https://ria.ru/20231026/putin-1905516530.html
Путин призвал снизить стоимость доставки спутников на орбиту
Путин призвал снизить стоимость доставки спутников на орбиту - РИА Новости, 26.10.2023
Путин призвал снизить стоимость доставки спутников на орбиту
Необходимо радикально снизить стоимость доставки спутников на орбиту, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития космической... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T22:33
2023-10-26T22:33
2023-10-26T22:37
наука
космос - риа наука
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ркк "энергия"
россия
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КОРОЛЕВ (Московская область), 26 окт - РИА Новости. Необходимо радикально снизить стоимость доставки спутников на орбиту, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли."Второе - нужно существенно, а точнее, радикально снизить стоимость доставки космических аппаратов на околоземную орбиту, создать необходимую инфраструктуру именно для массовых запусков спутников, включая малые космические аппараты, и обеспечить доступ к ней для частных технологических компаний", - сказал Путин.Он подчеркнул, что это обязательное принципиальное условие для ускоренного форсированного развития рынка космических услуг. "Данные вопросы нужно учесть, в том числе в рамках работы по созданию нашей новой ракетной техники", - добавил президент.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, владимир путин, ркк "энергия", россия
Наука, Космос - РИА Наука, Владимир Путин, РКК "Энергия", Россия
Путин призвал снизить стоимость доставки спутников на орбиту
Путин заявил о необходимости снизить стоимость доставки спутников на орбиту