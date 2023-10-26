Путин призвал привлекать иностранцев к работе в космической отрасли
Путин призвал привлекать иностранных специалистов к работе в космической отрасли
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин посетил ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
Президент РФ В. Путин посетил ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Необходимо привлекать талантливых иностранных специалистов, получивших необходимое образование, к работе в космической отрасли в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Хорошая идея. Абсолютно точно (нужно привлекать талантливых иностранных специалистов - ред.) Тем более, если люди приехали, язык знают. Если это талантливые молодые люди, увлеченные этим видом деятельности, то, конечно, да", - сказал Путин на встречи с молодыми учеными и специалистами космической отрасли, отвечая на предложение привлекать талантливых иностранных специалистов, получивших необходимое образование, к работе в космической отрасли в РФ.
По его словам, это может способствовать развитию отношений с другими странами в космической сфере.
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"Более того, поскольку их прислали из других стран, можно подумать, как нам выстраивать отношения в этой сфере с нашими партнерами, чтобы они навсегда не теряли этих людей", - заключил Путин.