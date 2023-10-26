https://ria.ru/20231026/putin-1905518904.html

Путин рассказал, как космический проект получил название из-за его оговорки

Путин рассказал, как космический проект получил название из-за его оговорки - РИА Новости, 26.10.2023

Путин рассказал, как космический проект получил название из-за его оговорки

Президент России Владимир Путин рассказал, как был переименован проект комплексного развития космических информационных технологий "Сфера". РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T22:54

2023-10-26T22:54

2023-10-26T23:02

космос - риа наука

россия

владимир путин

роскосмос

наука

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КОРОЛЕВ( Московская область), 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, как был переименован проект комплексного развития космических информационных технологий "Сфера". "Изначально она ("Сфера") называлась "Эфир", но я на одном из публичных выступлений оговорился и сказал "Сфера". Приехал в Кремль и бывшему начальнику руководителю Роскосмоса сказал - "извини, я оговорился, сказал проект "Сфера", - вспомнил Путин на встрече с молодыми специалистами в космической отрасли, По его словам, в ответ экс-глава Роскосмоса сообщил, что проект "Сфера" уже есть. "Я говорю: как? Я же оговорился, а он говорит – нет, мы уже все переписали. Я ещё не успел доехать, а он уже называется "Сфера",- отметил Путин. Президент добавил, что после этого "Эфир" так и остался "Сферой". "Не переписывать же назад, пускай будет "Сфера",- сказал он. Путин сообщил, что изначально этот проект делали с государственной поддержкой, которая будет оказываться и дальше.

https://ria.ru/20231026/putin-1905518555.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, россия, владимир путин, роскосмос