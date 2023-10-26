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Путин предложил сделать услуги Роскосмоса платными - РИА Новости, 26.10.2023
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Наука
 
22:50 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/putin-1905518555.html
Путин предложил сделать услуги Роскосмоса платными
Путин предложил сделать услуги Роскосмоса платными - РИА Новости, 26.10.2023
Путин предложил сделать услуги Роскосмоса платными
Президент РФ Владимир Путин предложил подумать над тем, чтобы услуги Роскосмоса предоставлялись на платной основе, а полученные средства направлялись на... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T22:50
2023-10-26T22:50
наука
космос - риа наука
россия
владимир путин
роскосмос
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КОРОЛЕВ (Московская область), 26 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил подумать над тем, чтобы услуги Роскосмоса предоставлялись на платной основе, а полученные средства направлялись на развитие спутниковых группировок. На совещании о развитии ракетно-космической отрасли в четверг глава государства отметил, что сейчас госструктуры, как правило, получают услуги и продукты Роскосмоса безвозмездно, поэтому частным компаниям в этой сфере сложно получить доступ к госзаказу. "Конечно, такая практика искажает конкуренцию, лишает сам Роскосмос мотивации работать над повышением качества продуктов. Поэтому предлагаю подумать над тем, чтобы услуги Роскосмоса оказывались на платной основе, а полученные средства направлялись на развитие спутниковых группировок", - заявил Путин.
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космос - риа наука, россия, владимир путин, роскосмос, ркк "энергия"
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин, Роскосмос, РКК "Энергия"
Путин предложил сделать услуги Роскосмоса платными

Путин предложил подумать над тем, чтобы услуги Роскосмоса предоставлялись платно

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин посетил ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
Президент РФ В. Путин посетил ПАО РКК Энергия им. С.П. Королёва - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ В. Путин посетил ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
Читать ria.ru в
КОРОЛЕВ (Московская область), 26 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил подумать над тем, чтобы услуги Роскосмоса предоставлялись на платной основе, а полученные средства направлялись на развитие спутниковых группировок.
На совещании о развитии ракетно-космической отрасли в четверг глава государства отметил, что сейчас госструктуры, как правило, получают услуги и продукты Роскосмоса безвозмездно, поэтому частным компаниям в этой сфере сложно получить доступ к госзаказу.
«
"Конечно, такая практика искажает конкуренцию, лишает сам Роскосмос мотивации работать над повышением качества продуктов. Поэтому предлагаю подумать над тем, чтобы услуги Роскосмоса оказывались на платной основе, а полученные средства направлялись на развитие спутниковых группировок", - заявил Путин.
Президент РФ Владимир Путин общается с молодыми учеными во время посещения ПАО РКК Энергия им. С.П. Королёва - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Путин призвал стремиться к развитию конкуренции в космической сфере
26 октября, 22:25
 
НаукаКосмос - РИА НаукаРоссияВладимир ПутинРоскосмосРКК "Энергия"
 
 
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