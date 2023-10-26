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Путин призвал привлекать иностранцев к работе в космической отрасли - РИА Новости, 26.10.2023
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Наука
 
22:31 26.10.2023 (обновлено: 22:35 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/putin-1905516238.html
Путин призвал привлекать иностранцев к работе в космической отрасли
Путин призвал привлекать иностранцев к работе в космической отрасли - РИА Новости, 26.10.2023
Путин призвал привлекать иностранцев к работе в космической отрасли
Необходимо привлекать талантливых иностранных специалистов, получивших необходимое образование, к работе в космической отрасли в России, заявил президент РФ... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T22:31
2023-10-26T22:35
наука
космос - риа наука
россия
владимир путин
ркк "энергия"
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Необходимо привлекать талантливых иностранных специалистов, получивших необходимое образование, к работе в космической отрасли в России, заявил президент РФ Владимир Путин.&quot;Хорошая идея. Абсолютно точно (нужно привлекать талантливых иностранных специалистов - ред.) Тем более, если люди приехали, язык знают. Если это талантливые молодые люди, увлеченные этим видом деятельности, то, конечно, да&quot;, - сказал Путин на встречи с молодыми учеными и специалистами космической отрасли, отвечая на предложение привлекать талантливых иностранных специалистов, получивших необходимое образование, к работе в космической отрасли в РФ.По его словам, это может способствовать развитию отношений с другими странами в космической сфере."Более того, поскольку их прислали из других стран, можно подумать, как нам выстраивать отношения в этой сфере с нашими партнерами, чтобы они навсегда не теряли этих людей", - заключил Путин.
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космос - риа наука, россия, владимир путин, ркк "энергия"
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин, РКК "Энергия"
Путин призвал привлекать иностранцев к работе в космической отрасли

Путин призвал привлекать иностранных специалистов к работе в космической отрасли

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин посетил ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
Президент РФ В. Путин посетил ПАО РКК Энергия им. С.П. Королёва - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ В. Путин посетил ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Необходимо привлекать талантливых иностранных специалистов, получивших необходимое образование, к работе в космической отрасли в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
«

"Хорошая идея. Абсолютно точно (нужно привлекать талантливых иностранных специалистов - ред.) Тем более, если люди приехали, язык знают. Если это талантливые молодые люди, увлеченные этим видом деятельности, то, конечно, да", - сказал Путин на встречи с молодыми учеными и специалистами космической отрасли, отвечая на предложение привлекать талантливых иностранных специалистов, получивших необходимое образование, к работе в космической отрасли в РФ.

По его словам, это может способствовать развитию отношений с другими странами в космической сфере.
«
"Более того, поскольку их прислали из других стран, можно подумать, как нам выстраивать отношения в этой сфере с нашими партнерами, чтобы они навсегда не теряли этих людей", - заключил Путин.
Президент РФ Владимир Путин общается с молодыми учеными во время посещения ПАО РКК Энергия им. С.П. Королёва - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Путин призвал стремиться к развитию конкуренции в космической сфере
26 октября, 22:25
 
НаукаКосмос - РИА НаукаРоссияВладимир ПутинРКК "Энергия"
 
 
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