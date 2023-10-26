https://ria.ru/20231026/putin-1905518555.html
Путин предложил сделать услуги Роскосмоса платными
Путин предложил сделать услуги Роскосмоса платными - РИА Новости, 26.10.2023
Путин предложил сделать услуги Роскосмоса платными
Президент РФ Владимир Путин предложил подумать над тем, чтобы услуги Роскосмоса предоставлялись на платной основе, а полученные средства направлялись на... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T22:50
2023-10-26T22:50
2023-10-26T22:50
наука
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КОРОЛЕВ (Московская область), 26 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил подумать над тем, чтобы услуги Роскосмоса предоставлялись на платной основе, а полученные средства направлялись на развитие спутниковых группировок. На совещании о развитии ракетно-космической отрасли в четверг глава государства отметил, что сейчас госструктуры, как правило, получают услуги и продукты Роскосмоса безвозмездно, поэтому частным компаниям в этой сфере сложно получить доступ к госзаказу. "Конечно, такая практика искажает конкуренцию, лишает сам Роскосмос мотивации работать над повышением качества продуктов. Поэтому предлагаю подумать над тем, чтобы услуги Роскосмоса оказывались на платной основе, а полученные средства направлялись на развитие спутниковых группировок", - заявил Путин.
https://ria.ru/20231026/konkurntsiya-1905515178.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, россия, владимир путин, роскосмос, ркк "энергия"
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин, Роскосмос, РКК "Энергия"
Путин предложил сделать услуги Роскосмоса платными
Путин предложил подумать над тем, чтобы услуги Роскосмоса предоставлялись платно