https://ria.ru/20231026/putin-1905518555.html

Путин предложил сделать услуги Роскосмоса платными

Путин предложил сделать услуги Роскосмоса платными - РИА Новости, 26.10.2023

Путин предложил сделать услуги Роскосмоса платными

Президент РФ Владимир Путин предложил подумать над тем, чтобы услуги Роскосмоса предоставлялись на платной основе, а полученные средства направлялись на... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T22:50

2023-10-26T22:50

2023-10-26T22:50

наука

космос - риа наука

россия

владимир путин

роскосмос

ркк "энергия"

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КОРОЛЕВ (Московская область), 26 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил подумать над тем, чтобы услуги Роскосмоса предоставлялись на платной основе, а полученные средства направлялись на развитие спутниковых группировок. На совещании о развитии ракетно-космической отрасли в четверг глава государства отметил, что сейчас госструктуры, как правило, получают услуги и продукты Роскосмоса безвозмездно, поэтому частным компаниям в этой сфере сложно получить доступ к госзаказу. "Конечно, такая практика искажает конкуренцию, лишает сам Роскосмос мотивации работать над повышением качества продуктов. Поэтому предлагаю подумать над тем, чтобы услуги Роскосмоса оказывались на платной основе, а полученные средства направлялись на развитие спутниковых группировок", - заявил Путин.

https://ria.ru/20231026/konkurntsiya-1905515178.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, россия, владимир путин, роскосмос, ркк "энергия"