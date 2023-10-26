https://ria.ru/20231026/putin-1905516238.html

Путин призвал привлекать иностранцев к работе в космической отрасли

Путин призвал привлекать иностранцев к работе в космической отрасли - РИА Новости, 26.10.2023

Путин призвал привлекать иностранцев к работе в космической отрасли

Необходимо привлекать талантливых иностранных специалистов, получивших необходимое образование, к работе в космической отрасли в России, заявил президент РФ... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T22:31

2023-10-26T22:31

2023-10-26T22:35

наука

космос - риа наука

россия

владимир путин

ркк "энергия"

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Необходимо привлекать талантливых иностранных специалистов, получивших необходимое образование, к работе в космической отрасли в России, заявил президент РФ Владимир Путин."Хорошая идея. Абсолютно точно (нужно привлекать талантливых иностранных специалистов - ред.) Тем более, если люди приехали, язык знают. Если это талантливые молодые люди, увлеченные этим видом деятельности, то, конечно, да", - сказал Путин на встречи с молодыми учеными и специалистами космической отрасли, отвечая на предложение привлекать талантливых иностранных специалистов, получивших необходимое образование, к работе в космической отрасли в РФ.По его словам, это может способствовать развитию отношений с другими странами в космической сфере."Более того, поскольку их прислали из других стран, можно подумать, как нам выстраивать отношения в этой сфере с нашими партнерами, чтобы они навсегда не теряли этих людей", - заключил Путин.

https://ria.ru/20231026/konkurntsiya-1905515178.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

космос - риа наука, россия, владимир путин, ркк "энергия"