу понимаешь, значит здесь эта мина валяется, а вот у М-70 она просто как банка краски круглая, ее не увидишь, только если она на дорогу упала", - сказал РИА Новости командир взвода.
Он пояснил, что группа саперов выезжает на разминирование неразорвавшихся снарядов на окраинах и в черте населенных пунктов в районе города Токмак. Кроме того, группа "Сворога" занималась обезвреживанием украинской ракеты, упавшей на территорию детского садика. Командир подразделения отметил, что саперы работают также по заявкам от местных жителей, осуществляя гуманитарное разминирование прифронтовых населенных пунктов, уничтожая неразорвавшиеся боеприпасы.
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"Сейчас очень большую проблему для нас создали именно кассетные боеприпасы. Они применяют в огромном количестве кассетные боеприпасы и вот эти суббоеприпасы, которые на колокольчик похожи, они, если кассета не срабатывает, они просто разбрасывают ее по местности, и она получается, как противопехотная мина", - пояснил "Сворог".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.