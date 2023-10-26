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Путин рассказал, как космический проект получил название из-за его оговорки - РИА Новости, 26.10.2023
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Наука
 
22:54 26.10.2023 (обновлено: 23:02 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/putin-1905518904.html
Путин рассказал, как космический проект получил название из-за его оговорки
Путин рассказал, как космический проект получил название из-за его оговорки - РИА Новости, 26.10.2023
Путин рассказал, как космический проект получил название из-за его оговорки
Президент России Владимир Путин рассказал, как был переименован проект комплексного развития космических информационных технологий "Сфера". РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T22:54
2023-10-26T23:02
космос - риа наука
россия
владимир путин
роскосмос
наука
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КОРОЛЕВ( Московская область), 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, как был переименован проект комплексного развития космических информационных технологий "Сфера". "Изначально она ("Сфера") называлась "Эфир", но я на одном из публичных выступлений оговорился и сказал "Сфера". Приехал в Кремль и бывшему начальнику руководителю Роскосмоса сказал - "извини, я оговорился, сказал проект "Сфера", - вспомнил Путин на встрече с молодыми специалистами в космической отрасли, По его словам, в ответ экс-глава Роскосмоса сообщил, что проект "Сфера" уже есть. "Я говорю: как? Я же оговорился, а он говорит – нет, мы уже все переписали. Я ещё не успел доехать, а он уже называется "Сфера",- отметил Путин. Президент добавил, что после этого "Эфир" так и остался "Сферой". "Не переписывать же назад, пускай будет "Сфера",- сказал он. Путин сообщил, что изначально этот проект делали с государственной поддержкой, которая будет оказываться и дальше.
https://ria.ru/20231026/putin-1905518555.html
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Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин, Роскосмос, Наука
Путин рассказал, как космический проект получил название из-за его оговорки

Путин: проект "Эфир" был переименовал в "Сфера" из-за оговорки на выступлении

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин общается с молодыми учеными во время посещения ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
Президент РФ Владимир Путин общается с молодыми учеными во время посещения ПАО РКК Энергия им. С.П. Королёва - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин общается с молодыми учеными во время посещения ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
Читать ria.ru в
КОРОЛЕВ( Московская область), 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, как был переименован проект комплексного развития космических информационных технологий "Сфера".
«
"Изначально она ("Сфера") называлась "Эфир", но я на одном из публичных выступлений оговорился и сказал "Сфера". Приехал в Кремль и бывшему начальнику руководителю Роскосмоса сказал - "извини, я оговорился, сказал проект "Сфера", - вспомнил Путин на встрече с молодыми специалистами в космической отрасли,
По его словам, в ответ экс-глава Роскосмоса сообщил, что проект "Сфера" уже есть. "Я говорю: как? Я же оговорился, а он говорит – нет, мы уже все переписали. Я ещё не успел доехать, а он уже называется "Сфера",- отметил Путин.
Президент добавил, что после этого "Эфир" так и остался "Сферой". "Не переписывать же назад, пускай будет "Сфера",- сказал он.
Путин сообщил, что изначально этот проект делали с государственной поддержкой, которая будет оказываться и дальше.
Президент РФ В. Путин посетил ПАО РКК Энергия им. С.П. Королёва - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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