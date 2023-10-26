https://ria.ru/20231026/putin-1905516530.html

Путин призвал снизить стоимость доставки спутников на орбиту

Путин призвал снизить стоимость доставки спутников на орбиту - РИА Новости, 26.10.2023

Путин призвал снизить стоимость доставки спутников на орбиту

Необходимо радикально снизить стоимость доставки спутников на орбиту, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития космической... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T22:33

2023-10-26T22:33

2023-10-26T22:37

наука

космос - риа наука

владимир путин

ркк "энергия"

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905508755_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_67903150e7931a2ad1b5a37ce5b19e6f.jpg

КОРОЛЕВ (Московская область), 26 окт - РИА Новости. Необходимо радикально снизить стоимость доставки спутников на орбиту, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли."Второе - нужно существенно, а точнее, радикально снизить стоимость доставки космических аппаратов на околоземную орбиту, создать необходимую инфраструктуру именно для массовых запусков спутников, включая малые космические аппараты, и обеспечить доступ к ней для частных технологических компаний", - сказал Путин.Он подчеркнул, что это обязательное принципиальное условие для ускоренного форсированного развития рынка космических услуг. "Данные вопросы нужно учесть, в том числе в рамках работы по созданию нашей новой ракетной техники", - добавил президент.

https://ria.ru/20231026/finansirvoanie-1905512634.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, владимир путин, ркк "энергия", россия